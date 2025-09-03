SPECIAL: High-End-Performance zum fairen Preis - Der neue HiFi Rose RS451

HiFi Rose präsentiert mit dem RS451 einen neuen Netzwerk-Streamer der nächsten Generation. Modernste Digitaltechnologie, exzellente Klangperformance und eine intuitive Bedienung werden hier gekonnt vereint. Auf Basis der Architektur des Flaggschiff-Streamers RS151 soll der RS451 neue Maßstäbe im Bereich Desktop-HiFi und anspruchsvolle Audio-Setups setzen. High-End-Performance zum attraktiven, günstigeren Preis lautet die Maxime von HiFi Rose beim Neuzugang.

Selektierte Bauteile, durchdachter Aufbau - Ideal für Premium-Kopfhörer

Hochpräzise ESS-DACs kommen in doppelter Ausführung zum Einsatz

Dank der enorm präzisen Signalverarbeitung, der sehr hochwertigen Bauteil-Bestückung und nicht zuletzt aufgrund des kompakten, eleganten Designs des RS451 gerät auch die wachsende High-End-Kopfhörer-Community ins Visier von HiFi Rose. Das Herzstück bildet hier der ES9027PRO-DAC von ESS, der hochauflösende Formate bis PCM 32 Bit / 768 kHz und DSD512 unterstützt. Eine hervorragende Zusammenarbeit mit Premium-Kopfhörern unterstreichen auch folgende technische Highlights des Streamers:

Zwei getrennte DAC-Schaltungen für Pre-Out und Kopfhörerausgang für maximale Signalreinheit

Der Kopfhörerverstärker setzt auf vier parallel geschaltete Hochleistungs-ICs und liefert auch bei hochohmigen Kopfhörern über 600 Ω stabile Leistung

Die ultraschnelle Anstiegsrate von 1300 V/μs minimiert Signalverzerrungen und ermöglicht, laut HiFi Rose, eine extrem präzise, dynamische Wiedergabe.

Das ROSE NRA™-Filter (Noise Reduction Analog) eliminiert Störungen und sorgt für eine lineare Frequenzwiedergabe im gesamten Spektrum

Der RS451 erreicht außerdem Messwerte auf absolutem Referenzniveau:

THD+N: 0,00025 % (Pre-Out), 0,00065 % (HP-Out)

Signal-Rausch-Abstand: bis zu 129 dB

Dynamikbereich: bis zu 140 dB

Die ES9027PRO-DACs arbeiten unabhängig voneinander

Vier Hochleistungs-Verstärker-ICs für Kopfhörer

Anzeige



Gehen wir noch etwas genauer auf die technischen Eigenschaften des RS451 ein. Der RS451 ist mit zwei ES9027PRO-DACs bestückt. Einer ist dem Pre-Out zugewiesen, der andere ist komplett dem Kopfhörerausgang verschrieben. Es handelt sich dabei um hochwertige 32-Bit-DACs mit jeweils acht Kanälen, die auf der HyperStream-Architektur basieren. Mit sieben integrierten digitalen Filtern kann man die Klangcharakteristik nach eigenem Gusto justieren. Im RS451 sind die acht DAC-Kanäle in einer parallelen 4-Kanal-Struktur für die Stereoausgabe konfiguriert, was einen noch größeren Dynamikbereich und eine besonders rauschfreie Leistung ermöglichen soll.

Wie bereits erwähnt verfügt der RS451 über zwei dieser Hochleistungs-DACs. So werden die analogen Audiosignalewege vollständig voneinander getrennt. Jeder DAC verfügt über eine eigene, unabhängige Stromversorgung und Erdungen. Die innovative Kopfhörer-Architektur besteht zudem aus vier einzeln angesteuerten Verstärkern, die auch bei Kopfhörern mit niedriger Impedanz eine sehr stabile und kraftvolle Ausgangsleistung liefern können. Das vollständig getrennte Stromversorgungskonzept für jeden Kanal trägt zudem zur Unterdrückung von Übersprechen bei, während die extrem rauscharme Schaltung für eine lineare Wiedergabe über den gesamten Frequenzbereich sorgt. Unterschiedliche Impedanzanforderungen sind kein Problem. Dank der Anordnung der vier Hochleistungs-Verstärker-ICs für die Kopfhörerausgabe in einer Parallelschaltung können auch hochohmige Kopfhörer über 600 Ohm stabil angesteuert werden.

Dem Namen entsprechend ist der ROSE NRA-Filter (Noise Reduction Analog) eine Eigenentwicklung. Der ROSE NRA-Filter greift in der analogen Ausgangsstufe und eliminiert Rauschen für eine lineare Frequenzwiedergabe, selbst in sehr niedrigen Frequenzbereichen. Der RS451 bewahrt so eine konsistente Charakteristik ohne Roll-Of über das gesamte Frequenzspektrum hinweg. Alles im Sinner höchster Klangtreue, absoluter Klarheit und Transparenz.

Flexibilität bei den Anschlüssen und beim Streaming

Rückseite des neuen RS451

Von der Vielseitigkeit bezüglich der verfügbaren Streamingdienste, Internetradio-Plattformen, etc. konnten wir uns bereits bei Tests von verschiedenen HiFi Rose Streamern überzeugen. Auch der RS451 unterstützt alle wichtigen Plattformen, darunter Spotify Connect, TIDAL, Qobuz, Apple Music und weitere. Außerdem ist das Gerät Roon Ready und gibt selbstverständlich hochauflösende Dateiformate von lokalen Musikbibliotheken im Heimnetzwerk (DLNA/UPnP) wieder. Auch Bluetooth 5.4 ist integriert und der aptX-Codec sorgt bei dieser komfortablen Drahtlos-Signalübertragung für hohe Qualität. AirPlay wird ebenfalls unterstützt.

Anzeige



An physischen Anschlüssen gibt es optische und koaxiale Ein- und Ausgänge, symmetrische und unsymmetrische Analog-Ausgänge sowie USB-B (z.B. für den Direktanschluss eines PCs/Mac) und sogar HDMI eARC. Letzterer ermöglicht einen einfachen und unkomplizierten Anschluss an den Smart TV mit nur einem Kabel. Der TV-Ton wird dann über den HiFi Rose Streamer ausgegeben. Ein HDMI-Ausgang steht zusätzlich zur Verfügung. Außerdem gibt es drei USB-Ports für lokale Musikbibliotheken und auch ein SSD-Slot (bis 4 TB) steht zur Verfügung. Schließlich gibt es noch einen Trigger In/Out.

Auch von HiFi Rose bereits bekannt: Man kann ein externes CD-Laufwerk anschließen und dank der komfortablen CD-Ripping-Funktion die Daten vom Silberling abspeichern.

Edles Design

Geräte-Front des schicken HiFi Rose Streamers

Der RS451 weist ein kompaktes, sehr elegantes Design auf und ist 430 x 337 x 92 mm klein. Das Gehäuse ist sowohl in Silber als auch in Schwarz verfügbar. Mit 7kg bringt es einiges an Gewicht auf die Waage.

Beim Handling unterstützt das große 8,8" IPS-Touch-Display und unter anderem damit Eingabebefehle zügig umgesetzt werden, ist ein RK3588 Octa-Core-Prozessor samt 8 GB RAM und 32 GB eMMC-Speicher an Bord. Dies bietet im Vergleich zum Vorgängermodell eine vierfache Informationsverarbeitungsleistung und achtfache Grafikleistung. Selbst große Audiodateien oder 4K-HDR-Videos können flüssig und in voller Auflösung wiedergegeben werden. Gleichzeitig wurde die Medienbibliothek um das Dreifache vergrößert und unterstützt nun über eine Million Titel.

Anzeige



Ein toroidales Linear-Netzteil liefert sauber und zuverlässig Strom.

Test, Preis und Verfügbarkeit

Wir haben es uns nicht nehmen lassen und ein Sample des neuen HiFi Rose RS451 zum Test geordert und werden in Kürze einen ausführlichen Testbericht veröffentlichen.

Lieferbar wird das Gerät im Laufe des Septembers oder Oktobers 2025 sein. Die UVP liegt bei 2.999 Euro / 2.999 CHF.

Special: Philipp Kind

Bilder: HiFi Rose

Datum: 03.09.2025

Anzeige

