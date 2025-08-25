SPECIAL: Das Samsung OLED-Flaggschiff mit Anti-Reflexions-Display und erstklassiger Bildqualität zum Top-Preis

Der Samsung S95F ist das aktuelle Topmodell des Herstellers unter den OLED-Fernsehern und ein besonders leistungsfähiger, flexibler und optisch eleganter TV. Der OLED-Primus mit erstklassiger visueller Performance und intuitiver Bedienung ist aktuell zu besonders attraktiven Konditionen erhältlich. So kostet die Variante in 65 Zoll, die wir auch im Test hatten, aktuell direkt bei Samsung 2.629 Euro. Bei Amazon gibt es den S95F in 65 Zoll für 2.609 Euro, bei MediaMarkt liegt der Preis aktuell bei 2.939 Euro, die anderen Zoll-Größen hingegen sind dort im Vergleich günstiger.

Wer eine andere Größe bevorzugt, findet den S95F außerdem in Varianten mit 55 Zoll (ab 2.059 Euro) oder 77 Zoll (ab 3.899 Euro). Auch den Bildriesen mit Top-Qualität in 83 Zoll gibt es bei MediaMarkt bereits ab 5.699 Euro, dieser ist allerdings nur sehr begrenzt verfügbar.

Spitzenhelligkeit, Antireflektionsbeschichtung, KI-Prozessor und 165Hz

Ein besonderes Merkmal des S95F ist das „Glare Free“-Display, das störende Spiegelungen nahezu eliminiert. Dadurch eignet sich der TV auch für helle Wohnzimmer mit großen Fensterflächen. Das ist kein reines Marketing, wir konnten die hohe Effektivität der Beschichtung im Testbetrieb absolut nachvollziehen und waren begeistert. In Kombination mit dem neuen OLED HDR Pro erreicht das Panel eine deutlich höhere Spitzenhelligkeit als frühere Modelle.

Schlankes Design, elegante Rückseite

Im Inneren arbeitet der Neural Quantum 4K AI Gen3-Prozessor, der Bildinhalte mithilfe von 128 neuronalen Netzwerken analysiert und hochskaliert. In der Praxis führt das zu einem sehr klaren, plastischen Bild mit hoher Detailgenauigkeit – selbst bei schwächeren Signalquellen wie HD- oder SD-Material. Native 4K-Inhalte werden natürlich ebenfalls in erstklassiger Qualität dargestellt. Maximale Farbtreue dank Pantone-zertifizierter Farben, tiefstes Schwarz dank OLED-Technologie und ein flüssiges Bild dank sorgfältiger und individuell anpassbarer Zwischenbildberechnung ist dem Samsung S95F zueigen. Versierte Anwender greifen auf umfangreiche Bildeinstellungsmöglichkeiten zurück oder kalibrieren den TV binnen weniger Minuten mit einem kompatiblen Smartphone. Außerdem sorgen KI-gestützte Algorithmen für ein flüssiges, scharfes und kontraststarkes Bild.

Auch Gamer profitieren: Mit 165Hz Bildwiederholrate (Motion Xcelerator 165Hz), AMD FreeSync Premium Pro sowie NVIDIA G-Sync und dem AI Auto Game Mode ist der S95F für alles optimal gerüstet. Der Gaming Hub fasst alles Gaming-relevante übersichtlich zusammen und bietet zudem Zugriff auf Cloud Gaming-Plattformen. Mit der Game Bar als praktisches In-Game-Menü hat man direkt Zugang zu Einstellungen wie FPS, Input Lag, Minimap-Zoom, etc. Auch Ultra-Wide-Formate von 21:9 und 32:9 lassen sich nutzen. VRR und ALLM unterstützt der Samsung S95F natürlich auch und dank geringem Input Lag ist auch von einer Eingabeverzögerung praktisch nichts zu spüren.

Anzeige



Samsung Home-Oberfläche

Die Audio-Ausstattung fällt ebenfalls umfangreich aus. Mit Object Tracking Sound Plus, einem 4.2.2-Kanal-Lautsprechersystem und Dolby Atmos erzeugt der Fernseher ein überraschend räumliches Klangbild. Dank Q Symphony lässt er sich zudem nahtlos mit passenden Samsung-Soundbars kombinieren. Dabei werden die Lautsprecher der Soundbar und die im Fernseher integrierten Lautsprecher in Kombination verwendet. Was zunächst etwas befremdlich klingt, hat in der Praxis erstaunliche Vorteile. Das Hörerlebnis ist vielschichtiger, immersiver und rundum eindrucksvoller. Zudem ist die Installation im Handumdrehen erledigt und es kann alles über eine Fernbedienung gesteuert werden.

Für Smart-TV-Funktionen setzt Samsung auf die aktuelle Tizen-Oberfläche, ergänzt durch zahlreiche KI-Features. Dazu zählen etwa Adaptive Sound Pro, Click to Search für zusätzliche Infos zu laufenden Inhalten oder eine Live-Übersetzung von Untertiteln. Auch Smart-Home-Nutzer kommen auf ihre Kosten: Über die SmartThings-App lassen sich andere Samsung-Geräte einbinden, von der Soundbar bis zur Waschmaschine. Der TV dient dann als zentrale Schnittstelle und "Kommandozentrale", die relevante Infos zu allen Geräten am großen Bildschirm präsentiert.

Die Slim One Connect Box kann direkt an der Rückseite am Standfuß befestigt werden

HDMI 2.1-Slots an der praktischen Anschlussbox

Die Anschlüsse sind, extrem praktisch, in der mitgelieferten Slim One Connect Box untergebracht, die flexibel platziert werden kann. Das sorgt nicht nur für eine praxisgerechte, einfache Unterbringung, sondern man entledigt sich damit auch jeglichem Kabelsalat. Nur ein dünnes Kabel führt von der Anschlussbox zum Samsung OLED-Fernseher. In der Slim One Connect Box finden sich vier HDMI-2.1-Ports, USB, Ethernet sowie der DVB-T2/C/S2-Tuner.

Anzeige



Fazit

Der Samsung S95F richtet sich klar an anspruchsvolle Bild-Enthusiasten, die Filme, Serien und Games in exzellenter Qualität genießen möchten. Mit extrem hellen und kontrastreichen Bildern, ausgeprägter Plastizität, enormer Farbtreue und effektiver Anti-Reflektionsbeschichtung gehört er zu den spannendsten OLED-Fernsehern 2025. Nicht umsonst hat er sich bei uns im Testbetrieb um das begehrte Masterpiece-Prädikat verdient gemacht. Selbst die akustische Performance ist nicht zu verachten. Wer ein High-End-Modell für Film, Streaming und Gaming sucht, findet hier eine rundum überzeugende Lösung.

Der Samsung S95F (65 Zoll) direkt bei Samsung, bei Amazon und bei MediaMarkt:

Special: Philipp Kind

Fotos: Sven Wunderlich

Datum: 25.08.2025