SPECIAL: Die Architektur des Klangs - Wie Architettura Sonora ikonisches Design und Klangkultur vereint

"Akustische Skulpturen für Räume mit Persönlichkeit" - Das Unternehmen Architettura Sonora wurde in 2009 in der Nähe von Florenz als Tochterunternehmen der renommierten B&C Speakers Group gegründet. Die Klangexperten verstehen sich als Architekt akustischer Räume und verfolgen das Ziel, den bestmöglichen Klang aus den schönsten und eleganten Lautsprechern zu realisieren. Das Sortiment umfasst eine Reihe sehr stilvoller "Skulptur"-Lautsprechern für den Wohnraum, reicht aber bis hin zu outdoor-tauglichen und gar praktischen, Komponenten - stets mit einer exklusiven, hochwertigen Ästhetik im Blick.

Hier gibt es zylindrische "Cylinder"-Modelle, rechteckige "Cube"-Lautsprecher, aber auch Decken- oder Wandmodelle mit entsprechenden Stativen, wie die "Icarus" oder "Daedalus"-Serie. Beim Design und der Materialwahl setzt man auf wertige, moderne Materialien, darunter Marmor, Travertin, Metalloberflächen oder auch Beton. Außerdem teils auf integrierte Beleuchtung. Die Komponenten werden zu architektonischen Elementen, sowohl innen als auch im Außenbereich.

Lautsprecher aus der Serie Icarus

Jeder Lautsprecher von Architettura Sonora ist individuell und wird sorgfältig von erfahrenen Facharbeitern hergestellt. Einzigartige Klangkunstwerke mit charakteristischem, ausdrucksstarken Design. Aus akustischer Sicht setzt man auf die Expertise des Mutterkonzerns B&C und kombiniert in innovativer Weise einen präzisen, authentischen Sound mit omnidirektionaler Wiedergabe und immersiven Klanglandschaften.

Als offizieller Partner und Ausstellungsort kann man die akustischen Skulpturen der italienischen Klangmanufaktur ab sofort im HiFi Forum Baiersdorf erleben:

Das Erlebnis ist bei den avantgardistischen Lautsprecher-"Skulpturen" von Architettura Sonora ein wichtiger Faktor. Die Performance ist wichtig und auf hohem Niveau, die italienischen Modelle sorgen aber auch mit ihrem speziellen Design und insbesondere den hochwertigen Materialien und der außergewöhnlichen Verarbeitungsqualität für eine Bereicherung von Innen- und Außenbereichen.

Architettura Sonora - Cylinders

Jedes Modell für sich ist ein Statement. Ein charaktervolles Objekt, das Blicke auf sich zieht, sich aber ebenso nahtlos in anspruchsvolle Innen- und Außenarchitektur integriert. Das gelingt im privaten Garten, im Wohnbereich, der Dachterrasse, aber auch in eleganten Business-Umgebungen. Dafür setzt man auf Granit, Marmor, Terrakotta, Beton und weitere Materialien, die auch für hochwertige Klangqualität sorgfältig ausgewählt werden.

Im HiFi Forum Baiersdorf kann man die Architettura Sonoro Lautsprecherkomponenten live erleben und erhält dazu eine fachlich kompetente Beratung vor Ort. Einige ausgewählte Serien und Modelle wollen wir hier im Kurz-Überblick beleuchten:

Cylinder

Cylinder (Medium) in Lifestyle-Umgebung

Cylinder freistehend

Im Außenbereich im Lavendel "versteckt"

Die Cylinder Lautsprecherfamilie von Architettura Sonora wurde zusammen mit dem Landschaftsarchitekten Vladimir Djurovic entworfen und konnte den "A+ Architizer"-Award in der Kategorie "Produkt & Akustik" für sich gewinnen, eine internationale Auszeichnung, der das Streben nach Klang und Design belohnt.

Die AS Cylinder-Serie ist in verschiedenen Größen verfügbar. Sie sind mit einem Koaxiallautsprecher ausgestattet, hier befinden sich Mittel- und Hochtöner auf derselben Achse und es entsteht eine punktförmige, lineare und zeitrichtige Klangwiedergabe, die in Kombination mit dem speziellen Ablenksystem eine optimale Rundstrahlabstrahlung realisieren soll.

So ist man nicht an feste Hörpositionen gebunden und der Sound wirkt natürlich und homogen. Für den Außenbereich wird hier eine wirklich außergewöhnlich ansprechende und authentische Klangperformance mit hoher Klarheit möglich.

Icarus

Die neueste Lautsprecherserie von Architettura Sonora wurde von der Architektin Giulia Archimede entworfen. Es handelt sich um hochgradig maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. So kann man auch verschiedene Icarus-Lautsprecher harmonisch miteinander kombinieren und größere Bereiche abdecken. Immersiver Sound in einem Bereich, gerichteter Klang in anderen Räumlichkeiten. Ob innen oder außen, hier lassen sich verschiedenste Anforderungsprofile abdecken und Lösungsansätze zusammenstellen. Eine optisch nahtlose Wohnraumintegration erleichtert dies natürlich nochmals enorm.

Icarus Sub

Die Icarus Serie bietet auch einen Subwoofer, der sich überall problemlos platzieren lässt und ebenfalls sowohl für den Innenraum als auch den Außenbereich vorgesehen ist. Er wurde speziell als Ergänzung zu den Satellitenlautsprechern der Icarus-Familie entwickelt, arbeitet aber dank seiner hohen Leistungsfähigkeit mit allen Lautsprechermodellen von Architettura Sonora zusammen.

3-Punkt-Tischline

Kombination der AS-Lautsprecher als 3-Punkt-Tischlinie

Ansicht von vorne

Cylinder Tall (Material: Travertin) als Tisch

Mit der Three Point Table Serie gewinnen die ohnehin flexiblen Lautsprecherkomponenten von Architettura Sonora zusätzliche Vielseitigkeit. Dabei werden die AS-Lautsprecher mit einem Glastisch, der auf einem dreipunktigen Sockel ruht, kombiniert. Hohe Stabilität mit gleichzeitig minimalistischer Geometrie werden perfekt vereint.

Architettura Sonora im HiFi Forum Baiersdorf

Wer sich von den ebenso klangstarken wie edlen und eleganten Einzelstücken selbst ein Bild machen möchte, vereinbart am besten einen Termin im HiFi Forum Baiersdorf:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de/

Special: Philipp Kind

Fotos: Architettura Sonora / HiFi Forum Baiersdorf

Datum: 19.07.2025