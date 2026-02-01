SPECIAL: Der Auftritt von ELAC im Jübiläumsjahr auf den Norddeutschen HiFi-Tagen 2026

Die Kieler Lautsprecher- und Elektronikmanufaktur ELAC wird dieses Jahr 100 Jahre jung - und gleich zum Jahresanfang auf den Norddeutschen HiFi-Tagen, die heute zu Ende gingen, zeigt man sein modernes Produktportfolio, das aber gleichzeitig nie die traditionellen Werte, für die ELAC steht, außer acht lassen. Wir haben einige Impressionen von ELAC bei den Norddeutschen HiFi-Tagen in diesem Berocht gesammelt.

Schicker Auftritt, tolle Produkte - typisch ELAC

ELAC hat viel aus der Produktpalette mitgebracht - vor allem von den Modellen, die nicht so viel Platz benötigen

Kommen wir zu den einzelnen Modellen, die in Hamburg standen.

Besonders im Fokus unseres Interesses stand der ELAC NAVA Serie 100Bluetooth-Lautsprecher, mit dem der Hersteller aus Schleswig-Holstein Neuland betritt.

Der kompake, schicke NAVA 100

Bedienelemente oben

Besonders attraktiv in ADSUM Cream-Weiß

Und damit man im Konzert der vielen BT-Aktivboxen auf dem Markt locker mitspielen kann, tritt der NAVA 100 enorm kompakt und zugleich mit tadelosem Feature-Setup auf. Für 229 EUR, in ADSUM Cream-Weiß (sieht super aus) oder schwarz im Handel, ist der 1,4 kg wiegende BT-Speaker mit Bluetooth 5.3 und mit hochwertigem ELAC 3D-Sound ausgestattet. Er verfügt über 10 Watt (RMS) und stellt Frequenzen zwischen 55 und 19.600 Hz dar. Bei 25 Prozent Lautstärke bietet der eingebaute Akku bis zu 15 Stunden Laufzeit. Bestückt ist NAVA 100 mir 1 x 3 Zoll Aktivmembran und zwei Passiv-Membranen.

Hier geht es zum NAVA 100 bei ELAC

Und weiter geht es auf dem ELAC-Stand - mit dem aus zwei hübschen Zweiwege-Bassreflex-Monitorlautsprechern bestehenden aktiven Lautsprecher-Ensemble ELAC Connex DCB41DS ADSUM - die optische Erscheinung wurde zusammen mit dem US-Modelabel ADSUM entwickelt, wir hatten die Designer-Schallwandler auch schon im Test.

Nun ist das ADSUM-Aktivlautsprechersystem auch in schwarzer Variante verfügbar

Hier in Weiß

Perfekt für den designorientierten Anwender

In der Masterbox sitzen 2 x 50 Watt, für den Schreibtisch oder den kleinen Raum eine ganze Menge. Es finden sich vier Eingänge (digital + analog), und eine Fernbedienung wird ebenso für 649 EUR mitgeliefert wie die schicke Boxen-Erhöhung in Chrom. Neu ist, dass nun auch eine schwarze Variante erhältlich ist.

Hier geht es zum Connect DCB41DS ADSUM bei ELAC

ELAC Muro OD-M61

Bei - 6 dB reicht die Wiedergabe von 65 Hz bis 20 kHz. Eine Wand-/Deckenhalterung wird mitgeliefert, und der OD-M61 ist in weißer oder schwarzer Version zu haben. Der Stopfen in der Bassreflexöffnung kann entfernt werden - für mehr Bass bei entsprechenden Aufstellungsbedingungen.

Hier geht es zum Muro OD-M61 bei ELAC

Elegant BS 305

Der "kleine" ELAC Elegant BS 305 zum fairen Stückpreis von 499 EUR zum Beispiel. Der zeitlos attraktive Zweiwege-Bassreflexlautsprecher findet nahezu überall Platz und ist mit einem 25 mm messenden Seidenkalotten-Hochtöner und einem 115 mm großen Aluminium-Sandwich-Membran-Treiber für den Mittel- und Tieftonbereich versehen. Eine hochwertige Kupferverkabelung und 65 Watt Nennleistung sowie 90 Watt Musikleistung sind weitere Merkmale.

Hier geht es zum Elegant BS 305 direkt bei ELAC

Einer unserer absoluten Lieblinge aus dem ELAC-Programm ist der Elegant BS 312.2 zum Stückpreis von 899 EUR. Diesen ebenfalls extrem kompakten, zugleich überdurchschnittlich hochwertigen Zweiwege-Bassreflexlautsprecher hatten wir auch im Test.

Elegant BS 312.2

Er verfügt über ein JET 6 Bändchenhochtöner, der mit brillanter Klarheit, jedochzugleich homgen wiedergibt und somit Widersprüche auf hohem Level vereint. Für den Tief-/Mitteltonbereich steht ein 115 mm messender Treiber mit der ELAC-typischen AS-XR-Membran mit der speziellen Oberfläche bereit, die an ein Kristall erinnert. Der Elegant BS 312.2 bringt eine hochwertige Van den Hul-Innenverkabelung mit und weist 75 Watt Nennbelastbarkeit sowie 100 Watt Musikbelastbarkeit auf. Erhältlich ist er in schwarzer oder weißer Variante.

Hier geht es zum Elegant BS 312.2 bei ELAC

Mal was ganz anderes ist der ELAC Muro OD-M61 Outdoor-Passivlautsprecher mit IP66-zertifiziertem Gehäuse zum Stückpreis von 299 EUR. Natürlich kann der schlicht-eleganten Speaker auch innen verwende twerden. Die Zweiwege-Konstruktion setzt auf einen 6,5 Zoll Tief-/Mitteltöner mit Polypropylen-Membran und auf einen 25 mm messenden Hochtöner mit Seidenkalotte.

Ein schöner Verstärker, die Elegant BS 312 und natürlich der ELAC Miracord 60 Plattenspieler, der auf 999 EUR kommt: Eine tolle Kombination.

Miracord 60

Der Miracord 60 mit Karbon-Tonarm, hochwertig verarbeiteter Zarge, Panels aus echtem Aluminium und mit einer im Preis inkludierten Abdeckhaube verspricht Vinyl-Genuss zum fairen Kaufpreis.

Hier geht es zum Miracord 60 direkt bei ELAC

Natürlich geht noch deutlich mehr beim Thema Vinyl, und für äußerst anspruchsvolle Plattenfans führt ELAC den Miracord 80 mit Riemenantrieb im Portfolio. Ein 14 kg schweres Masselaufwerk, ein Gewicht des Plattentellers von satten 5,6 kg und eine mikroprozessorgesteuerte Geschwindigkeitsregelung gehören hier zur Ausstattung.

Miracord 80 neben einem alten ELAC Kassettenrecorder

Eine besonders hochwertige Stromversorgung mittels LUMBERG-Anschluss (Kabel optional erhältlich) wäre noch ebenso zu erwähnen wie das im Lieferumfang enthaltene ELAC D96 MM-Tonabnehmersystem. Wahlweise ist der Miracord 80 in Schwarz Hochglanz (2.199 EUR) oder in Nußbaum geölt (2.499 EUR, siehe Bild) zu bekommen.

Hier geht es zum Miracord 80 bei ELAC

ELACs ganzer Stolz ist derzeit zurecht der gegen Ende des letzten Jahres eingeführte Vierwege-Highend-Lautsprecher Concentro M 807, den es in den Standardfarben ab 44.000 EUR Paarpreis gibt.

Concentro M 807 als Schnittmodell

Besonders gut von der Seite aus erkennbar

Wir hatten das Glück, dieses beeindruckende Stück Technik, das zudem mit formidabler Klangqualität begeistert, schon getestet zu haben. Im Fokus des Interesses steht ELACs neu entwickelte VXe-Technologie, optisch gleich erkennbar am Array kleiner Mitteltöner rund um den JET 6c Hochtöner, und hinten am speziellen Schalter.

Schalter zur VXe-Technologie

Mit Hilfe der VXe-Technologie (Variable Coax Electric) ist die Möglichkeit gegeben, dass für jeden der beiden Lautsprecher jeweils eigene Einstellungen vorgenommen werden können. Dadurch ist der Anwender in der Lage, bei jedem Schallwandler einzeln die Stärke der akustischen Richtwirkung optimal zu justieren. Wenn beispielsweise auf einer Seite des Hörraums mehr Möbel stehen, die mehr Schallanteile absorbieren, kann man umgehend eingreifen. Das VXe-System offeriert an beiden Lautsprechern im Kombination nicht weniger als 25 Kombinationsmöglichkeiten hinsichtlich der Schaltereinstellungen.

JET 6C in der Mitte des Arrays aus sehr kleinen Mitteltönern für VXe

Der Lautsprecher ist mit 300 Watt dauerhaft und mit 400 Watt maximal belastbar. ELAC rät zu Verstärkerleistungen zwischen 80 und 600 Watt pro Kanal. Er weist eine Minimalimpedanz von 3,1 Ohm auf, während die Nominalimpedanz bei 4 Ohm liegt. Der Wirkungsgrad beträgti 88 dB (2,83V/1m). Basstreiber sind an beiden Gehäuseseiten untergebracht, zwei Tiefmitteltöner sitzen noch vorne.

Hier geht es zur Concentro M 807 bei ELAC

Fazit

ELAC startet verheißungsvoll ins Jubläumsjahr. Man ist überall sehr gut aufgestellt - vom Bluetooth-Lautsprecher über Outdoor-Speaker, ultrakompakte passive Edel-Stereolautsprecher, aktiven Desktop-Lautsprecher-Sets bis hin zu Ultra High-End-Standlautsprechern mit moderater, ELAC-exklusiver Technologie ist alles in Hamburg vertreten gewesen.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 01. Februar 2026