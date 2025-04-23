SPECIAL: HiFi Pilot Heimkino-Frühling mit IOTAVX und Aperion Audio: Vorstufe, Endstufen und Hochleistungs-Lautsprecher

Bei HiFi Pilot ist der Heimkino-Frühling in vollem Gange. Wer sich um Rahmen des jährlichen Frühjahrsputzes Mehrkanal-technisch besonders performant ausrichten möchte, liegt hier goldrichtig. Die beiden HiFi Pilot-Brands IOTAVX und Aperion Audio sorgen dafür, dass man sich den Besuch im Kino in der Nähe dauerhaft sparen kann.

IOTAVX

IOTAVX steuert leistungsfähige Vorstufen und sehr kraftvolle Endstufen bei.

AVX17

Als Vorstufe auch für große Lautsprecher-Konfigurationen empfiehlt sich die präzise und dynamisch arbeitende AVX17, eine 17-Kanal-Vorstufe, die Dolby Atmos und DTS:X decodiert und über 6 HDMI-Eingänge plus 2 HDMI-Ausgänge verfügt, die kompatibel zu 4K, HDR10 und Dolby Vision sind.

Rückseite

Ein besonders hochwertiger D/A-Konverter wandelt digitale in analoge Signale um. Erfahrene Anwender freuen sich, fürs Feintuning, über parametrische EQs, wer es einfacher haben möchte, greift zur mikrofonbasierten Einmessautomatik namens EQ Flex.

Lieferumfang

Krass: Es lassen sich mittels der EQ-Optionen auch bis zu 4 aktive Subwoofer unabhängig voneinander feunjustieren. An Bord befindet sich auch (per Dongle realisiert) Bluetooth 5.0 inklusive aptX-HD.

Wer es wirklich wissen will, der schnappt sich die IOTAVX AVXP 7-230, eine extrem nachdrücklich agierende Siebenkanal-Endstufe für 2.199 EUR, die 230 Watt an 4 Ohm, und das pro Kanal, souverän freisetzt.

AVXP 7-230

Exzellenter Aufbau innen

An 8 Ohm sind es pro Kanal 150 Watt. 280.000 Microfarad stehen als groß dimensionierter Kurzzeit-Energiespeicher für plötzliche Dynamikspitzen bereit.

Premium-Qualität für die wichtigsten Kanäle im Mehrkanal-Setup: Beide Frontkanäle und der Centerkanal werden von der IOTAVX 3-230 übernommen.

AVXP 3-230

Innenleben

Sie kommt auf einen äußerst fairen Kaufpreis von 1.299 EUR und liefert an 4 Ohm 3 x 230 Watt, an 8 Ohm sind es 3 x 150 Watt.

Wer dann noch beispielsweise für die Rears, Surround Back Lautsprecher und zwei oder gar vier Dolby Atmos Channels jeweils eine kräftige, sauber abgestimmte, richtig gut klingende und zudem preislich beinahe konkurrenzlos günstige Endstufe sucht, kann jedes Setup um die flach bauende IOTAVX PA40 erweitern.

PA40

Mit Ringkerntrafo innen

Deren Performance hat uns im Test verblüfft, und lediglich 799 EUR kostet dieser Kraftspender, der problemlos 300 Watt (4 Ohm, 2 Kanäle) beziehungsweise 150 Watt (8 Ohm, zwei Kanäle) bereitstellt. Auch brücken kann man diese hervorragende Endstufe, dann stehen 300 Watt (8 Ohm) beziehungsweise satte 600 Watt (4 Ohm) bereit.

Aperion Audio

Bei Heimkino-Fans dürfte die Theatrus-Lautsprecherserie aus dem Hause Aperion Audio schon gut bekannt sein.

Das Frühjahrsputz-Team rät zu folgendem sehr leistungsstarken Set:

T65 LCR

Theatrus T65 LCR: Stückpreis 1.049 EUR, 3-Wege-Front- und Centerlautsprecher, hochklassiger Air Motion Transformer (AMT) Hochtöner, 2 x 6,5 Zoll Curv-Tieftöner, misst 360 (Breite) x 430 (Höhe) x 220 (Tiefe) mm und wiegt satte 15 kg

T65 Slim

Theatrus T65 Slim: Ein weiterer, besonders flach bauender Dreiwege-Lautsprecher für 949 EUR/Stück, der sich nahezu perfekt integrieren lässt und trotzdem durch enorme Leistungsstärke glänzt. Hochklassiger AMT-Tweeter sowie zwei belastbare Curv-Tieftöner (jeweils 6,5 Zoll) gehören auch hier zum guten Ton. 360 mm breit, 430 mm hoch und nur 110 mm tief - genial! Das Gewicht: 12 kg pro Box.

TC65

Theatrus TC65: Der Experte für erstklassiges 3D-Audio - als Wand- oder Deckenlautsprecher zu verwenden und als Paar 849 EUR kostend, gibt es auch hier einen fein auflösenden AMT-Hochtöner sowie einen 6,5 Zoll Curv-Tieftöner. Misst 200 mm (Breite) x 305 mm (Höhe) x 170 mm (Tiefe) und wiegt 5 kg pro Stück.

TS15

Theatrus TS15 Subwoofer: Ein passiver Bass-Kollege, der mit einem großen und hoch belastbaren 15 Zoll-Treiber ausgestattet ist. Er spielt von 18 Hz bis 400 Hz (+/- 3dB) und misst 500 mm (Breite) x 500 mm (Höhe) x 400 mm (Tiefe). Er wiegt gewaltige 35 kg. Perfekt passend: Die IOTAVX PA40 Endstufe, oben bereits vorgestellt, die man auch als besonders nachdrücklichen Mono-Endverstärker nutzen und so sehr gut mit dem TS15 kombinbieren kann. Der Preis des TS15 liegt pro Stück bei 999 EUR.

Preis eines Beispiel-Sets, 5.1.2:

3 x T65 LCR (Front links, Center, Front Rechts), zusammen 3.147 EUR

2 x T65 Slim (Rear links, Rear rechts), zusammen 1.898 EUR

1 x TC65, Dolby Atmos-Lautsprecher, Paarpreis 849 EUR

1 x passiver Subwoofer TS15, 999 EUR

1 x Endstufe IOTAVX PA40 für den passiven Subwoofer, 799 EUR

Gesamtpreis 7.692 EUR

Fazit

Echtes Heimkino wird niemals sterben - wer keine Lust auf Soundbar-Systeme und Mini-/Mikro-Lösungen hat und es lieber richtig "krachen" lassen möchte, findet bei IOTAVX und Aperion Audio genau die Komponenten, die er braucht - in bestmöglicher Qualität und zum äußerst fairen Preis.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, Philipp Kind, IOTAVX, Aperion Audio

Datum: 23. April 2024