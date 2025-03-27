SPECIAL: Die Luxman E-07 High-End-Phonovorstufe für kompromisslose Vinyl-Wiedergabe

Genau passend zum 100-jährigen Bestehen stellt der japanische HiFi-Pionier, Klang- und Elektronikexperte Luxman den Phono-Vorverstärker E-07 vor. Die Phonovorstufe soll modernste Technik mit jahrzehntelanger Tradition verbinden und ist das Ergebnis aus langjähriger Forschung und Innovation. Dazu stehen, so Luxman, Benutzerfreundlichkeit und natürlich eine hohe akustische Performance im Fokus.

Frontansicht des Luxman E-07

Maximale Kanaltrennung für MM- sowie MC-Tonabnehmer

Der Luxman E-07 ist sowohl für die Zusammenarbeit mit Moving Magnet- als auch Moving Coil-Tonabnehmern vorgesehen. Eine Besonderheit dabei ist der symmetrische MC-Eingang sowie die vollsymmetrische, duale Mono-Architektur, die für maximale Kanaltrennung und detailreiche Wiedergabe sorgen soll. Die Verstärkerschaltung im E-07 basiert auf einem NF-Typ Phono-Equalizer-Verstärker, der auf dem RIAA-Standard beruht. Die erste Verstärkerstufe nutzt vier parallel geschaltete Feldeffekttransistoren (FETs) in einer unsymmetrischen Konfiguration. Diese spezifische Schaltung soll hier maßgeblich für die herausragende Klangqualität verantwortlich sein, die der E-07 erzielt. Minimale Rauschentwicklung und absolute Signalreinheit stehen klar im Fokus. Das Netzteil mit groß dimensionierten Block-Kondensatoren (10.000 µF x 5) liefert dabei eine äußerst stabile Versorgungsspannung und gewährleistet, so Luxman, eine gleichmäßige und unverfälschte Signalverstärkung.

Ansicht von schräg oben

Feinjustierung Tonabnehmer

Verlustfreie Signalverarbeitung im edlen Alu-Gehäuse

Laut Hersteller garantiert die Schaltungstopologie des E-07 eine verlustfreie Signalverarbeitung. Dafür zeichnen High-End-Bauteile und eine kompromisslose Stromversorgung mit drei unabhängigen leistungsstarken Transformatoren verantwortlich. Ein dreifaches Transformator-Stromversorgungssystem für die separaten Kanäle und peripheren Schaltungen sorgt zudem dafür, dass Lastschwankungen keine negativen Auswirkungen auf die anderen Schaltungsblöcke haben. Die unabhängige Stromversorgung erhöht sowohl die Signalreinheit als auch die Signalstabilität. Alle internen Verbindungen bestehen aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) mit aufwändiger Abschirmung.

Alles sitzt in einem edlen, vibrationsoptimierten Gehäuse aus Aluminium mit einer stabilen Bodenplatte aus doppeltem Kupfer (3,6mm Stärke), bei dem moderne Dämpfungstechniken unerwünschte Resonanzen minimieren sollen. Das hohe Gewicht von knapp 14kg und der niedrige Schwerpunkt reduzieren Vibrationen, Dichtegradient-Gussfüße sollen Resonanzen und sonstige unerwünschte Umwelteinflüsse verhindern. Die Optik vereint klassische Eleganz mit technischer Präzision. Das Design ist schlank und passt perfekt Luxman Vor- und Vollverstärkern. Die Frontblende in "blasted-white" unterstreicht die hochwertige Verarbeitungsqualität der Komponente. Das Alu-Gehäuse soll aber nicht nur für einen eleganten Look sorgen, sondern auch zur mechanischen und elektrischen Abschirmung beitragen, was sich natürlich positiv auf die Klangqualität auswirkt.

Vielseitige Anschlüsse und Einstellmöglichkeiten

Rückseite

Der Luxman E-07 ist mit einem symmetrischen XLR-Eingang und zwei unsymmetrischen Cinch-Eingängen ausgestattet. Hochwertige Erdungsterminals aus massivem Messing sind direkt mit den Eingangsschaltungen verbunden. Für jede Eingangsgruppe steht hier eine separate Erdung zur Verfügung. Luxman hat zur weiteren Verbesserung der Signalübertragung die Petal Ground Structure (PGS) entwickelt. Diese innovative Erdungskonstruktion führt alle Signalreferenzen an einem zentralen Punkt zusammen. Hinzu kommen massive Stahlplatten mit radialer Struktur für gleichmäßige, störungsfreie Masseverbindungen und Luxmans runde Leiterbahntechnologie (Rounded Pattern PCB) optimiert den Stromfluss für eine besonders natürliche Wiedergabe.

Anschlüsse im Detail und die neuen Transformatoren

Für jederzeit optimale Tonabnehmer-Performance verfügt die Phono-Vorstufe über vier neue Moving Coil-Transformatoren, die auf die unterschiedlichen Impedanzanforderungen von MC-Tonabnehmern abgestimmt sind. Dabei sorgen zwei unabhängige Übertrager pro Kanal mit Low/High-Gain-Einstellungen für die optimale Impedanzanpassung. Der neu entwickelte Steup-Up-Übertrager für MC-Tonabnehmer verwendet hier einen Super-Permalloy-Kern, um selbst kleinste Signale mit maximaler Präzision weiterzuleiten.

Erweiterte Funktionen erhöhen zusätzlich den Bedienkomfort und die Klangqualität. Die Artikulator-Funktion entfernt magnetische Rückstände aus dem MC-Übertrager und dem Tonabnehmer. Mit dem Low-Cut-Schalter werden tieffrequente Störungen durch wellige Schallplatten reduziert, auch ein Mono-Schalter steht für die Wiedergabe von Monoplatten zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Phasenumkehr-Schalter, der die Ausgangsphase für perfekte Kompatibilität mit der Verstärkerkette anpasst.

Innenleben Luxman E-07

Technische Highlights laut Hersteller:

Vollsymmetrische, duale Mono-Architektur für maximale Kanaltrennung

Präzise, passiv aufgebaute RIAA-Entzerrung

Separate MM- und MC-Verstärkerschaltungen

Individuell einstellbare Impedanz- und Kapazitätswerte:

MC-Lastimpedanz 4,7Ω / 10Ω / 40Ω / 100Ω / 300Ω / 1kΩ

MM-Lastimpedanz 34kΩ / 47kΩ / 56kΩ / 100kΩ

MM-Kapazitätsanpassung 0 / 100 / 220 / 320 pF

Verlustfreie Signalverarbeitung durch selektierte High-End-Bauteile

Vibrationsoptimiertes Aluminiumgehäuse

Verfügbarkeit und Preis

Luxman E-07

Der Luxman E-07 wird in Deutschland und Österreich über die IAD GmbH vertrieben und ist ab sofort im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 6.490,00 Euro.

Weitere Informationen gibt es unter:

Special: Philipp Kind

Fotos: Luxman

Datum: 27.03.2025