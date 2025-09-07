SPECIAL: Hohe Signalreinheit und Flexibilität zum fairen Kurs - Eversolo stellt Streaming-Transport T8 vor

Eversolo hat mit dem Streaming-Transport T8 das eigene Portfolio um eine besonders hochwertige Audiokomponente erweitert. Besucher der World of Headphones konnten sich bereits vor dem offiziellen Launch mit dem Neuzugang auseinandersetzen und sich von seiner Qualität überzeugen, jetzt bekommt ihn auch der Rest der Welt zu sehen. Entwickelt für Enthusiasten und Audio-Profis soll er allen Anwendern, die ihre Systeme mit digitalen Musiksignalen in maximaler Qualität versorgen wollen, die perfekte Plattform bieten.

Das Ziel des Streaming-Transports ist also die Bereitstellung von sauberem, präzisem Digital-Audio. Preislich schwebt der neue Eversolo T8 übrigens in nicht zu abgehobenen Sphären und ist für eine UVP von 1.380 Euro zu haben.

Das Ziel: Maximale Signalreinheit

Ansicht von schräg vorne (offen)

Sehr übersichtlicher innerer Aufbau

Mit den exklusiven Modellen wie z.B. dem DMP-A6 oder dem DMP-A10 hat man sich schon einen Namen für Präzision, Technologie und Klangperformance gemacht. Hiervon konnten wir uns auch bereits selbst während des jeweiligen Testbetriebes überzeugen.

Der T8 basiert laut Eversolo auf absolut solider technischer Grundlage mit dem Ziel, ein sauberes, präzises digitales Audiosignal bereitzustellen. Dafür tragen, unter anderem, vollständig isolierte Ausgänge und eine exklusive Chip-Bestückung Rechnung. Aber auch die Vielseitigkeit steht, durch das proprietäre Software-Ökosystem, im Fokus.

„Der Eversolo T8 steht für unser unerschütterliches Bekenntnis zu reinem Klang. Jedes Detail – vom Femtosekunden-Taktgeber bis zur Evotune-Raumkorrektur – wurde so konzipiert, dass Musikliebhaber jede Nuance genau so erleben, wie es der Künstler beabsichtigt hat“, so Spring Meng, CTO bei Eversolo.

Edles Gehäuse

Eversolo T8 mit Smartphone

Touch-Farbdisplay mit 6" Bilddiagonale

Für das Äußere setzt Eversolo erneut auf ein CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse mit hoher Stabilität in moderner Optik. Die Frontplatte verfügt über ein spezielles Abschirmungsdesign, welches sie physisch von den internen Schaltkreisen isoliert.

Außerdem ist vorne ein 6-Zoll großer Touchscreen verbaut, der für eine scharfe Ansicht und intuitive Bedienung Sorge trägt. Laut Hersteller wurde die Benutzeroberfläche vollständig überarbeitet, um schnellere Reaktionszeiten und eine natürlichere, ansprechendere Interaktion zu gewährleisten.

Präzises Timing

Hochwertige Femto-Clocks integriert

Der T8 ist mit einem ultrapräzisen Femtosekunden-Taktsystem versehen, welche das Timing mit höchster Genauigkeit steuern und so einen sehr fokussierten Sound mit klar definierter Abbildung, vielen Details und ausgeprägter Dynamik realisieren soll. Außerdem ist ein extrem leises Linearnetzteil an Bord, welches das Rauschen auf bis zu 30 μV reduziert.

Außerdem ist ein speziell angefertigter 4N-Sauerstofffreier Ringkerntransformator aus Kupfer integriert. Teflonisierte Primär- und Sekundäranschlüsse garantieren eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine hervorragende Abschirmung.

Signalausgabe

Rückseite mit Anschlüssen

weitere Ausgänge

Bis zu acht IIS-Ausgabemodi unterstützt der Eversolo T8 Streaming-Transport und bietet so eine hohe Kompatibilität mit einer Vielzahl von DAC-Herstellern und DAC-Modellen. Stromrauschen und Erdschleifen von vorgeschalteten Geräten sind dank dem isolierten Design kein Thema. Gerade beim Anschluss eines externen DAC über USB können Stromrauschen und Erdpotentialunterschiede das Signal negativ beeinflussen. Der professionelle und isolierte USB-Audioausgang dient als Schutzbarriere, die die Stromversorgung vollständig vom Audio trennt.

In Umgebungen, wo das Signal über große Entfernungen übertragen wird und das Signal deshalb anfällig für Brummschleifenströme und elektromagnetische Störungen ist, die Rauschen und Jitter verursachen, kann der AES/EBU-Ausgang des Eversolo T8 verwendet werden. Mit starker Störfestigkeit und einem elektrischen Isolationsdesign werden diese negativen Aspekte verhindert und eine präzise Klangwiedergabe, so Eversolo, auch über große Entfernungen möglich.

USB 3.0, GBit-Ethernet + SFP-Netzwerkkommunikationsmodul (optional)

Gleichzeitig ist eine koaxiale isolierte Übertragung mit bis zu 192kHz/24-Bit möglich sowie auch ein optischer Ausgang vorhanden. Außerdem gib es einen Slot für ein SFP-Netzwerkkommunikationsmodul und einen RJ-45-Gigabit-Anschluss. Das optional verfügbare SFP-Modul verfügt über eine integrierte elektrische Isolierung zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen.

SSD-Steckplätze (SSD-Festplatten nicht inkludiert)

Zwei SSD-Steckplätze sind integriert, es werden bis zu 16 TB Speicherplatz (8 TB x 2) unterstützt. Weiterhin an Bord sind Wi-Fi 6, ein Quad-Core-ARM-Prozessor und 4 GB DDR-RAM mit 64 GB eMMC-Speicher.

Das Streaming-Angebot bei Eversolo ist natürlich reichhaltig. TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Deezer, TuneIn Radio etc, auf alles hat man bequem Zugriff. Auch TIDAL Connect, Qobuz Connect sowie Roon Ready werden unterstützt. An Formaten herrscht Kompatibilität mit DSD, PCM, FLAC, APE und WAV, wobei bis zu DSD512 und PCM 768 kHz/32 Bit unterstützt werden.

evotune Raumkorrektur

Neben der automatischen Korrekturfunktion ist auch ein parametrischer 10-Band-EQ an Bord

Die Beschaffenheit des Hörraums hat erheblichen Einfluss auf die zu erwartende Klangperformance. Reflexionen und stehende Wellen können einen sehr unnatürlichen Sound zur Folge haben. Der T8 ist dafür mit dem evotune-System von Eversolo ausgestattet. Mit fortschrittlichen FIR-Algorithmen wird die Raumakustik analysiert und die Systemleistung optimiert. Für evotune kann das optionale Eversolo EM-01-Mikrofon, aber auch das Smartphone-Mic verwendet werden.

Bezüglich der Klangabstimmung gibt es einen 10-Band parametrischen Equalizer, außerdem wird der Import von FIR-Filtern unterstützt und es gibt eine Loudness-Regelung.

Eversolo Control

Eversolo Control App

Fernbedienung im Lieferumfang

Gesteuert wird der T8 nicht nur über das Touchdisplay vorne, sondern auch mit der Eversolo Control App für Android/iPhone, iPad oder MacBooks der M-Serie. Außerdem wird jede Komponente standardmäßig mit einer Dual-Mode-Bluetooth/IR-Fernbedienung ausgeliefert. Sehr praktisch, denn sowohl bei Sichtverbindung als auch bei Hindernissen wird so eine zuverlässige Verbindung zwischen Signalgeber und Empfänger möglich.

Weitere Features (aus der Pressemitteilung):

Unterstützung für WOL (Wake-on-LAN), sodass das Gerät jederzeit reagieren kann.

Globale Schnellsuche, mit der Lieblingssongs mit einem Klick abgerufen werden können.

Mehrdimensionale Musikverwaltung, die Metadaten automatisch extrahiert und organisiert, um die Bibliothek übersichtlich zu halten, mit Unterstützung für verschiedene Sortier- und Suchoptionen.

„Listen at will”-Modus, der lokale und Online-Streaming-Inhalte mischt und so für eine unterhaltsame, überraschungsreiche Musikreise sorgt.

Plattformübergreifende Wiedergabelisten, die Ihre Lieblingssongs aus verschiedenen Musikdiensten in einer Liste zusammenfassen.

Einfacher Zugriff auf lokale Computer und NAS-Geräte über das LAN.

Kompatibilität mit beliebten Cloud-Diensten wie Dropbox und WebDAV.

Gapless-Wiedergabefunktion

Und viele weitere Funktionen, die darauf warten, entdeckt zu werden…

Eversolo T8

Preis und Verfügbarkeit

Der Streaming-Transport T8 wird voraussichtlich zwischen Mitte und Ende September 2025 über die audioNEXT GmbH im Fachhandel erhältlich sein. Die UVP beträgt 1.380 Euro.

Special: Philipp Kind

Bilder: Eversolo

Datum: 07.09.2025