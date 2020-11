SPECIAL: Cyber Monday bei beyerdynamic: Attraktive Preise - auch im Outlet

"Der König ist tot, es lebe der König" - der Black Friday ist Vergangenheit, doch Schluss mit attraktiven Bestpreisen ist bei beyerdynamic noch lange nicht. Mit exklusiven Cyber Monday-Angeboten startet das Heilbronner Traditionsunternehmen in die neue Woche. Die "hard facts" bleiben gleich: Bis zu satte 60% Rabatt gibt es auf zahlreiche Produkte im Shop. Viele Modelle sind zu absoluten Bestpreisen erhältlich, andere Komponenten sind erstmalig überhaupt rabattiert. Weiterhin gibt es auf individualisierte Manufakturhörer 20% Vergünstigung.

Klarer Fokus in der neuen Woche liegt aber bei höchst attraktiven Preisen für Top-Produkte im Outlet. Absolute Highlights und zum ersten Mal im Outlet als B-Ware verfügbar sind die beiden High End-Tesla-Kopfhörer T1 und T5 in aktueller Generation. Statt 999 Euro sind die Premium-Hörer für nur jeweils 899 Euro zu haben, günstiger wird man sie vermutlich auch in den kommenden Wochen und Monaten nicht finden. Dabei muss man bedenken, dass sämtliche Outlet-Artikel technisch in einwandfreiem Zustand sind. Die Geräte werden von beyerdynamic generalüberholt und sind mit frischen Ohrpolstern, Kopfbändern und sonstigen Verschleißteilen ausgestattet. Abseits der brandaktuellen Topmodelle lohnt sich der Blick ins Outlet aber ebenfalls: der Amiron wireless in der exklusiven copper-Ausführung kann für 615 Euro statt 778,86 Euro ergattert werden. Die Angebote in der Übersicht:

Outlet

beyerdynamic T1

Sowohl der T1 als auch der T5 wurden erst kürzlich mit dem German Design Award ausgezeichnet und auch wir schätzen die schlichte, aber sehr elegante Optik der Komponenten sehr. Bei Komponenten sind im Übrigen weitgehend identisch, der T1 ist als offener, der T5 als geschlossener HiFi-Kopfhörer ausgeführt.

Akustiköffnungen im Detail

Der T1 liefert also schon bedingt durch sein Konzept einen sehr transparenten und weitläufigen Sound. Ein ganzheitliches und besonders räumliches Klangbild wird hier realisiert. Dafür sind natürlich auch die schräg angeordneten Tesla-Schallwandler mit enormer Präzision verantwortlich. Gegenüber der Vorgänger-Generation bleibt man akustisch neutral, lediglich eine sehr moderate Bassanhebung wurde vorgenommen, um etwas mehr Natürlichkeit und Wärme in das Gesamtgeschehen zu integrieren. "Wie auf einem Live-Konzert" soll man sich fühlen, was aus unserer Sicht aufgrund der aktuellen Situation eine hervorragende Maxime darstellt.

Die verbauten Tesla-Treiber werden, wie auch der Kopfhörer selbst, in Heilbronn handgefertigt und entfalten in Kombination mit nahezu allen Quellgeräten ihr volles akustisches Potential. Sowohl T1 und T5 sind HiRes-Audio-zertifiziert und realisieren eine obere Grenzfrequenz von sensationellen 50.000 Hz.

beyerdynamic T5

Der geschlossene beyerdynamic T5 zeichnet sich durch eine sehr gute passive Abschirmung von Außengeräuschen aus und lenkt den Fokus so direkter auf das Musikgeschehen. Auch hier wirkt das Klangbild durch die einzeln vermessenen, schräg angeordneten Tesla-Treiber luftig und klar, auch die Instrumentaldifferenzierung gelang unserem Testgerät mit hoher Präzision und Struktur. Natürlich geht es auch untenrum kraftvoll, nachdrücklich und voluminös zur Sache. Eine gesamtharmonische, lebendige und frische Abstimmung resultiert in angenehmen und mitreißenden Hör-Sessions, die gar nicht enden sollen.

Hochwertige Fertigungs- und Materialqualität

Beide Komponenten sind exzellent verarbeitet und mit hochwertigen Materialien versehen. Der Gehäusedeckel des T1 ist aus lackiertem Edelstahl, sichtbar sind hier die akustischen Öffnungen der offenen Bauweise, die als Lochmuster wie ein Design-Element erscheinen. Der T5 hingegen besitzt Gehäusedeckel aus fein gebürstetem Aluminium mit einer aufwändigen Struktur. Auch die Gabelgelenke beider Kopfhörer sind aus gebürstetem, eloxiertem Aluminium und sorgen nicht nur für ein schickes Äußeres, sondern auch für hohe Robustheit.

Hohem Tragekomfort wird beyerdynamic mit neu entwickelten Ohrpolstern gerecht, die zum Teil aus Memory Foam bestehend für eine perfekte Anpassung an den Träger sorgen. Das Deckmaterial des T1 besteht aus atmungsaktivem, sehr weichem Velours, der T5 hingegen setzt auf proteinbeschichtetes Kunstleder. Das angenehm aufliegende Kopfband ist bei beiden Komponenten aus Alcantara gefertigt. Die textilummantelten Kabel sind beidseitig geführt und überzeugen im Inneren mit hochreinen OCC7N-Kupferleitern.

Wer sich für den beyerdynamic T1 oder T5 interessiert, findet sie zum Bestpreis von 899 Euro im beyerdynamic Outlet.

Amiron wireless copper

Der luxuriöse, geschlossene Amiron wireless copper kann ebenfalls bedenkenlos zu den Top-Modellen im beyerdynamic-Portfolio gezählt werden und versprüht in der edlen copper Edition mit kupferfarbenen Elementen ganz besonderen Chic. Der Zierring aus massivem Kupfer, der sich zwischen Hörerschale und Gehäusedeckel nahtlos einfügt, wirkt besonders nobel. Auch am Kopfband sitzt ein optischer Akzent und komplettiert zusammen mit der Seriennummer in Kupferoptik am Abschlussstück den Gesamtauftritt. Zeitlos elegant wirkt der Over-Ear-Kopfhörer; der Kupferring sitzt im Übrigen auf der gleichen Achse wie die innenliegende Kupferdraht-Schwingspule des Treibers und macht damit sozusagen die inneren Qualitäten des Amiron wireless copper nach außen hin sichtbar. Zur schicken Optik gesellt sich hoher Tragekomfort mit bequemen Ohrpolstern sowie dem Kopfband aus Alcantara.

Gesamtansicht

Bedient wird der drahtlose Kopfhörer mit Touch-Elementen, auch aptX HD und Apple AAC sowie aptX Low Latency wird für eine hochwertige, kabellose Signalübertragung unterstützt. Natürlich kommt der Amiron wireless copper auch mit der Möglichkeit der Klangpersonalisierung per MIY App daher und optimiert die Akustik perfekt auf das Hörvermögen des Anwenders. 5 Hz bis 40.000 Hz vermag die Komponente im Kabelbetrieb wiederzugeben, ist also ideal auch für hochauflösende Dateien geeignet. Mittels dynamischer Tesla-Treiber entwickelt er eine überragende Impulstreue und Souveränität bei hohem Pegel. Natürlich geht auch eine transparente Bühne mit tadelloser räumlicher Abbildung und exzellente Stimmwiedergabe damit einher. Uns hat der Amiron wireless copper im Test vollends überzeugt und staubte mit erlesener Material- und Fertigungsqualität sowie einem intensiven, kultivierten und zugleich äußerst transparenten Hörerlebnis unser Gesamtreferenz-Prädikat ab.

Der Amiron wireless copper ist im Outlet als B-Ware für 615 Euro statt 778,86 Euro erhältlich.

Die exklusiven Outlet-Angebote enden natürlich nicht bei den Flaggschiff-Modellen. Beyerdynamic hält hier zahlreiche weitere attraktive Komponenten zum Bestpreis bereit, ein Blick lohnt sich in jedem Fall!

Last Chance

Nun heißt es wirklich "letzte Chance" bei einigen Abverkaufsartikeln, die im Rahmen der Cyber Monday-Aktion noch zu absoluten Spezialpreisen und nur noch in sehr begrenzter Stückzahl vorhanden sind. Der CUSTOM Studio ist bereits nicht mehr verfügbar. Vorhandene Restbestände lassen sich mit einem Sparpotential von bis zu 60% nach Hause holen - hier die Highlights:

CUSTOM Game

Den Anfang macht der CUSTOM Game, beyerdynamics Gaming-Headset der CUSTOM-Serie. Es handelt sich hier um eine geschlossene Konstruktion, Highlights sind klar die hochwertige Mikrofonkapsel für eine ausgezeichnete Stimmübertragung in allen Gaming-relevanten Situationen und die ausgeprägte Räumlichkeit des Kopfhörers. Mit der praktischen Kabelfernbedienung behält man die Kontrolle, weiche Ohrpolster und das ergonomisch geformte Kopfband mit Verstellmechanismus garantieren hohen Tragekomfort. Mit dem hier integrierten "Sound Slider" kann man vier Klangprofile für unterschiedliche Spielumgebungen auswählen. Dazu gehört auch eine Unterdrückung der Umgebungsgeräusche, weshalb sich der CUSTOM Game nicht nur rein als Gaming-Headset, sondern auch als flexibler Begleiter im Home Office offenbart.

Mit verschiedenen Design-Covern, die dem CUSTOM Game beiliegen, lässt sich der Over-Ear-Kopfhörer individualisieren. Zudem sind farbige Ringe, stylishe Cover sowie Ohr- und Kopfpolster auch als Zubehör erhältlich.

Der CUSTOM Game ist aktuell für 145 Euro zu haben.

CUSTOM One Pro Plus

Mit dem CUSTOM Sound Slider, der im CUSTOM One Pro Plus zum Einsatz kommt, kann das Klangprofil nach Vorlieben und Musikrichtung angepasst werden. 16 verschiedene farbige Ringe, Designcover sowie Ohr- und Kopfpolster sind zudem mit dabei. Der geschlossene Over-Ear-Kopfhörer ist ein echter Allrounder und liefert in jeder Situation außergewöhnlich starken und dynamischen Sound.

Der CUSTOM One Pro Plus wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird, wie sehr viele Modelle bei beyerdynamic, komplett in Deutschland in Handarbeit gefertigt. Metall-Kopfbügel, stabile Gelenke und hochwertige Polsterelemente sorgen für tolle Haptik und lange Haltbarkeit. Zudem können - selbst wenn verschiedene Modelle bei beyerdynamic nun auslaufen - Teile auch noch Jahre nach dem Kauf des Produktes ersetzt werden.

Mit 16 Ohm Impedanz ist der Kopfhörer sehr flexibel und arbeitet auch kompromisslos mit einem Smartphone oder Laptop zusammen. Die geschlossene Konstruktion sorgt für satte, straffe Bässe und eine starke Isolation von Außengeräuschen.

Der CUSTOM One Pro Plus ist aktuell zum Preis von 119 Euro erhältlich.

beyerdynamic A2

Rückseite A2

Der bärenstarke Kopfhörer-Verstärker beyerdynamic A2 ist mittlerweile seit über sechs Jahren im Portfolio des Herstellers, liefert aber auch heute noch eine überragende akustische Performance mit Stärken in der Feindynamik, Räumlichkeit und einem absolut impulstreuen Bass. Der transparente und brillante Hochtonbereich, der selbst bei hohem Pegel nicht anstrengend wird, ist das i-Tüpfelchen.

Diese Leistungsfähigkeit realisiert der Amp mit selektierten, audiophilen inneren Komponenten. Er arbeitet rein analog und arbeitet so feinste akustische Nuancen perfekt heraus. Die edle Verarbeitung und hohe Materialqualität des Gehäuses sowie der Bedienelemente runden die nahezu tadellose Darbietung ab.

Während der Cyber Monday-Aktion kann man den beyerdynamic A2 Kopfhörerverstärker noch für 999 Euro ergattern!

Exklusive Produkte nur bei beyerdynamic

beyerdynamic MMX 300 Manufaktur

Auch während der Cyber Monday-Aktion profitieren die exklusiven beyerdynamic-Produkte, darunter der TYGR 300R, die DT 880 / 990 Special Editions sowie alle Manufakturhörer von attraktiven Vergünstigungen. Die individualisierten Manufaktur-Komponenten sind mit einem Rabatt von 20% ausgezeichnet, darunter auch das hervorragende Gaming-Headset MMX 300 Manufaktur.

Best Price

Die in dieser Kategorie aufgeführten Modelle werden während der Cyber Monday-Aktion von beyerdynamic zum absolut besten Preis am Markt angeboten. Nirgendwo wird man diese Komponenten günstiger finden als beim Hersteller selbst - einige Produkte sind erstmals überhaupt rabattiert.

LAGOON ANC

Zweifellos nennen wir hier den überragenden Bluetooth-Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling, der sowohl in der Variante "Explorer" als auch in der Variante "Traveller" erhältlich ist, als erstes. Überragende Geräuschunterdrückung, MOSAYC Klangpersonalisierung, hoher Tragekomfort, praktische Usability-Features (Light Guide) und natürlich eine herausragende akustische Performance - der LAGOON ANC bietet alles! Selbst für die UVP war uns der LAGOON ANC im damaligen Test eine Empfehlung wert, für aktuell unter 200 Euro erübrigt sich jeder Zweifel.

Touch-Bedienelemente an der Hörerschale

"Light Guide System"

Die Touch-Bedienelemente funktionieren zuverlässig und intuitiv, die Verarbeitungs- und Materialqualität ist ebenfalls auf hohem Niveau und selbst nach stundenlangem Tragen wird der LAGOON ANC nicht anstrengend. Mit aktiviertem Noise Cancelling kommt man auf eine Akkulaufzeit von überaus soliden 24 Stunden. Ist Dauereinsatz gefordert, schafft der Kopfhörer ohne aktive Geräuschunterdrückung auch bis zu 45 Stunden. Klanglich fährt er mit hoher räumlicher Dichte, exzellenter Dynamik und stets hoher Souveränität auf, das gilt auch für maximale Pegel. Besonders die Stimmwiedergabe und die hohe Ausgewogenheit haben uns im Test begeistert. Die MOSAYC Klangpersonalisierung per MIY App versieht die akustische Auslegung mit dem letzten Schliff und optimiert das Gerät auf die persönlichen Ansprüche des Anwenders.

Der beyerdynamic LAGOON ANC ist aktuell für 198 Euro statt 291,46 Euro erhältlich.

beyerdynamic Amiron wireless

Luxus pur gibt es mit dem geschlossenen Over-Ear-Kopfhörer Amiron wireless. Natürlich Made in Germany überzeugt das überaus bequeme Headphone mit exzellenter Material- und Verarbeitungsqualität, intuitiver Touchpad-Bedienung und der MOSAYC Klang-Personalisierung von Mimi Defined. Damit bei der drahtlosen Signalübertragung das Maximum an Performance gewährleistet wird, ist aptX HD sowie Apple AAC und auch aptX Low Latency an Bord. Wer möchte, kann den Amiron wireless auch kabelgebunden betreiben, dann entfaltet er mit einem Frequenzbereich von 5 Hz bis 40 kHz sein volles akustisches Potential. Dazu tragen natürlich auch die selbst entwickelten Tesla-Treiber, die in vielen beyerdynamic Spitzenmodellen zum Einsatz kommen, bei. Jedes akustische Detail wird erfasst und präzise im virtuellen Raum platziert, auch hier überzeugt die hohe akustische Ausgewogenheit und Homogenität. Hoher Tragekomfort ist auch beim Amiron wireless Status-Symbol. Mit mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit und einem Freisprechmikrofon mit exzellenter Stimmerfassung für Telefonie sehen wir auch keinen Grund, das High-End-Headphone abzulegen.

Der beyerdynamic Amiron wireless ist aktuell für 535 Euro statt 681,37 Euro zu haben!

beyerdynamic MMX 300

Der MMX 300 von beyerdynamic ist ein ohrumschließender Gaming-Kopfhörer, der von der jahrzehntelangen Erfahrung von beyerdynamic im Bereich Kopfhörer-Akustik maßgeblich profitiert. Denn wer in der Lage ist, ein großes Orchester mit hoher Präzision und eindeutiger Lokalisation der Instrumente abbilden kann, der liefert auch eine perfekte Platzierung und direktionale Nachverfolgbarkeit der Gaming-Konkurrenten auf dem virtuellen Spielfeld. Dennoch geht beyerdynamic einen Schritt weiter und passt den MMX300 adaptiv auf die Bedürfnisse von Hobby- wie Profi-Gamern an: eine klare, detailreiche, aber stets angenehme Klangkulisse, die im Dauereinsatz nie anstrengend wird, wird mit hoher Pegelfestigkeit und Basskraft kombiniert.

Die akustischen Qualitäten sind aber nicht das Einzige, worauf man sich bei beyerdynamic verlassen kann, denn auch beim Bau professioneller Mikrofone ist der Hersteller aus Heilbronn absolute Spitzenklasse. Das integrierte Kondensatormikrofon sichert eine in jeder Situation erstklassige Stimmübertragung und ist besonders rauscharm. Mit der integrierten Kabelfernbedienung hat man stets alles im Griff, neben der Stummschaltung des Mics kann man auch die Lautstärke regeln oder Anrufe annehmen bzw. ablehnen. Dank der sehr weichen Ohrpolster aus Velours und der ergonomischen Formensprache merkt man den MMX 300 auch nach stundenlangen Gaming-Sessions kaum auf dem Kopf. Er sitzt hervorragend und übt keinen unangenehmen Druck auf den Ohren oder im oberen Bereich des Kopfes aus.

Der beyerdynamic MMX 300 ist aktuell für 233 Euro statt 291,46 Euro erhältlich.

beyerdynamic Soul BYRD

Auch in günstigeren Preisbereichen wartet beyerdynamic mit echten Schnäppchen auf. Der kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer Soul BYRD überzeugt zum einen mit exzellentem Tragekomfort und sehr guten Sitz im Ohr, zum anderen mit einer für den aufgerufenen Preis ausgezeichneten akustischen Performance. Besonders die Räumlichkeit und das Auflösungsvermögen ist hervorzuheben. Praktisch ist auch die Steuerung über die griffgünstig platzierte Dreitasten-Fernbedienung. Der Soul BYRD ist für 60 Euro statt 77 Euro erhältlich.

beyerdynamic DT 1990 PRO

Nicht fehlen darf hier der Studio-Referenzkopfhörer DT 1990 PRO mit Tesla-Neodym-Treiber mit einem Durchmesser von 45 mm. Exzellentes Auflösungsvermögen für eine perfekte Repräsentation professioneller Aufnahmen sowie eine hohe Ausgangsleistung zeichnen den beyerdynamic Kopfhörer unter anderem aus. Glasklare Höhen, hervorragend strukturierte Mitten und ein kraftvoller Bassbereich tragen ebenfalls zur exzellenten Klangwiedergabe bei. Auch hier ist Customizing an der Tagesordnung: Mit der Wahl der auswechselbaren Velour-Ohrpolster entscheidet man, ob der Klang eher ausgewogen und angenehm, oder bewusst analytisch sein soll. Mit hoher Verarbeitungs- und Materialqualität und ausgezeichnetem Tragekomfort zeichnet er sich ebenfalls aus.

Der DT 1990 PRO von beyerdynamic ist aktuell für 423 Euro erhältlich.

Gratis Case

Wer in dieser Kategorie sein gewünschtes Modell findet, erhält ein Gratis Case zum Kopfhörer. Dies betrifft den Beat BYRD in schwarz und orange mit dem Byrd-Transportcase.

Better together

TEAM TYGR

Den Abschluss macht diese Kategorie, die attraktive Bundles zu sehr günstigen Preisen miteinander vereint. Erwähnen sollte man hier den exklusiven High-End-Kopfhörer T1 mit dem mobilen Hi-Res Wandler Impacto universal im Bundle "Stanley".

Außerdem natürlich die beliebten Bundles Creator PRO mit dem Studiokopfhörer DT 770 PRO, dem FOX USB-Mikrofon sowie der Software Cubase LE 9.5 Lizenz für 250 Euro und das Team TYGR mit dem Gaming-Kopfhörer TYGR 300R sowie ebenfalls dem hochwertigen USB-Mikrofon FOX für 279 Euro.

Special: Philipp Kind

Fotos: beyerdynamic PR, Sven Wunderlich

Datum: 30.11.2020

