SPECIAL: GOLDRING Ethos SE - neuer hochklassiger MC-Tonabnehmer

Ein neues Tonabnehmer-Sondermodell von Goldring, der Ethos SE, soll durch grandiose Klangqualität und innovative technische Ansätze Maßstäbe in seiner Preisklasse setzen.

Starten wir mit den Fakten. Der weltweit renommierte analoge Tonabnehmer-Spezialist Goldring präsentiert den Ethos SE - eine Sonderedition seines preisgekrönten Ethos-Modells. Als Spitzenmodell der Goldring-Reihe von Moving-Coil-Tonabnehmern (MC_Tonabnehmern) vereint der Ethos SE ein hohes Maß an Ingenieurskunst mit speziellen neuen Funktionen, um einen Tonabnehmer mit so überzeugenden Klangeigenschaften anzubieten, dass auch HiFi-Enthusiasten vollends glücklich werden.

Ansicht von vorne

Mit zahlreichen durchdachten und extrem hochwertig ausgeführten Optimierungen – darunter reine Silberspulen, Polschuhe mit geringem Widerstand und ein schwarz eloxierter Aluminiumkörper – legt das Ethos SE die Messlatte bezüglich Detailwiedergabe, Kanaltrennung und Verfärbungsfreiheit äußerst hoch.

Ansicht von oben

Unterseite

Der Hersteller verspricht daher: Selbst im Vergleich zu Tonabnehmern, deren Preis wesentlich höher liegt, offeriertder neue Sondereditionstonabnehmer emotionale, faszinierend harmonische Musikerlebnisse – was bekanntermaßen zu den Stärken von Goldring gehört.

Die wichtigsten Merkmale

Neue reine Silberspulen besitzen weniger Wicklungen mit höherer Leitfähigkeit, wodurch die effektive Masse und die interne Impedanz des Tonabnehmers herabgesetzt werden konnte: Die Folge in der Praxis: Eine optimierte Abtastung und genaueres Einschwingverhalten. Der Kreuzanker-Kern aus Eisen mit niedrigerer Masse optimiert die Kanaltrennung und ist dadurch in der Lage, eine extrem authentische Klangbühne zu generieren.

Vital line-contact Diamantnadel

Die Vital line-contact Diamantnadel überzeugt mit geringer Masse sowie großer Kontaktfläche. Dadurch wird die Frequenzanwort verbessert und Verzerrungen sowie Verfärbungen minimiert. Hinzu kommen neue Polschuhe mit verringertem Widerstand für einen erweiterten Frequenzbereich, ideal für eine feindynamisch überzeugende, realistische Wiedergabe. Die niedrige Resonanz liegt auch am Gehäuse aus hochwertigem Aluminium. Dieser Werkstoff wurde wegen der geringen Dichte und der hohen Steifigkeit ausgewählt.

Im Detail

Beste Klangqualität steht hier auf dem Programm

Neue reine Silberspulen: Die Reduzierung der effektiven Masse eines Tonabnehmers setzt dessen Leistungsniveau hoch. Der Ethos SE ist mit Wicklungen aus 99,99 Prozent reinem Silber ausgestattet, die einen geringen Innenwiderstand sowie eine geringere Masse mitbringen, da weniger Wicklungen zum Einsatz kommen. Die Spulen besitzen aus diesem Grund eine geringere Masse als Standard-Kupferwicklungen. Das bedeutet, dass das Ethos SE in besonders exakter Manier in der Lage ist, die Rille der Schallplatte abzutasten. Das Resultat ist eine präzisere Impulsantwort, eine Reduzierung der Resonanzen im gesamten Frequenzbereich und ein insgesamt linearer Frequenzverlauf.

Seitliche Ansicht

Leichter Kreuzanker-Kern: Aufgrund der Verwendung von hervorragend leitendem Eisen in einer leichten Kreuzform anstelle der konventionellen (und schwereren) quadratischen Option optimiert Goldring die Kanaltrennung. Dadurch entsteht eine außerordentlich realistische Stereoklangbühne. Die Detailgenauigkeit bei der Wiedergabe hoher und höchster Frequenzen präsentiert sich verbessert, und Verzerrungen werden effektiv reduziert.

Diamantnadel

Vital line-contact Diamantnadel: Um die hohen Frequenzen einer Aufnahme vollumfänglich wiederzugeben, verwendet der Ethos SE einen schmalen, leichten Stylus mit großem Kontaktbereich sowie niedriger Spitzenmasse. Dieses Vital-Line, schaftfreie Design weist ein polyedrisches, linienförmiges Diamantprofil auf und ist mit dem Kreuzanker durch ein steifes, zugleich enorm leichtes Legierungs-Auslegerrohr verbunden. Mit dieser Konstruktion werden neben einer bemerkenswert guten Hochfrequenzantwort auch Verzerrungen, Resonanzen und Verfärbungen auf ein Mimimum herabgesetzt.

GOL-1-Generator: Zu den bewährten Zutaten gehört der GOL-1-Generator, der für einen linearen und erweiterten Frequenzgang sorgt. Bis heute wird der Generator von Goldring in Handarbeit hergestellt und steht damit exemplarisch für die kontinuierliche Leidenschaft des Unternehmens, ein von den meisten anderen Anbietern unerreichtes qualitatives Niveau offerieren zu können. Exklusiv für die SE-Version werden die Polschuhe in einem neuen Verfahren gefertigt, das die Leitfähigkeit des Metalls durch Verringerung des Widerstands steigert. Das Ergebnis ist ein in puncto Linearität exzellenter Frequenzgang.

Der Preis: 1.599 EUR

Gehäuse aus Flugzeugaluminium: Der GOL-1 Generator ist in ein präzisionsgefrästes Gehäuse aus Aluminium der Güteklasse 6082-T6 eingebaut, das luftfahrttauglich und dadurch weit überdurchschnittlich langzeitstabil ist. Dieses Material wurde mit Bedacht aufgrund seiner geringen Dichte und der hervorragenden Steifigkeit ausgewählt - und dank seiner schwarz eloxierten Oberfläche ist es nicht nur strapazierfähig, sondern auch optisch äußerst ansprechend. Der Goldring Ethos SE Moving Coil-Tonabnehmer ist ab diesem Monat zum Preis von 1.599,00 € erhältlich.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos: Goldring, IDC Klaassen

Datum: 07. Februar 2024

