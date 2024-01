SPECIAL: Der neue Wilson Audio Alida CNC Wand-/Deckenlautsprecher und der neue Mezzo CSC Referenz-Center

Mit zwei weiteren Neuheiten kann Wilson Audio aufwarten: Ein besonders flexibler Lautsprecher für die Wand- und Deckenmontage und ein mehr als 90 Kilogramm wiegender Referenz-Centerlautsprecher. Beide Komponenten stellen wir in diesem Special vor.

Alida CNC

Alida CNC in roter Variante, ohne Frontgrill

Der erste Alida-Wandlautsprecher von Wilson Audio (in Deutschland im Vertrieb von Audio Reference) wurde im Rahmen des W.A.T.C.H.-Programms entwickelt. Die Abkürzung steht für Wilson Audio Theater Comes Home-System. Ziel war es, einen flexiblen Lautsprecher zu entwickeln, der sich ideal für Mehrkanal-Anwendungen eignet, und z.B. im Rearbereich mit anderen Wilson Audio-Komponenten – Standlautsprecher, Regallautsprecher, Centerlautsprecher – zusammenzuarbeiten.

Weißes Modell mit grauem Frontgrill. Es gibt schier unzählige Farbvarianten für Body und Frontgrill

Nun ist der weiterentwickelte Alida CSC angekündigt worden. Dieses Modell ist nach wie vor ideal, um den ihn mit anderen Wilson Audio-Komponenten zu kombinieren, ebenso aber ist es aber beim neuen Modell möglich, den Alida CSC vorn und hinten, an der Wand sowie an der Decke eines Mehrkanal-Setups zu verwenden. Sprich: Vom 2.0 Setup an der Wand bis hin zum großen Mehrkanal-Erlebnis ist der Alida CSC an jeder Stelle goldrichtig aufgehoben.

Wand- oder Deckenmontage möglich

Auch als 2.0 Setup ausgezeichnet

Natürlich entfaltet er Alida CSC gerade beim Mehrkanal-Einsatz sein volles Potential. Wer auf eine Surround-Konfiguration setzt, wünscht sich ein intensives Erleben von Mehrkanal-Audio-Tonspuren, so Wilson Audio. Exakt um diese Mission erfüllen zu können, tritt Wilson Audios Alida CSC an. Gerade auch für Dolby Atmos-Systeme mit Konfigurationen wie beispielsweise 5.1.2 oder 7.2.4 eignet sich der klangstarke Lautsprecher aus den USA optimal – ganz gleich, ob für die Wand- oder Deckenmontage. Die typische Wilson Audio-Optik, die enorme Farbauswahl und die superbe Verarbeitung entsprechen dem extrem hohen Standard des Hauses Wilson Audio.

Detailverarbeitung

Rückseite

Das Konzept des Alida CSC umfasst verschiedene wichtige Eckpunkte, welche die für einen geschliffenen Klang entscheidenden Elemente umfassen. Das beginnt mit der Verwendung des Convergent Synergy Carbon (CSC)-Hochtöners, geht weiter mit den maßgeschneiderten, hauseigenen Frequenzweichen und reicht bis zur Montagehalterung aus dem Wilson Audio-exklusiven V-Material. Der Alida CSC-Lautsprecher wurde entwickelt, um möglichst genau die akustische Neutralität, die authentische Dynamik, die enorme Klangtiefe und die überragende Transparenz der Standlautsprecher von Wilson Audio zu bieten, dies jedoch unter den schwierigen Bedingungen eines Wand-/Deckenlautsprechers , der auch für die Dolby Atmos™ Wiedergabe geeignet ist.

Als Treiber fungieren ein 14,61 Mitteltöner (Membran aus speziell behandeltem Zellstoff) sowie eine 2,54 mm Hochton-Seidenkalotte. Der Port befindet sich an der Front. Zum Einsatz kommen: X-Material, S-Material, V-Material. Die Empfindlichkeit liegt bei 87 dB, 1W, 1m, 1 kHz, die Impedanz bei 4 Ohm. Die minimale Leistung des angeschlossenen Verstärkers wird mit 25 Watt angegeben, der Frequenzgang reicht von 31 Hz bis 32 kHz, +/- 3dB.

Wilson Audio Mezzo CNC

Mezzo CSC in weiß mit klassischen schwarzen Abdeckungen, mit einem der beiden lieferbaren Standfüße

Weitere Neuheit ist der Mezzo CSC, ein neuer Centerlautsprecher der absoluten High End-Klasse. Der im typischen Design der Marke gehaltene Schallwandler beweist bereits durch sein enormes Gewicht von mehr als 90 kg, dass er ein Ausnahme-Centerlautdsprecher ist. Nur beste Materialien und eine besonders hochwertige Verarbeitung bis ins kleinste Detail – das ist das Wesen des Mezzo CSC, so der Hersteller.

Sehr elegante silberfarbene Variante mit braunen Abdeckungen. Mehr als 90 kg wiegt der Referenz-Center

Der einstellbare CSC-Hochtöner ist eine wichtige Komponente. Der Mezzo CSC verfügt über ein vollständig anpassbares Hochtönermodul, mit dem man die Ausrichtung des Centerlautsprechers perfekt an die jeweilige Installationsumgebung anpassen kann.

Präzise einstellbarer Hochtöner

Verstellmechanismus

Unabhängig davon, ob der Mezzo CSC direkt auf dem Boden, auf einem von zwei individuell gestalteten Ständern oder in einem maßgeschneiderten Gehäuse installiert wird, können die Treiber des Mezzo CSC stets korrekt ausgerichtet werden, um jedem Szenario absolut gerecht zu werden.

Rückseite

Im Detail

Diese technologischen Neuerungen haben die Akustik verbessert, indem der CSC-Hochtöner perfekt mit dem Mittel- und Tieftöner zusammen arbeitet und so sichergestellt wird, dass auch feinste Details besser aufgelöst werden und die zeitliche Genauigkeit unabhängig von der Hörposition deutlich höher liegt.

Nur beste Bauteile sitzen in der Frequenzweiche. Mit den neu entwickelten AudioCapX-WA-Kupferkondensatoren, die im eigenen Haus mit extrem niedrigen Toleranzen hergestellt werden, soll, so verspricht Wilson Audio, der Mezzo CSC Bestleistungen hinsichtlich feinster Detaillierung und eines luftigen Klangs liefern. Die spezielle Kupferversion des AudioCapX-WA-Kondensators ist in die Hochtöner-Frequenzweiche integriert. Neben der Optimierung der Crossover-Topologie und der Linearisierung des gesamten Frequenzgangs liefert der Mezzo CSC ein überaus authentisches, fesselndes Klangbild.

Modell in edlem Metallic-Rot. Beinahe jede Farbe kann geliefert werden

Im Hauptmodul sind die beiden Tieftöner des Mezzo CSC horizontal montiert und flankieren einen bestens bekannten Mitteltöner, der in der Lage ist, besonders räumlich und zugleich natürlich aufzuspielen. Im Mezzo CSC kommen speziell angefertigte Polklemmen von Wilson Audio zum Einsatz.

Aus seitlicher Perspektive

Mit dieser Polklemme können sowohl Bananenstecker als auch herkömmliche Anschlüsse verwendet werden. Dieses erstklassige Anschlussterminal bietet einen sauberen Signalweg mit einer verbesserten und größeren Kontaktfläche für die Lautsprecherkabel.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Wilson Audio

Datum: 31. Januar 2024

