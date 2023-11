SPECIAL: Cyber Week mit neuen Deals und bis zu 60% Rabatt bei beyerdynamic

Am heutigen Cyber Monday startet beyerdynamic in die Cyber Week und bietet bis in den Dezember hinein zahlreiche der hochwertigen "Handmade in Germany"-Audioprodukte zu besonders attraktiven Preisen an. Auch während der Cyber Week sind echte Schnäppchen mit bis zu 60% Rabatt erhältlich.

Das Angebot wird ergänzt von exklusiven Bundle Deals, starken Rabatten auf bereits reduzierte Artikel im Outlet (teilweise sind Artikel erstmals als B-Ware erhältlich) und aktuelle Bestpreise, die es nur im Online-Shop von beyerdynamic gibt. Auch bei einigen Abverkaufsartikeln mit stark begrenzter Stückzahl gibt es nochmal eine letzte Chance zuzuschlagen.

In der hauseigenen Manufaktur kann man personalisierbare Manufaktur-Kopfhörer mit 20% Rabatt ergattern und für einen der beliebtesten Topseller zeichnet beyerdynamic gar einen besonders interessanten "All-Inclusive-Preis" aus.

Bis zum 03. Dezember 2023 warten täglich neue Deal-Highlights auf Producer, Gamer oder Musikliebhaber im beyerdynamic Online-Shop. Die Versandkosten übernimmt ab 29 Euro Bestellwert der Hersteller.

Cyber Week bei beyerdynamic — Facts:

Wann? 27.11. - 03.12.2023

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 60% sparen

Outlet inbegriffen — zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte B-Ware

Exklusive Bundle-Deals

Starke Rabatte & aktuelle Bestpreise am Markt im beyerdynamic Online-Shop

All-Inclusive Konfiguration auf MMX 300 Manufaktur (20% auf weitere Manufaktur-Hörer)

Limitierte/begrenzte Stückzahl

Versandkostenfrei ab 29 Euro Bestellwert

Während des gesamten Aktionszeitraums bis einschließlich 03.12. kommen immer wieder neue, attraktive Deals hinzu

Cyber Week: DT 880 Edition und DT 990 Edition Deals

Exklusiv zum Start der Cyber Week sind die beiden Kopfhörer DT 880 Edition und DT 990 Edition zu besonders interessanten Preisen verfügbar. Die Headphones waren bislang nicht Teil der Aktion und kommen jetzt in der Cyber Week neu hinzu.

beyerdynamic DT 880 Edition

Mit den beiden HiFi-Kopfhörern bietet beyerdynamic zwei echte Klassiker zum Bestpreis an. Der halboffene DT 880 ist ein idealer Partner für ein authentisches und mitreißendes HiFi-Musikerlebnis zuhause. Er bietet eine weitgehend neutrale Auslegung mit impulstreuen, trockenen und besonders präzisen Bässen. Auch die ausgeprägte räumliche Abbildung mit klarer Struktur und ausgezeichneter Instrumentaldifferenzierung sprechen für den hochwertig verarbeiteten HiFi-Kopfhörer. Die halboffene Konstruktion ermöglicht eine grundsolide Dämpfung von Außengeräuschen.

beyerdynamic DT 990 Edition

Der DT 990 Edition weist im Gegenzug eine offene Bauweise auf. Dies führt zu einer besonders harmonischen und ausgewogenen Tonalität mit überdurchschnittlicher räumlicher Wirkung. In Kombination mit der Struktur und Impulstreue, die beide Kopfhörer aufweisen, ist jedes Musikgenre ein Genuss. Ausgeprägte Höhen, intensive Bässe und eine authentische Bühnenabbildung sprechen ebenfalls für den DT 990, der wie sein halboffenes Pendant bereits lange Jahre im beyerdynamic-Portfolio überzeugt.

Das geschmeidige Kopfband und die Ohrpolster aus atmungsaktivem, hautfreundlichem Velours sind Garant für exzellenten Tragekomfort. Metallelemente, wie z.B. die Hörergabeln aus Aluminium, wirken ebenso wertig wie robust.

Die beiden Klassiker sind auch ohne Rabatt echte Champions in Preis & Leistung und zum jetzigen Dealpreis eine absolute Empfehlung!

Am günstigsten kann man DT 880 Edition und DT 990 Edition mit der Impedanz von 600 Ohm ergattern, aber auch die Kopfhörer mit den Impedanzen in 32 Ohm und 250 Ohm gibt es in der Cyber Week mit attraktivem Preisvorteil:

Outlet inbegriffen

Generalüberholte Produkte in exzellentem Zustand gibt es mit voller Hersteller-Garantie im beyerdynamic Outlet. Während der Cyber Week sind die Angebote preislich besonders attraktiv, denn auf die bereits reduzierte Preise gibt es zusätzlich starke Rabatte. Einige der interessantesten Angebote in der Übersicht:

MMX 200 wireless

beyerdynamic MMX 200 wireless (B-Ware)

Günstiger wird man das Produkt-Highlight aus dem Jahr 2023 zunächst nicht mehr ergattern. Das geschlossene Gaming-Headset MMX 200 wireless sorgt für immersiven Gaming-Sound, maximale Präzision und eine rundum tadellos abgestimmte, sehr dynamische Klangperformance — für besonders realistische Spielwelten und klaren Vorteilen bei entscheidenden Spielzügen.

Der Hersteller setzt dabei auf die jahrelange Erfahrung und Expertise sowohl bei Kopfhörern als auch bei Mikrofonen. Im Headset arbeitet daher ein großer 40mm Treiber und für stets klare Stimmverständlichkeit und reibungslose Kommunikation ist das META VOICE Mikrofon mit 9,9mm Kapsel integriert. Neben der Übertragung eines lebensechten und natürlichen Stimmbilds werden störende Umgebungsgeräusche, wie z.B. Mausklicks oder Tastaturklackern, effektiv ausgeblendet. Wird das Mikrofon gerade nicht benötigt, kann man es einfach abnehmen. Aber auch dann kann man mit dem MMX 200 wireless weiterhin freisprechen. Integrierte Mikrofone aktivieren sich automatisch, sobald das META VOICE Mikrofon abgenommen wird.

Gesteuert wird das MMX 200 wireless über das gut erreichbare Kontrollrad. Jederzeit lässt sich mühelos die Lautstärke einstellen, das Mikrofon stummschalten oder der Augmented Mode steuern. Letzterer lässt einen Mix von Umgebungsgeräuschen und In-Game-Sound zu, wenn man gerade nicht in der Spielwelt versinken, sondern sein Umfeld wahrnehmen möchte.

Der META LINK SWITCH erlaubt den nahtlosen Wechsel zwischen BLUETOOTH MODE, LOW LATENCY MODE und HYBRID MODE. Für jede Situation lässt sich damit die optimale Drahtlosverbindung auswählen. Im LOW LATENCY MODE wird der beiliegende USB-Dongle mit dem PC oder sonstigen USB-Geräten verbunden, um die Latenz beim Zocken so gering wie möglich zu halten. Im BLUETOOTH MODE kann der MMX 200 wireless ganz konventionell mit einem Smartphone oder anderen BT-fähigen Geräten verbunden werden. Im HYBRID MODE kommuniziert man per analoger Verbindung, während über die Bluetooth-Verbindung z.B. Musik wiedergegeben wird.

Wer beyerdynamic kennt, weiß, dass trotz Innovation und Feature-Vielfalt traditionelle Merkmale elementar wichtig sind. Hohem Tragekomfort wird also durch eine neue Ohrpolsterform und das mit Memory Foam gefüllte Kunstlederkopfband mit Aluminiumbügel Rechnung getragen. Störende Druckpunkte am Kopf sind dabei selbst bei ausgiebigsten Gaming-Sessions kein Thema. Die Ohrpolster können dank des Bajonett-Mechanismus mühelos ausgetauscht werden.

MMX 100

beyerdynamic MMX 100 (B-Ware)

Das MMX 100 Gaming-Headset in den Farben Grau und Schwarz ist von den beyerdynamic Akustikexperten speziell für Gaming optimiert worden und liefert mit seinem 40mm großen Treiber ein sehr eindrucksvolles, immersives Klangbild mit enorm präziser Soundlokalisierung. Trotz des günstigen Preises realisiert das MMX 100 natürliche, transparente Mitten und Höhen sowie einen nachdrücklichen Bassbereich.

Das ebenso bewährte wie leistungsfähige Meta Voice Mikrofon mit 9,9mm Kapsel sorgt hier für eine stets klar verständliche und facettenreiche Sprachübertragung. Wer das Mikro gerade nicht benötigt, kann es mühelos abnehmen.

Ein Lautstärkedrehrad und eine dedizierte Mute-Taste für das Mikrofon, die direkt in der Hörerschale integriert sind, sorgen für schnelle Erreichbarkeit und einen hohen Bedienkomfort. Ausgiebige Gaming-Sessions sind dank des exzellenten Tragekomforts mit dem hochwertigen Aluminiumbügel mit Kunstlederkopfband und Memory Foam kein Problem. Auch die austauschbaren Ohrpolster mit Bajonett-Verschluss schmiegen sich angenehm an den Träger an.

Das MMX 100 ist kompatibel zu PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch.

Amiron wireless

beyerdynamic Amiron wireless (B-Ware)

Der Amiron wireless ist ein sehr hochwertiger Kopfhörer mit drahtloser Audiosignalübertragung. In Deutschland von Hand gefertigt gibt sich der Amiron wireless weder bei der Klangperformance noch bei Material- und Verarbeitungsqualität die Blöße. Maßgeblich verantwortlich hierfür sind die von beyerdynamic selbst entwickelten Tesla-Treiber, die jedes akustische Detail erfassen und präzise in der abgebildeten Kulisse platzieren. Ausgewogen, homogen und angenehm bleibt der Kopfhörer bis in höchste Pegel-Sphären und eignet sich für praktisch jedes Musikgenre. Mit der MOSAYC Klangpersonalisierung mittels MIY App holt man zudem auch das letzte Quäntchen Authentizität aus der immersiven Klangkulisse.

Bei der drahtlosen Audiosignalübertragung via Bluetooth werden sowohl aptX HD als auch aptX Low Latency sowie AAC unterstützt. Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit bietet das Headphone ohne Kabel, dennoch kann man den Wireless-Kopfhörer auch jederzeit problemlos kabelgebunden verwenden.

DT 990 PRO Limited Black Edition 250 Ohm

beyerdynamic DT 990 PRO Limited Black Edition (B-Ware)

Den offenen Studiokopfhörer DT 990 PRO gibt es in spezieller farblicher Ausführung als DT 990 PRO Black Limited Edition. Der Over-Ear-Kopfhörer eignet sich exzellent für Mixing und Mastering und ist dank seiner Langlebigkeit, der ausgezeichneten Verarbeitung und dem hohen Tragekomfort perfekt für den Einsatz im Musikstudio geeignet. Außerdem natürlich aufgrund seiner überragenden akustischen Performance, die besonders durch die Offenheit und Durchhörbarkeit des gesamten Frequenzspektrums überzeugt. Klare, detaillierte Höhen, transparente Mitten und ein kraftvoller Bassbereich lassen audiophile Herzen höherschlagen. Der DT 990 PRO Limited Black Edition wird in Heilbronn von erfahrenen beyerdynamic-Mitarbeitern von Hand gefertigt. Ein Austausch der komfortablen Velourspolster ist problemlos möglich.

MMX 300

beyerdynamic MMX 300 (B-Ware)

Nach MMX 200 wireless und MMX 100 darf natürlich auch das absolute Topmodell im Bereich kabelgebundener Gaming-Headsets nicht fehlen. Der MMX 300 (B-Ware) ist während der Cyber Week für unter 200 Euro erhältlich und bietet eine regelrecht erstaunliche akustische Performance in jeder Situation. Das gilt nicht nur beim Zocken, sondern auch im ebenso anspruchsvollen HiFi-Bereich.

Der Fokus liegt klar auf hoher Präzision und perfekter Ortungsgenauigkeit, um Bewegungen der Gegner blitzschnell einer Position zuzuordnen und so spielerische Vorteile erzielen zu können. Die ausgeprägte Räumlichkeit und dichte Atmosphäre garantieren zudem hohe Immersion in jeder Spielwelt. Stets wird eine hohe Differenzierung, klare Struktur und tadellose Transparenz geboten. Höhere Lautstärken sind dank souveräner Pegelfestigkeit ebenso wenig ein Problem wie zeitlich intensive Gaming-Sessions. Der exzellente Tragekomfort garantiert auch nach mehreren Stunden ein angenehmes Tragegefühl und keinerlei Druckstellen.

Für die qualitativ hochwertige und störungsfreie Übertragung der Stimme setzt der Hersteller auf ein bewährtes Kondensatormikrofon und greift dafür auf die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich von Mikrofonen zurück. Glasklar und stets verständlich gelingen Konversationen im Team-Chat völlig ohne Probleme. Wird das Mikro nicht gebraucht, kann man es einfach nach oben wegklappen.

Manufaktur

In der hauseigenen Manufaktur bietet beyerdynamic während der Cyber Week besonders günstige Konditionen. Hier lassen sich zahlreiche Eigenschaften und Parameter des gewünschten Kopfhörers personalisieren und mit einem individuellen Design versehen.

Die beiden Kopfhörer DT 880 Manufaktur und DT 990 Manufaktur gibt es bis zum 03. Dezember mit 20% Rabatt. Neben unterschiedlichen Farben ist auch eine Gravur möglich und auch das Kabel kann in Länge und Ausführung individuell gewählt werden. Basis dieser beiden Manufaktur-Kopfhörer sind die Modelle DT 880 Edition sowie DT 990 Edition. Sie unterscheiden sich lediglich in der Konstruktion, halboffen und offen, und sind echte HiFi-Headphones. Neutrale Mitten und Höhen, klar strukturierte und präzise Bässe sowie ein ausgeprägt räumliches Abbildungsvermögen und hohe Detaillierung zeichnen die Klassiker im beyerdynamic-Portfolio aus. Das offene Pendant zeigt sich mit einer noch etwas weitläufigeren Bühne und Prägnanz, während der halboffene DT 880 Edition den Fokus auf absolute Ausgewogenheit legt. Der Tragekomfort ist über jeden Zweifel erhaben, auch stundenlange Hör-Sessions sind kein Problem. Die Fertigung erfolgt in Heilbronn von Hand.

beyerdynamic MMX 300 Manufaktur

Für den MMX 300 Manufaktur, auf Basis des MMX 300, bietet beyerdynamic einen besonders attraktiven All-Inclusive Preis von nur 249 Euro. Im Konfigurator stehen für ein individuell gestaltetes High-End-Gaming-Headset verschiedene Optionen zur Verfügung. Mehrere Farbvarianten lassen sich bei den Ohrpolstern und dem Aluring der Hörerschale auswählen und natürlich ist auch hier eine Gravur auf den Bügeln möglich. Darüber hinaus kann man beim MMX 300 Manufaktur die Hörerschalen mit verschiedenen Motiven bedrucken lassen. Eigene Motive lädt man komfortabel einfach selbst hoch und kann diese dann als Druckvorlage verwenden. Ob Team-Name oder Lieblings-Foto, der Kreativität sind dabei nahezu keine Grenzen gesetzt.

Unabhängig davon, wie viele individuelle Anpassungen man vornimmt, gilt der All-Inclusive-Preis von 249 Euro. Der UVP mit maximaler Konfiguration liegt normalerweise bei 373 Euro — allein das individuelle Bedrucken kostet außerhalb der Cyber Week 39 Euro. Somit spart man bis zu 124 Euro bei maximaler Individualisierung.

Bundle Deal

Beim Kauf eines der Studio-Kopfhörer DT 770 PRO, DT 880 PRO oder DT 990 PRO sowie DT 770 PRO Limited Black Edition und DT 990 PRO Limited Black Edition erhält man sämtliche Zubehörteile mit einem Rabatt von 50%. Darunter z.B. die Ersatz-Ohrpolster in Grau und Schwarz (EDT 770 V, EDT 770 VB, EDT 990 V, EDT 990 VB) oder ein passendes Hardcase (DT Hardcase oder DT Hardcase PRO).

Der DT 770 PRO ist ein geschlossener Referenzkopfhörer für jegliche Kontroll- und Monitorzwecke. In den Varianten 250, 80 und 32 Ohm präsentiert er sich flexibel und kann auch mit mobilen Endgeräten problemlos kombiniert werden. Dank seines innovativen Bassreflexsystems liefert der geschlossene Kopfhörer besonders kräftige, nachdrückliche Bässe. Zudem zeichnen den Kopfhörer auch ein ausgeprägter Detailreichtum und eine sehr akkurate Abbildung aus. Die geschlossene Variante bietet von allen dreien Varianten konstruktionsbedingt die beste Abschirmung von Außengeräuschen.

DT 880 PRO und DT 990 PRO als halboffene und offene Konstruktionen eignen sich perfekt zum professionellen Abmischen, Mastern und Editieren. Beide sind mit einer Impedanz von 250 Ohm eher für den stationären Einsatz gedacht. Ein transparenter, räumlicher und sehr natürlicher Klang ist den Modellen zu eigen, etwas prägnanter bei Bässen und Höhen agiert der DT 990 PRO. Der DT 880 PRO garantiert maximale Ausgewogenheit und ein völlig harmonisches Klangbild.

Die drei Kopfhörer sind mit hochwertigen Materialien verarbeitet und audiophilen Komponenten bestückt. Hoher Tragekomfort ist für die Anwendungen im Studio unabdingbar und dem trägt der Hersteller mit ebenso komfortablen wie robusten Ohrpolstern und Kopfbändern Rechnung.

beyerdynamic DT 990 PRO

DT 990 PRO, DT 880 PRO und DT 770 PRO sind Made in Germany und werden von erfahrenen Mitarbeitern in Deutschland von Hand gefertigt. Alle zum Einsatz kommenden Bauteile können bei Bedarf ausgetauscht werden.

Sowohl das DT Hardcase als auch das DT Hardcase PRO sind äußerst stabil und schützen die innenliegenden Kopfhörer vor Schäden unterwegs. Neben dem unterschiedlichen Design bietet das DT Hardcase PRO noch etwas besseren Schutz vor Stößen und erlaubt ein wenig mehr Platz für Kabel und Kleinteile.

Wer sich den exklusiven Bundle Deal mit 50% Rabatt auf Zubehör sichern möchte, muss beide Produkte separat in den Warenkorb legen. Der Rabatt wird dann erst kurz vor dem Checkout im Warenkorb angezeigt.

Letzte Chance

Mehr als bei allen anderen Produkten muss man bei den Abverkaufsartikeln schnell sein. Hier sind die Stückzahlen stark limitiert und voraussichtlich schon während der ersten Tage der Aktion ausverkauft. Der Sparvorteil liegt hier bei bis zu 60%. Die attraktivsten Kandidaten mit absoluten Spitzenpreisen:

Best Deal

Alle Produkte in dieser Kategorie werden während der Cyber Week-Aktion von beyerdynamic zum besten Preis am Markt angeboten. Die preislich attraktivsten Produkte hier in der Übersicht:

Ständig neue Angebote

Im gesamten Aktionszeitraum bis einschließlich 03.12. werden immer wieder neue, attraktive Deal-Highlights hinzukommen. Ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich!

Special: Philipp Kind

Fotos: beyerdynamic

Datum: 27.11.2023

Tags: Beyerdynamic