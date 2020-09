SPECIAL: JBL Quantum Gaming-Headsets jetzt erhältlich

JBL hat mit der Quantum Serie die ersten Gaming-Headsets des Herstellers bereits auf der diesjährigen CES vorgestellt, jetzt sind sie auch im Handel erhältlich. Im Fokus der Entwicklung stand ein besonders authentisches Klangerlebnis, jedes hörbare Detail soll mit punktgenauer Präzision und Räumlichkeit wiedergegeben werden, um dem Nutzer einen Wettbewerbsvorteil bieten zu können. Die Quantum Modelle decken von 39,99 Euro bis 249 Euro einen breiten Preisbereich ab.

JBL Quantum ONE

Ganz vorne soll das Spitzenmodell Quantum ONE mitspielen, dass mit der exklusiv von JBL entwickelten QuantumSPHERE 360 Sound-Technologie daherkommt. Head-Tracking-Sensoren und der Raumklang wurden in Zusammenarbeit mit Spielern aus der ganzen Welt getestet und optimiert. Visuelle Objekte können präzise lokalisiert werden und auch Bewegungen in der Umgebung sollen eindeutig wahrgenommen werden können.

JBL Quantum 800

JBL Quantum 600

JBL Quantum 300

Zusätzlich zur hohen Präzision stellt JBL die Immersion und Räumlichkeit in den Vordergrund. Mit Quantum sollen Gamer noch tiefer in das Spiel eintauchen können. Die Sound-Algorithmen von JBL fügen hierfür Overhead-Kanäle hinzu, um das Erlebnis um eine weitere Dimension zu erweitern. QuantumSURROUND heißt die neue Sound-Technologie, die von der PC-Software JBL QuantumENGINE unterstützt wird. Eine weitläufigere, realistischere Soundkulisse soll die Folge sein. Dies und weitergehende Funktionen werden damit mit den Headsets Quantum 300, 400, 600 und 800 möglich.

JBL Quantum DUO

Mit abnehmbaren sowie klappbaren, sprachfokussierten Boom-Mikrofonen inklusive hochwertiger Echo-Unterdrückung möchte JBL für kristallklare Kommunikation in TeamSpeak, Discord, etc. sorgen. Auch hoher Tragekomfort soll gegeben sein. Die Voraussetzungen bilden ein geringes Gewicht und Ohrpolster aus Memory-Foam. JBL Quantum 800 und Quantum ONE sind darüber hinaus mit aktivem Noise Cancelling ausgestattet.

Die JBL Quantum Headsets, allen voran das Quantum ONE, sind für den PC optimiert. Sämtliche Modelle sind aber mit Konsolen und Smartphones kompatibel, zudem mit Discord, TeamSpeak und Skype.

Topmodell JBL Quantum ONE

Abseits von den Kopfhörern bringt der Hersteller mit JBL Quantum DUO PC-Lautsprecher auf den Markt, die Dolby Digital unterstützen. Exponierte Lautsprechertreiber und Hochtöner sollen für dynamischen, mitreißenden Sound sorgen - außerdem setzt man auf LED-Lichteffekte.

Die gesamte JBL Quantum Serie ist ab sofort verfügbar.

Special: Philipp Kind

Bilder: JBL

Datum: 13.09.2020

