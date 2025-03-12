SPECIAL: Galion HiFi-Produkte ab sofort bei HiFi-Pilot: Zwei Röhren-Vollverstärker und eine Stereo-Endstufe

HiFiPilot übernimmt ab sofort den exklusiven Vertrieb der kanadischen Marke Galion Audio in ganz Europa. Damit steht europäischen HiFi-Enthusiasten eine interessante neue Option für klangstarke und hochwertig aufgebaute Verstärker zur Verfügung.

Was gibt es zur neuen Brand zu sagen? Hinter Galion Audio steht Thomas Tan, ein leidenschaftlicher Klangliebhaber, erfolgreicher YouTuber (Thomas & Stereo) und Content Creator für das amerikanische audiophile Magazin "The Absolute Sound". 2020 gründete er seine eigene Marke, um fortan seine akustischen Ansprüche selbst verwirklichen zu können. Bei der Entwicklung der Produkte arbeitet er mit renommierten Ingenieuren zusammen.

Interessant ist das innovative Konzept von Galion Audio: Jedes Produkt wird in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Entwicklern ersonnen, wobei Thomas Tan das sensible Thema Klang-Tuning selbst übernimmt. Sein Ziel ist es, Verstärker mit einem unverwechselbaren Klangcharakter zu schaffen, und das ohne die oft enorm hohen Preise zahlreicher Konkurrenzprodukte. .

Ab sofort sind folgende Galion Audio Produkte exklusiv bei HiFiPilot erhältlich:

Galion Audio TS 120 SE

Galion TS 120 SE

Das Spitzenprodukt im Galion Audio-Portfolio ist ein besonders edler Stereo-Röhren-Vollverstärker, der als RMS-Leistung im reinen Class A-Betrieb 30 Watt (2 Kanäle) und im Class AB-Betrieb 50 Watt (2 Kanäle) zur Verfügung stellt. Als Spitzenleistung sind es 75 Watt (Class A, 2 Kanäle) beziehungsweise 100 Watt (Class AB, 2 Kanäle).

Einstellregler an der Front

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Rückseite komplett

Sauberer Aufbau

Röhrensektion im Detail

Fernbedienung

Vorhanden ist ein HT Bypass für die Nutzung als reine Endstufe, als Ausgangsröhren sind KT88-Modelle verbaut. 4 Cinch-Eingänge stehen bereit. Galion Audio verspricht, dass der TS 120 SE das luftige, holographische Klangbild eines Röhrenverstärkers mit der Geschwindigkeit, der Kontrolle, der Dynamik und der Basswucht eines Transistorverstärkers zu verbinden weiß.

Galion Audio TS 34

Der kleinere Röhrenverstärker hört auf den Namen TS 34

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Für 3.870 EUR findet sich hier ein fein aufgebauter Röhren-Vollverstärker, der im reinen Class A-Betrieb (RMS) 25 Watt und im Class AB-Betrieb 40 Watt bereitstellt. Maximal bietet sich eine Ausgangsleistung von 50 Watt im Class A- und 60 Watt im Class AB-Betrieb an.

Röhrensektion

Detail von oben aus betrachtet

Rückseite

Fernbedienung

Eine HT Bypass-Funktion für die Verwendung als reine Endstufe ist auch vorhanden. Als Ausgangsröhren fungieren EL34 Bauteile. 4 x Cinch/RCA-Buchsen stehen als Eingänge bereit. Von der akustischen Charakteristik her beschreibt der Hersteller den TS 32 als "lebendigen, fröhlichen und schnell agierenden Verstärker". Gerade letzteres Wort trifft nicht auf viele Röhren-Devices zu.

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Galion Audio TS A75

Für hohe akustische Ansprüche gerüstete Stereo-Endstufe

Die Stereo-Endstufe kommt mit Class AB Analogendstufen auf 2 x 75 Watt an 8 Ohm und verfügt, um dynamische Spitzen souverän abzufangen, über ELKOs mit großer Kapazität (200.000 Microfarad). Zwei 200 W Ringkerntransformatoren garantieren ein hohes Grundniveau bei der Stromzulieferung.

Passive Kühlrippen

Ansicht von hinten

Natürlich sind sowohl Cinch- als auch XLR-Eingänge vorhanden. Bei Galion heißt die Endstufe liebevoll "Giant Killer", da sie zum durchaus noch moderaten Preis von 2.030 EUR weitaus teurere Konkurrenten "in die Flicht schlägt". Wir werden dies anhand eines Tests später nachvoillziehen.

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Zusammenfassung

Alle Geräte zeichnen sich laut Hersteller und laut HiFi-Pilot durch "exzellente Verarbeitungsqualität, audiophile Klangsignatur und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis aus". Wir hoffen, dass wir alsbald Testgeräte bekommen, um nachzuprüfen, was die neuen HiFi-Bausteine in der Praxis leisten können. Neugierig sind wir auf jeden Fall.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: HiFi-Pilot

Datum: 12. März 2025