SPECIAL: JBL präsentiert den neuen Tour PRO 3 mit Smart Charging Case und Dual-Treiber-System

JBL stellt mit den neuen Tour PRO 3 die nächste Generation der kabellosen TWS-In-Ear-Kopfhörer mit innovativem Smart Charging Case vor. Erstmals stattet JBL die Kopfhörer mit Dual-Treibern aus. Hoher Tragekomfort, exzellente akustische Eigenschaften und eine intuitive Bedienung stehen beim Tour PRO 3 im Fokus.

Die laut eigenen Angaben bisher fortschrittlichsten TWS-Kopfhörer sind neben den genannten Dual-Treibern mit JBL Spatial 360 Head Tracking, True Adaptive Noise Cancelling 2.0 und vollständiger Auracast-Funktionalität ausgestattet. Das Smart Charging Case mit integriertem Display bietet zusätzliche praktische Funktionen.

Smart Charging Case mit größerem Display

Geladen wird per USB-C

"Everywhere Entertainment"

Das Smart Charging Case der zweiten Generation ist sicher ein Highlight der neuen JBL Tour PRO 3 In-Ear-Kopfhörer. Das Case ermöglicht die umfassende Steuerung aller Kopfhörerfeatures, dient darüber hinaus aber als kabelloser Audio-Transmitter, der "Everywhere Entertainment" von jeder USB- oder analogen Quelle, wie z.B. einem In-Flight-Entertainment-System im Flugzeug, bietet. Das Ladecase schließt man einfach an die entsprechende Quellkomponente an und sofort wird eine automatische Verbindung zu den Kopfhörern hergestellt.

Die direkte Wireless-Verbindung zwischen TWS-Kopfhörer und Smart Charging Case ist dabei stabiler und bietet geringere Latenzen als eine konventionelle Bluetooth-Verbindung. Davon profitieren Games, Anrufe, Filme und auch die Musikwiedergabe.

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Wie eingangs erwähnt ist der JBL Tour PRO 3 der erste TWS-Kopfhörer des Herstellers mit vollständiger Auracast-Funktionalität. Audioinhalte können mit jedem Auracast-fähigen Gerät über die Auracast-Taste auf dem Display des Smart Charging Case geteilt werden. Man kann auch einer bestehenden Übertragung problemlos beitreten, indem das Case und die dazugehörige App genutzt werden.

Das Smart Charging Case selbst ist mit einem 30% größeren Bildschirm ausgestattet als der Vorgänger, konnte aber dennoch kompakter und handlicher gestaltet werden. Der Bildschirm soll laut JBL die Steuerung der Musikwiedergabe ermöglichen, aber auch die Anrufverwaltung, den Zugriff auf ID3-Tags, Anrufer-ID oder Mediandateiinformationen. Alles ohne, dass man das Smartphone aus der Tasche holen muss.

JBL Tour PRO 3 Ohrhörer in der Ausführung "Latte"

JBL Spatial 360 mit Head Tracking

JBL Spatial 360 und Head-Tracking-Technologie sind beim JBL Tour PRO 3 an Bord. Damit können Stereo-Signale für ein immersives Erlebnis umgerechnet werden. JBL empfiehlt dies nicht unbedingt für die authentische Stereo-Musikwiedergabe, aber durchaus für Filme oder beim Gaming. Das Head Tracking soll das Erlebnis noch weiter verstärken, indem es den Eindruck erweckt, als kämen Geräusche von außerhalb des Kopfes, die klar zuortbar im Raum platziert sind, selbst wenn man den Kopf bewegt.

JBL Pro Sound

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Zum ersten Mal setzt JBL bei TWS-Kopfhörern auf ein Dual-Treiber-System in jedem Ohrhörer. Das hybride System kommt mit einem Balanced Armature-Treiber für klare Höhen sowie einem 11mm dynamischen Treiber für kraftvolle, präzise Bässe und lebendige Vokalstimmen daher. Ein dedizierter DAC arbeitet hier für jeden Treiber, der einen spezifischen Teil des Frequenzbereiches von 20Hz bis 40kHz wiedergibt. Detailreichtum, Klarheit und ein nachdrückliches Klangerlebnis stehen im Fokus.

Zur weiteren Optimierung der Klangqualität wird der Hi-Res zertifizierte drahtlose Audio-Codec LDAC (ab Android 8.0, kein iOS-Support) unterstützt. LDAC bietet 3x mehr Kapazität bei der Datenübertragung als die Standard-Bluetooth-Codecs.

„Der JBL Tour PRO 3 führt eine brandneue Audio-Plattform ein, die für klangliche Exzellenz entwickelt wurde und neue Maßstäbe in Bezug auf Anpassung, Leistung und Komfort setzt. Besonders begeistert mich das neue Smart Charging CaseTM der nächsten Generation, da die neue Audio-Transmitter-Technologie einzigartige Möglichkeiten eröffnet, die Audioqualität zu verbessern und das Hörerlebnis zu optimieren“, sagte Carsten Olesen, President of Consumer Audio bei HARMAN.

JBL Tour PRO 3

Individuelle Klangoptimierung

Viele Funktionen des neuen JBL Tour PRO 3 sind anpassbar. Darunter z.B. die True Adaptive Noise Cancellation 2.0 Technologie. Hier wird über 50.000 Mal pro Sekunde gemessen, um die Wiedergabe an Veränderungen der Umgebungsgeräuschkulisse perfekt anpassen zu können und Klangverluste auszugleichen.

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Im Lieferumfang gibt es eine umfangreiche Auswahl an Ohrpassstücken. Fünf verschiedene Silikonaufsätze werden von einem zusätzlichen Set aus Schaumstoffaufsätzen komplettiert.

Sechs Mikrofone und ein hydrodynamisches, winddichtes Design sollen beim Tour PRO 3 für klare und unverzerrte Sprachübertragung beim Telefonieren sorgen. Mit dem neuen, proprietären JBL Crystal AI-Algorithmus zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit kann man selbst in lauten Umgebungen noch komfortabel sprechen. Die Stimme soll dabei nicht nur in Umgebungen mit niederfrequenten, gleichmäßigen Geräuschen (Verkehr, U-Bahn, etc.) sondern auch in Situationen mit plötzlich auftretenden hochfrequenten Geräuschen (z.B. Cafés) klar übertragen werden.

Zusätzlich gibt es einen neuen intelligenten Anruf-Equalizer "Voice Call". Diese Funktion soll die Lautstärke optimieren, indem sie laute Gesprächspartner leiser und leise Gesprächspartner lauter macht.

JBL Tour PRO 3 In-Ears und Smart Charging Case in "Latte"

Personalisierter Sound

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In den JBL Tour PRO 3steckt Personi-fi 3.0. Der Hörtest erstellt ein angepasstes Klangprofil, jetzt auch für jedes Ohr einzeln. Die individuelle Hörkurve wird vom JBL-Algorithmus mit 12 Bändern für EQ-Kompensation und 14 Trillertöne präzise angepasst.

Weitere Individualisierungsmöglichkeiten gibt es am Smart Charging Case. Benutzer können den Sperrbildschirm und das Hintergrundbild des Displays mit jedem Foto personalisieren und Befehle in 13 Sprachen anzeigen lassen.

Preis und Verfügbarkeit

Der JBL Tour PRO 3 wird ab 14. September 2024 in den Farben Schwarz und Latte erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299,99 Euro (289,90 CHF).

Auf Seite 2 gibt es noch weitere Detailbilder der JBL Tour PRO 3 in beiden Farbvarianten

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