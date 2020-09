SPECIAL: JVC Exofield - neue JVC-Soundtechnologie bietet eine individuell abgestimmte Mehrkanal-Wiedergabe per Kopfhörer

Über den Kopfhörer Mehrkanal-Klang genießen? Wer dies möchte, bekommt nun eine neue hochwertige Chance. In den nächsten Tagen bringt JVCKENWOOD das neuartige Kopfhörersystem JVC XP-EXT1 auf den deutschen Markt - mit exakt diesen Eigenschaften, wir zitieren: "Es gibt den sonst nur mit 12 Lautsprechern realisierbaren Höreindruck eines 7.1.4-Kanal-Setups über einen Kopfhörer wieder. Die von JVC entwickelte EXOFIELD Technologie erzeugt hierfür ein Klangbild, das im Gegensatz zu konventionellen Kopfhörern, bei de- nen die Klangbilder im Kopf des Hörers entstehen („in-head“), außerhalb des Kopfes („out-of- head“) wie in einem Raum erscheinen. So lässt sich per Kopfhörer die volle Wirkung von Mehrkanal-Effekten erleben – einschließlich Dolby Atmos und DTS:X . Dabei wird das Klangfeld für jeden Hörer so optimiert, dass ein realistisches und beeindruckendes Heimkinoerlebnis entsteht".

Externer Prozessor, in diesem Gehäuse sind auch die Anschlüsse untergebracht

Das XP-EXT1-System besteht aus zwei Komponenten: dem Kopfhörer und einem in einem externen Gehäuse untergebrachten digitalen Prozessor. Bevor alles einsatzbereit ist, erfasst das System einmalig mit Hilfe der im Kopfhörer integrierten Mikrofone und einer für Android und iOS verfügbaren Smartphone-App die Physiognomie der Ohren. Nur so kann später eine optimale Klangqualität gewährleistet werden.

Das Messergebnis wird anschließend mit einer zentralen Datenbank abgeglichen, aus den hier gespeicherten Datensätzen der optimal passende Algorithmus ausgewählt und an den Prozessor übertragen. Die eigenen Daten werden nicht gespeichert, Smartphone und App nach dem einmaligen erfolgreichen Einmessen nicht mehr benötigt – es sei denn, man möchte sie als Fernbedienung für das System nutzen. Heimkino-Enthusiasten können nun eine 7.1.4-kanalige Wiedergabe über den Kopfhörer genießen – und das, ohne andere Personen in der Nähe zu stören. Das System unterstützt auch das Upmixing von Stereo- und 5.1-kanaligem Material auf das 7.1.4-Format.

Kino-Sound aus dem Kopfhörer

Kopfhörer und Prozessor stehen über eine stabile 5 GHz-Funkverbindung miteinander in Kontakt. Ein HDMI-Anschluss ermöglicht die Ansteuerung von 4K/Ultra HD-fähigen TV-Geräten und Projektoren. Andere Audioquellen lassen sich analog per Cinch, optisch digital und über drei HDMI-Eingänge mit dem System verbinden. anschließen. Es speichert die individuellen Daten von bis zu vier Benutzern; die Bedienung erfolgt entweder über die App oder den Kopfhörer. Der Klang lässt sich bei Bedarf mit den drei voreingestellten Klangmodi Cinema, Music und Game sowie der individuell veränderbaren „Custom“-Einstellung an die persönlichen Vorlieben anpassen.

Der geschlossene Kopfhörer arbeitet mit 40 mm messenden Neodym-Treibern, große weiche Ohrpolster gewährleisten laut Hersteller einen ausgezeichneten Tragekomfort. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden kann man problemlos auch länger hören. Die Ladezeit via USB beträgt vier Stunden, das ist unserer Meinung nach etwas lang. Der JVC XP-EXT1 ist ab September 2020 zum UVP von 999 € im Fachhandel verfügbar.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 03.09.2020

