SPECIAL: Handgefertigte Kopfhörer und Mikrofone "Made in Germany" – das Qualitätsversprechen von beyerdynamic

Bei beyerdynamic läuft aktuell und noch bis einschließlich 12. Juli 2023 die Aktion "Handmade". Dabei rückt das Unternehmen aus Heilbronn sämtliche Produkte in den Fokus, die am Produktions- und Heimatstandort gefertigt werden. Und das sind nicht wenige. Im Gegenteil, ein sehr großer Teil des üppigen Sortiments der Kopfhörer-, Mikrofon- und Zubehör-Spezialisten wird bei beyerdynamic in Deutschland gefertigt: rund 80% der verkauften Kopfhörer und Mikrofone. Seit fast 100 Jahren wird hier akribisch und präzise in Handarbeit produziert – "Made in Germany" hat hier noch Tradition. Davon konnten wir uns beim ein oder anderen Besuch am Firmenstandort auch schon persönlich überzeugen. Nicht nur bei teuren Luxusmodellen wird hier von den geschulten Facharbeitern Hand angelegt, auch günstigere Modelle werden hier noch Schritt für Schritt von Hand montiert. Leidenschaft und Herzblut der Mitarbeiter inklusive.

Wer sich von der Fertigung von Hand in Heilbronn zunächst selbst ein Bild machen möchte, kann sich in diesem Video direkt und in wenigen Minuten einen Eindruck verschaffen:

Handmade in Germany

"Made in Germany" bedeutet für den weitaus größten Teil der Produkte von beyerdynamic nicht nur, dass die Komponente in Deutschland erdacht und entwickelt wurde, sondern auch hier gefertigt. Was die Ingenieure und Designer in Heilbronn entwerfen, wird später von rund 300 hochqualifizierten Mitarbeitern in Deutschland gebaut.

Ein Beispiel dafür ist der DT 770 PRO. Als Referenzkopfhörer für Kontroll- und Monitorzwecke ist hier ein hoher Anspruch beim Kundenklientel zu erwarten. Hier sind Musikschaffende und Enthusiasten die Zielgruppe. Unabhängig vom technischen Wandel im Studio wird vom DT 770 PRO, der bereits in den 80ern Einzug ins Produktportfolio fand, eine hohe und gleichbleibende Qualität erwartet. Diesem Anspruch auch nach über 30 Jahren gerecht zu werden, ist eine enorme Herausforderung für den Hersteller.

beyerdynamic DT 770 PRO

Der nahezu legendäre Referenz-Kopfhörer begeistert mit professioneller Klangabstimmung in jeder Situation und bei allen erdenklichen Genres mit maximal authentischer Klangcharakteristik und eignet sich perfekt zum Abhören. Nicht umsonst zählt er zu den Benchmark-Headphones in Profi-Aufnahmestudios auf der ganzen Welt. Weil es beim Mixing und Mastering auch mal etwas länger dauert, ist der Kopfhörer mit weichen, ohrumschließenden Ohrpolstern ausgestattet und garantiert hohen Tragekomfort. Vor intensiver Nutzung muss aber niemand zurückschrecken, denn im Bedarfsfall kann man die Ohrpolster einfach austauschen.

Ebenfalls fast schon Ikonen-Status, jedenfalls im Gaming-Umfeld, hat das MMX 300 von beyerdynamic. Hier werden die jahrzehntelangen Erfahrungen in der Kopfhörer-Akustik und der Mikrofon-Konstruktion in einem Gaming-Headset der Extraklasse kombiniert. Zweifellos steht der ohrumschließende, extrem komfortabel sitzende Kopfhörer dank maximaler Präzision und Ortungsgenauigkeit an der Spitze dieser Produktkategorie. Neben der perfekten Erfassung von Bewegungen der Gegner, die blitzschnell an den Kopfhörer-Träger übermittelt werden, ist die glasklare und rauscharme Stimmenerfassung des Kondensator-Mikrofons, selbst bei rasantester Gaming-Action, eine der großen Stärken des MMX 300.

Stets zuverlässig und mit hoher Verständlichkeit kann man im jeweiligen VoiceChat-Programm die Informationen an Mitspieler weitergeben. Natürlich profitiert man auch bei der Musikwiedergabe von den exzellenten akustischen Eigenschaften des MMX 300. Dazu zählen eine überdurchschnittlich hohe Differenzierung, Struktur und Räumlichkeit ebenso wie das kraftvolle Fundament und die außerordentlich hohe Pegelfestigkeit.

Der überdurchschnittlich angenehme Tragekomfort macht das Gaming-Headset zum idealen Partner auch bei langen Sessions – Heiße Ohren oder unangenehme Druckstellen sind aufgrund der ergonomischen Form und hochwertigen Polsterung an Hörerschalen und Kopfband ausgeschlossen.

Die Produktion in Deutschland ist für die Qualitätssicherung ein immenser Vorteil. Da ein überwiegender Teil der Prozesse direkt in Heilbronn am Firmenstandort stattfindet, an dem sich auch die Entwicklungs- und Designabteilung befindet, sind praktisch alle relevanten Abteilungen geballt an einem Ort vereint. So hat man auch insgesamt geringe Vorlaufzeiten und kann stets flexibel und dynamisch auf besondere Umstände reagieren. Dadurch dass der gesamte Fertigungsprozess unter einem Dach gehalten wird, hebt man sich schlussendlich auch entscheidend von zahlreichen Mitstreitern am Markt ab.

Die exklusive Hörerschale des T1 wird in Karlsruhe gefertigt

Nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit von Vorteil ist die Tatsache, dass Lieferanten teilweise in einem Umkreis von 200km von Heilbronn beheimatet sind. Das erlaubt kurze Transportwege, schont Ressourcen und spart CO2. So wird zum Beispiel die Hörerschale des T1 von einem Partner in Karlsruhe gefertigt. Demmel in Scheidegg bei Lindau stellt als Spezialist für die Verarbeitung von Aluminium u.a. den Gehäusedeckel des T5 her. Hier arbeitet man wirklich Hand in Hand mit lokalen und überregionalen Unternehmen in Deutschland für ein Maximum an Qualität. "Made in Germany" ist hier keine Redewendung, sondern ein echtes Qualitätsversprechen.

Aktuelles Video über die beyerdynamic Manufaktur

Ohne Frage ist auch die beyerdynamic Manufaktur bei der "Handmade"-Aktion voll im Fokus. Dank des intuitiv gestalteten Online-Konfigurators wird der MMX 300 zum individuellen Einzelstück, der natürlich auch in Heilbronn vor Ort von Hand montiert wird. Im Browser konfigurieren, bestellen und wenige Tage später wird die Maßanfertigung nach Hause geliefert. Unterschiedliche Farbvarianten stehen bei Kopfband, Ohrpolstern und dem Aluring der Hörerschale zur Auswahl. Sogar eigene Bilder und Grafiken aller Art lassen sich auf dem eigenen Wunschkopfhörer platzieren bzw. aufdrucken. Es stehen einige Motive zur Auswahl, man kann aber auch seine eigene Grafik problemlos hochladen. Auch eine persönliche Gravur auf den Bügeln ist möglich.

Die Manufaktur bei beyerdynamic wird durch die Fertigung in Deutschland überhaupt erst möglich. Nur so können Kleinserien und Einzelanfertigungen mit Sonderwünschen flexibel und zeitgerecht produziert werden.

Das M 88 TG wird von Hand montiert

Seit fast 100 Jahren fertigt beyerdynamic hochwertige Audioprodukte in Deutschland. Zweifellos hat man sich in dieser langen Zeitspanne einen hohen Qualitätsstandard erarbeitet und genießt dadurch natürlich auch einen entsprechend guten Ruf. Komponenten von beyerdynamic sind hochwertig, robust, zuverlässig, langlebig, performant. Dies soll auch in Zukunft so bleiben und deshalb hält man am Entwicklungs- und Produktionsstandort Deutschland fest.

