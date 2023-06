SPECIAL: Der neue Yamaha YH-E700B Wireless-Kopfhörer mit Advanced ANC, Listening Optimizer, aptX Adaptive und Gaming Mode

Der neue Wireless Over-Ear-Kopfhörer von Yamaha lautet auf den Namen YH-E700B und soll mit aktueller Bluetooth-Technologie, neuem Design und Verbesserungen in Klang und Funktionen den Vorgänger deutlich übertreffen. An Bord ist der Listening Optimizer, der das Klangerlebnis stets an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers sowie die Umgebung anpasst. Ebenfalls integriert ist die Advanced Active Noise Cancelling-Technologie von Yamaha, Bluetooth 5.2 mit aptX Adaptive und ein 40mm großer dynamischer Treiber, der besonders durch hohe Präzision, Authentizität und Verzerrungsarmut sorgen sollen.

Individuell angepasster Sound dank Listening Optimizer

Yamaha hat im YH-700B den innovativen Listening Optimizer integriert, der ein optimales Hörerlebnis für jedes individuelle Hörempfinden ermöglicht. JEder Mensch hat unterschiedlich geformte Ohren und nimmt den Klang deshalb auf seine eigene Weise wahr. Gerade im Bereich Kopfhörer können deshalb große Klangunterschiede entstehen. Mit dem Listening Optimizer werden geringste Differenzen laut Yamaha in Echtzeit korrigiert, die durch die Passform des Over-Ears und die vielfältigen Ohrformen auftreten können.

Durch die Korrektur soll die Musik immer genau so wiedergegeben werden, wie sie vom Künstler beabsichtigt war. Die Technologie verwendet mehrere interne Mikrofone, um kontinuierlich jede noch so kleine Veränderung der Hörbedingungen zu messen. Dabei wird permanent ermittelt, wie die Kopfhörer je nach der individuellen Ohrform abdichten und welche Menge an Luft entweichen kann.

Aktives Geräuschunterdrückung durch Advanced Active Noise Cancelling

Yamahas Advanced ANC soll sich vornehmlich dadurch auszeichnen, dass selbst bei maximaler Reduzierung von Umgebungsgeräuschen die hohe Klangqualität gewährleistet bleibt. Der Algorithmus analysiert dabei nicht nur Umgebungsgeräusche, sondern berücksichtigt auch die Wiedergabe und die Messergebnisse des Listening Optimizers. So will Yamaha eine sehr präzise Analyse der zu unterdrückenden Frequenzen erreichen. Das Resultat: optimale Effizienz bei minimaler Beeinträchtigung des Musiksignals.

Listening Care-Technologie

Mit Listening Care will der Hersteller erreichen, dass man den gesamten Frequenzbereich der Musik hören kann, ohne die Lautstärke erhöhen zu müssen. Die Wiedergabe wird entsprechend der aktuellen Situation angepasst und zwar in einer Form, die laut Yamaha mit einem konventionellen Equalizer nicht möglich wäre. Die Folge ist auch, dass man nicht zu laut hören muss, um wirklich ein originalgetreues Klangerlebnis wahrzunehmen. Der Gehörschutz ist somit gewährleistet. Hohe und niedrige Frequenzen sind auch bei niedriger Lautstärke klar zu hören und eine ausgewogene Gesamtabbildung begeistert den Hörer. Yamaha griff bei der Entwicklung dieser Technologie auf den Erfahrungsschatz im Bereich Sounddesign und frühere Audioprodukte zurück. Listening Care baut dabei auf der bewährten YPAO Volume-Technologie auf, die bereits seit Jahren in den AV-Receivern im Heimkino-Bereich zum Einsatz kommt.

Headphone Control App

Die Yamaha Headphone Control App ist für iOS und Android kostenlos verfügbar. Hier kann man den Klang des YH-E700B über einen Equalizer einstellen. Außerdem Firmware-Updates durchführen und mit den Kopfhörern können die Sprachassistenten Siri und Google Assistant genutzt werden.

Ausgewählte Komponenten in neuem Gehäusedesign

Nicht nur software-seitig, auch im Bereich Hardware hat Yamaha den neuen Kopfhörer stark überarbeitet. Wie eingangs erwähnt sorgt ein 40mm großer Treiber für einen originalgetreuen und verzerrungsarmen Sound, während das robuste Gehäuse die Luftbewegungen sowohl innen als auch außen präzise steuert. Nicht zu unterschätzen ist laut Hersteller der Beitrag der ovalen Ohrpolster zum authentischen Klangeindruck. Die Ohrpolster sollen sich den Ohren perfekt anpassen. Die kompakte Größe der Bauteile formt eine elegante Silhouette und optimiert zusammen mit dem Kopfbügel den seitlichen Anpressdruck des Over-Ears.

Bluetooth 5.2 mit aptX und Gaming Mode

Yamaha und Qualcomm arbeiten bereits seit Jahren erfolgreich zusammen. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch im neuen YH-E700B die aktuelle Chiptechnologie Verwendung findet. Der Codec aptX Adaptive ist an Bord, Bluetooth 5.2 mit AAC und SBC stehen zur Verfügung. Außerdem integriert ist ein spezieller Gaming Mode, der die Latenz nochmals verringern soll. Die Kopfhörer werden mit dem beiliegenden USB-C- auf USB-A-Kabel geladen und können auch über ein Kabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker betrieben werden.

Preis und Verfügbarkeit

Die Yamaha YH-E700B sind ab sofort in Schwarz und Beige verfügbar. Der Preis beträgt 349 Euro.

