SPECIAL: Die IFA-Neuheiten 2023 von Philips TV & Sound im Detail

TP Vision präsentiert die Philips TV & Sound Neuheiten auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Der Blick geht in die nahe Zukunft, denn die vorgestellten OLED-Fernseher, MiniLED-TVs und Kopfhörer kommen bereits im Herbst diesen Jahres. Highlights sind der neue OLED+908 mit einer sagenhaften Spitzenhelligkeit von bis zu 2.100 Nits. Außerdem kommen die Fernseher mit der neuen 7. Generation des P5-Bildprozessors daher. Bei den Kopfhörern setzt Philips auf bewährte Fidelio-Komponenten mit hoher Akkulaufzeit, innovativen Treibern und leistungsfähigem ANC.

OLED+908 - Das Flaggschiff mit über 2.000 Nits Spitzenhelligkeit

Philips OLED+908

Startschuss gibt das neue Topmodell im Portfolio der OLED-Fernseher bei Philips. Er soll bereits im September 2023 in den Größen 55, 65 und 77 Zoll verfügbar sein. An Bord sind das neueste META OLED-Panel und der P5 AI-Prozessor der 7. Generation Das Panel verwendet eine Micro Lens Array-Schicht und in Kombination mit einem speziellen META-Algorithmus soll hier die Spitzenhelligkeit um 70% auf bis zu 2.100 Nits gesteigert worden sein. Außerdem soll der neue Bildschirm einen größeren Betrachtungswinkel und verbesserte Energieeffizienz bieten.

Aus akustischer Sicht geht es beim Flaggschiff ebenfalls exklusiv zu. Hier kommt ein integriertes Bowers & Wilkins-Soundsystem mit 80 Watt Leistung zum Einsatz. Sechs Treiber sitzen in LCR-Konfiguration auf der Vorderseite, die Rückseite ist mit einem Subwoofer und vier zusätzlichen Passivradiatoren bestückt.

Standfuß

Zurück zur Bildperformance: Mit der neuen 2. Version von Ambient Intelligence passt der P5 AI-Prozessor (7. Generation) Helligkeit, Gamma und Farbwiedergabe noch präziser In Echtzeit an das Umgebungslicht an. Dafür kommt ein neuer XYZ-Lichtsensor zum Einsatz, der die Farbtemperatur im Raum misst und den Weißpunkt des Displays exakt dem Licht im Raum anpasst. Hohe Kantenschärfe und feinste Detaillierung soll mit dem verbesserten Super-Resolution-Features des P5-Prozessors realisiert werden.

Der OLED+908 ist, wie die anderen Philips OLED-Fernseher, mit dem neuen Google TV OS ausgestattet. Die Benutzeroberfläche setzt stark auf personalisierte Inhalte und Empfehlungen auf dem Startbildschirm. Die neue Version soll einen einfacheren Zugang zu den wichtigsten Einstellungen bieten und dank kompakterer Menüs die aktuell gezeigten Bildinhalte weniger stark überlagern.

Ambilight

Beim Design zeichnet sich der neue Fernseher durch einen dunklen, sehr schlanken Metallrahmen aus, der mit dem dunklen Audiomix-Lautsprechertuch von Kvadrat und einem offenen Metallfuß kombiniert wird. Auch eine neue Fernbedienung ist beim OLED+908 dabei. Sie verfügt über einen integrierten Akku, wird über USB-C aufgeladen und bringt einen neuen "123"-Hot-Key zum Ein- und Ausschalten der Tasten-Hintergrundbeleuchtung mit. Ein Bewegungssensor aktiviert zudem automatisch die Beleuchtung. Natürlich ist das dreiseitige "Next Gen"-Ambilight verbaut.

Der Philips OLED+908 ist ab September zu folgenden Preisen verfügbar:

OLED+ 55OLED908: 2.699 Euro

OLED+ 65OLED908: 3.699 Euro

OLED+ 77OLED908: 5.699 Euro

MiniLED-Fernseher "The Xtra"

Philips MiniLED-TV 9308

Zwei neue MiniLED-TVs bringt Philips im Oktober auf den Markt. Das Spitzenmodell der neuen Serie "The Xtra" ist der MiniLED-TV 9308 in den Größen 55 und 65 Zoll. Hohe Performance und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis stellt Philips in Aussicht.

Der 9308 rangiert direkt unterhalb der Ambilight OLED-Modelle und soll eine außergewöhnliche Bild- und Klangqualität dank P5-Prozessor der 7. Generation, 120Hz WCG-Panel mit 98% DCI-Abdeckung mit einer Lichtleistung von 1.000 Nit und 2.1 Bowers & Wilkins Soundsystem mit 64 Watt bieten.

Dreiseitiges Ambilight

Auch hier ist das dreiseitige Ambilight integriert, das im OLED+908 verbaut ist. Beim Betriebssystem setzt TP Vision hier auf eine Eigenentwicklung.

Ein schmaler Metallrahmen in dunklem Anthrazit mit einer feinen Entsprechung an der Unterseite des Bildschirms in gebürstetem Schwarz, die zur Oberfläche des offenen Standfußes passt, zeichnet das "europäische Design" des Fernsehers aus. Die Lautsprecher sind mit einem Kvadrat Audiomix-Tuch bezogen.

Zweiter Fernseher der Xtra-Serie ist der neue 9008. Erhältlich in 55, 65 und in 75 Zoll bietet auch er den P5-Prozessor (7. Generation), ein 120Hz-Panel mit bis zu 1.000 Nits Spitzenhelligkeit und ein 2.0-Soundsystem mit 40 Watt.

Die Fernseher der The Xtra-Serie sind zu folgenden Preisen erhältlich:

TheXtra 55PML9308: 1.699 Euro

TheXtra 65PML9308: 2.299 Euro

TheXtra 55PML9008: 1.499 Euro

TheXtra 65PML9008: 1.999 Euro

TheXtra 75PML9008: 2.799 Euro

Fidelio L4 - Audiophiler Over-Ear-Kopfhörer

Philips Fidelio L4

Der neue Fidelio L4 möchte durch die Kombination aus hervorragender Audio-Performance, langer Akkulaufzeit, effizienter und effektiver Geräuschunterdrückung sowie exzellenter Passform, hohem Tragekomfort und tadelloser Verarbeitungsqualität überzeugen.

Der verbaute Treiber ist 40mm im Durchmesser und im neuen Modell mit einer Graphen-Beschichtung versehen, die zusätzliche Steifigkeit ohne Nachteile beim Gewicht bieten soll. Eine noch sauberere Wiedergabe im Mittel-und Hochtonbereich ist hier laut Hersteller die Folge. Bei Bluetooth kommt die Version 5.3 zum Einsatz und ermöglicht eine Mehrpunktverbindung mit Auracast-Broadcasting und LE-Audio. Dank LC3- und LDAC-Codec kann auch drahtlos mit hoher Klangqualität übertragen werden. Die identische Qualität wird auch über das 3,5mm Klinkenkabel im Lieferumfang oder über USB-C erreicht.

Frontansicht

Bei der aktiven Geräuschunterdrückung findet das Hybrid Adaptive ANC-System mit vier Mikrofonen verwenden. Es wurde optimiert und die Belüftungsöffnung für das Mikrofon, welches die Umgebungsgeräusche erfasst, wurde hierfür an die Rückseite der Hörmuschel verlegt, um Windgeräuschen weniger stark ausgesetzt zu sein. Die Empfindlichkeit des Feed-Forward-Mikrofons wird außerdem jetzt automatisch reduziert, sobald die Windgeräusche zunehmen. Ein zusätzliches Mikrofon, welches Hintergrundgeräusche erkennt, kommt für klare Klang- und Sprachqualität bei Telefonaten zum Einsatz.

Die Akkulaufzeit wurde gegenüber dem Vorgänger von 40 auf 50 Stunden Wiedergabe mit aktiviertem ANC gesteigert. Eine Schnellladung von 15 Minuten genügt für eine Wiedergabezeit von fünf Stunden.

Neu ist der mit Leder bezogene Touch-Bereich, der eine einfache Bedienung durch Streichen, Tippen und Drücken ermöglicht. Bezüglich Sprachunterstützung ist der Fidelio L4 kompatibel mit Google Assistant.

Der Fidelio L4 wird im 03. Quartal 2023 zu folgenden Preisen verfügbar sein:

Fidelio L4: 349,99 Euro

Fidelio T2 - Premium TWS-Kopfhörer mit ANC

Philips Fidelio T2 mit Case

Beim ersten Blick fällt sofort der kompakte Formfaktor der neuen hochwertigen True Wireless-In-Ear-Kopfhörer von Philips auf. Gegenüber dem T1 sind die Headphones um satte 20% geschrumpft. Die Ladeschale ist sogar um 40% kleiner.

Akustisch soll die Neuheit aber tadellos auftrumpfen und kommt mit einem Zwei-Wege-Design daher. Der neue graphen-beschichtete dynamische Treiber mit 9,2mm Durchmesser wird dabei durch einen speziell optimierten, kompakten und sehr effizienten Balanced-Armature-Treiber ergänzt.

Außerdem an Bord die neue Bluetooth-Version 5.3 inklusive Google Fast Pair, mit LE-Audio und LC3- und LDAC-Codec für eine zuverlässige Wireless-Wiedergabe in hoher Qualität.

Detailansicht der neuen TWS-Kopfhörer

Sechs Mikrofone sind an Bord. Drei davon befinden sich in jedem Ohrhörer. Zwei Mikrofone pro Earbud sind für die adaptive Geräuschunterdrückung verantwortlich. Ein weiteres arbeitet per Bone Conducting-Technologie und soll so eine besonders klare Sprachaufnahme ohne störende Einflüsse von Windgeräuschen ermöglichen.

Trotz der geringen Größe bleibt die Akkulaufzeit auf beachtlichem Niveau. Insgesamt 9 Stunden ununterbrochene Wiedergabe mit aktiviertem ANC und weitere 27 Stunden im Ladecase sind möglich. Ohne ANC kann man sogar 10 Stunden hören und 30 Stunden inklusive Lade-Etui. Vollständig aufgeladen wird der T2 binnen zwei Stunden, nach nur fünf Minuten kann man eine Stunde hören.

Die Fidelio T2 sind spritzwassergeschützt nach IPX4-Norm und werden im Oktober 2023 zum Preis von 279,99 Euro verfügbar sein.

