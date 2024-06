SPECIAL: Die besten 2024er JBL-Aktivlautsprecher für einen klangstarken Sommer

Der Sommer ist traditionell die perfekte Zeit für Parties, Festivals und Events, die stets in bester Erinnerung bleiben. Und die perfekten Begleiter für alle Situationen sind JBLs 2024er Aktivlautsprecher – ganz gleich, ob ultraportabel oder als kraftvoll-bassiger Partylautsprecher. Typisches JBL Design, robuste Materialien und der nachdrückliche JBL Signature Sound gehen eine absolut stimmige Verbindung miteinander ein. Oben im Bild zu sehen ist der aktuelle Xtreme 4 in den drei lieferbaren Farben.

JBL Xtreme 4

Ein JBL-Motto ist: Gemeinsam lässt es sich besser feiern. Sommerparty mit Freunden? Grillen am Waldsee und spontane Tanz-Session danach? Einfach die JBL Xtreme 4 mit der PartyBox Club 120 über den Auracast-Button (Auracast voraussichtlich ab Juli 29024 verfügbar) verbinden und synchron die gleiche Musik wiedergeben. Unterwegs in einer größeren Gruppe? JBL Lautsprecher miteinander verbinden und die Play-Taste für eine gemeinsame Playlist drücken. So kann jeder die Musik hören und sich umgehend in beste Stimmung versetzen lassen.

Natürlich spielen die Akkulaufzeiten grundsätzlich eine enorme Rolle – denn „früh schlappmachen gilt nicht“ – denn sonst ist die Party vorüber, bevor richtig Stimmung aufkommt. Der JBL Xtreme 4 bietet 24 Stunden Spielzeit – im Playtime-Boost-Modus sogar bis zu 6 Stunden mehr - sowie eine Powerbank, die unterwegs das Handy lädt. Der Akku ist austauschbar und verlängert somit die Lebensdauer des Lautsprechers. Das sind starke Argumente für den JBL-Speaker.

JBL Clip 5

JBL Go 4

Kleiner und besonders flexibel, das geht natürlich auch. Der JBL Clip 5 oder JBL Go 4 haben im Rucksack Platz und sorgen überall für Unterhaltung nach Maß - und das in vielen attraktiven Farben.

JBL Clip 5 in Rot

JBL Go 4

Der neu gestaltete Karabinerhaken des JBL Clip 5 und die integrierte Trageschlaufe des JBL Go 4 machen es noch einfacher, musikalisches Leben überallhin mitzunehmen.

JBL Partybox Stage

Groß und kraftvoll: Mit der JBL PartyBox Club 120 und der JBL PartyBox Stage 320 kann man ordentlich akustischen Druck machen. Inklusive genug Watt für höhere Pegel und abwechslungsreichen Lichteffekten, ist das spontane Ausleben der Summer Vibes kein Problem. Anschlussmöglichkeiten für Mikrofone sind ebenfalls vorhanden, so kann auch die Karaoke-Session kommen. Und es gilt das Credo: Doppelt so viel Sound, doppelt so viel Spaß. AuracastTM-Taste drücken und eine kompatible PartyBox an einen AuracastTM-fähigen JBL Lautsprecher anschließen – fertig. Wird tatsächlich „grenzenloser Musikgenuss“ gewünscht: Einfach den austauschbaren Akku (separat erhältlich) der PartyBox Club 120 oder der PartyBox Stage 320 einsetzen, und die Party kann weitergehen.

Die 2024er Lautsprecher sind unter jbl.com verfügbar. Der JBL Xtreme 4 ist für eine UVP von 349,99 EUR (bzw. 399,99 CHF), der JBL Clip 5 für 69,99 EUR (69,90 CHF) und der JBL Go 4 für 49,99 EUR (49,90 CHF) erhältlich. Die JBL PartyBox Club 120 ist für 399,99 EUR (399,90 CHF), und die JBL PartyBox 320 Stage für 599,99 EUR (599,90 CHF) erhältlich.

Special: JBL Presse, Carsten Rampacher

Fotos: JBL Presse

Datum: 30. Mai 2024

Tags: Bluetooth-Lautsprecher