SPECIAL: LG 9.1.5 Soundbar S95QR - Spitzenmodell mit Center-Top-Firing-Kanal und optimierter Bassleistung

Alle Jahre wieder: LG stellt daher auch auf der CES 2022 wieder das neue Audio-Line-up vor. LG verspricht: "Neben erstklassiger Leistung und einem stilvollen Design überzeugen die neuen Modelle durch präzisen, immersiven Klang für Heimkino, Musik und Gaming."

Das neue Soundbar-Line-up von LG wird vom Topmodell S95QR angeführt, das mit einer Leistung von 810 Watt und 9.1.5 Kanälen atmosphärisch dichten Surround-Sound in Form einer ganzheitlichen Lösung offeriert. Fünf nach oben abstrahlende Höhenkanäle, darunter der laut Hersteller weltweit erste Center-Upfiring-Lautsprecher, sorgen für tadellos auflösenden Klang und eine umfassende räumliche Abbildung.

Dank dem integrierten Center-Upfiring-Lautsprecher ist die LG Soundbar besonders gut geeignet für Filmliebhaber, denn der Lautsprecher liefert nicht nur klare Dialoge, sondern betont zusätzlich auch 3D-Audioeffekte, die vorn aus der Mitte kommen, äußerst gelungen. Natürlich werden Dolby Atmos- und DTS:X-Inhalte realistischer wiedergegeben. Zusätzlich ist IMAX Enhanced an Bord, das auf DTS:X basiert und für die Verwendung zwingend in IMAX Enhanced abgemischte Software benötigt. Diese findet man z.B. im Angebot des Streaming-Dienstleisters Rakuten TV.

Optimierter Subwoofer

Die LG Soundbar S95QR zeichnet sich weiterhin durch einige zentrale Produktverbesserungen aus: Diese umfassen vor allem eine Leistungssteigerung und Optimierung von Lautsprechertreibern und -kammern sowie des aktiven Wireless-Subwoofers. Im Fokus stand eine kräftigere, fundiertere Basswiedergabe mit erweitertem Tiefgang.

Für das Jahr 2022 hat LG die im Lieferumfang enthaltenen kabellosen Rücklautsprecher seiner Flaggschiff-Soundbar zudem von vier auf sechs Kanäle aufgerüstet: Hier ergänzen nun vier statt bisher zwei Front-/Seitentreibern die beiden nach oben abstrahlenden Treiber. Im Gegensatz zu anderen Rear-Speakern sind die neuen Rücklautsprecher der LG Soundbar S95QR so konzipiert, dass sie den Klang gleichmäßig in einem deutlich weiteren Winkel von nun 135 Grad in den Raum abgeben, was den stolzen Besitzern mehr Flexibilität bei der Platzierung der Lautsprecher bietet. Dies ist besonders in kleineren Räumen ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Soundbar mit drei Upfiring-Treibern und optimiertem Receiver

Die Soundbar verfügt außerdem über einen empfindlicheren Receiver, der einen größeren Abstand zwischen der Soundbar und dem dazugehörigen Subwoofer sowie den hinteren Lautsprechern ermöglicht, ohne dass die Klangqualität darunter leidet. Das ist wiederum für den Einsatz auch in größeren Lokalitäten von Vorteil. Mit einer stabileren, kabellosen Verbindung eliminiert der LG Soundbar S95QR Aussetzer oder Verzögerungen in der Audioausgabe. Im Musikmodus kann die Soundbar dank der Horizon-Technologie von MERIDIAN Zweikanal-Audio auf 7.1-Kanäle akustisch hochskalieren.

Nicht nur für Film- und Musikliebhaber ist die S95QR das richtige Device: Die LG Soundbar stellt zudem eine hervorragende Lösung für Gamer dar. Sie verfügt über die Features VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode), was eine optimale Synchronisierung von Bildschirminhalt und Ton zur Folge hat. Eine Einschränkung gibt es allerdings: 4K@120Hz HDR Passthrough für Gaming wird nicht unterstützt.

Top-Ensemble für jeden Anwendungsbereich

Darüber hinaus unterstützt die LG Soundbar S95QR Sprachassistenten wie Google Assistant oder Amazon Alexa und lässt sich unkompliziert in Smart-Home-Ökosysteme einbinden. Über Smartphones oder Tablets können Besitzer mühelos die zugehörige Streaming-App steuern, die Lautstärke anpassen und den Klangmodus ändern. Mit dem optional erhätlichen LG WOWCAST WLAN-Audio-Dongle können Hörer zusätzlich verlustfreien Mehrkanalton genießen, ohne ein Kabel zum Fernseher verlegen zu müssen.

In Verbindung mit einem kompatiblen LG Smart TV nutzt die LG Soundbar S95QR die fortschrittliche AI Sound Pro-Funktion des Fernsehers, um Audioinhalte klarer und lebensechter klingen zu lassen - dieses Feature ist bereits seit dem Jahrgang 2021 bekannt. Dank der Cross-Kompatibilität können Besitzer eines LG-Fernsehers mit einer einzigen Fernbedienung sowohl den TV als auch die Soundbar steuern. Zusätzlich kann die LG Soundbar S95QR dank der verbesserten AI-Raumkalibrierung ihre Klangausgabe an jeden beliebigen Raum anpassen, indem es die Abmessungen und Formgebung des Raums analysiert. Dadurch liefert die Soundbar einen nochmals präziseren Klang.

Auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz stehen im Jahr 2022 weit oben auf der LG-Agenda. Die neuen Soundbar-Modelle werden in einer zu 100 Prozent aus Karton gefertigten Verpackung geliefert und verwenden recyceltes Plastikharz für das äußere Gehäuse. Zusätzlich bestehen die Soundbar-Modelle aus einem neuen Verbundfasermaterial. Durch das geringe Gewicht dieses Materials können Kohlenstoffemissionen während des Versands und Transports reduziert werden. Und dank ihrer geringen Energieaufnahme sparen die LG Soundbars auch bei der Nutzung Energie.

Datum: 25. Dezember 2021

