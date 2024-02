SPECIAL: Cambridge Audio CXN100 - neuer, äußerst leistungsfähiger Netzwerkplayer in eleganter Optik

Cambridge Audio bringt mit dem neuen CXN100 einen modernen, hochwertig ausgestatteten Netzwerkplayer auf den Markt. Ab März 2024 kommt das Device in "Lunar Grey" für 1.049 EUR in den Fachhandel und natürlich auch in den Cambridge Audio-Webshop.

Seitliche Ansicht

An Bord befindet sich die aktuelle Generation der hauseigenen Streaming-Plattform StreamMagic inklusive Bedienung über die StreamMagic-App - doch nicht nur bezüglich Streaming ist der CXN100 gesetzt, kann er doch ebenso als digitaler Vorverstärker und als D/A-Wandler verwendet werden. Überdies befindet sich an Bord eine Internet Radio-Plattform. Als weiteren Pluspunkt für den CXN100 führt Cambridge Audio auch die Anschlussvielfalt an.

Wenden wir uns dem CXN100 etwas genauer zu.

Der Cambridge Audio CXN100 unterstützt nicht nur Streamingdienste wie Spotify, Qobuz, Deezer und Tidal, sondern darüber hinaus auch Apple Airplay 2, Google Chromecast, Bluetooth und UPnP. Zudem ist er, ganz dem aktuellen Trend folgend, Roon ready. Natürlich befindet sich, wie üblich, auch ein leistungsstarkes Dualband-WiFi-Modul für die kabellose Einbindung ins heimische Netzwerk an Bord.

Elegant in jedem Umfeld

Die Cambridge Audio StreamMagic-App der mittlerweile vierten Generation verbindet die komfortable Bedienung aller gewünschten digitalen Quellen inklusive Internetradio und dem Abspielen lokaler Daten von USB-Datenträgern oder aus dem hauseigenen Netzwerk.m Die wesentlichen Wiedergabefunktionen wie Play, Pause und Titelsprung sowie Quellwahl, Display-Umschaltung und eine Lautstärkeregelung per Drehknopf ermöglichen eine Kontrolle der wichtigsten Funktionen mit klassischer Bedienlogik am Gerät.

Wir erwähnten eingangs bereits die flexible Anschlussbestückung sowie die Option, den CXN100 als DAC einzusetzen.

Flexible Anschlussbestückung

Als Ausgänge stehen analoge asymmetrische Cinch-Buchsen ebenso wie symmetrische XLR-Buchsen zur Verfügung. Für die zwei Anschlussformen finden sich dezidierte, jeweils asymmetrische und symmetrische Verstärkerschaltungen. Beide lassen sich zwischen festem und variablen Pegelbetrieb umschalten – damit wird der CXN100 auf Wunsch zum digitalen Vorverstärker, der, ohne dass weitere Devices notwendig wären, Endstufen und Aktivboxen ansteuern kann. Digitale Ausgänge in koaxialer oder optischer Form ermöglichen den Anschluss an vorhandene Verstärker mit digitalem Eingang.

StreamMagic-Technologie

Sauberes Platinenlayout

Gesamtansicht innen

Hochwertigkeit herrscht bei der Wandlung der Audiodaten von der digitalen in die analoge Ebene vor. Ein D/A-Wandlerchip aus dem renommierten Hause ESS, der ES9028Q2M, verarbeitet Ultra-Hi-Res-Musikstreams bis PCM 768/32 und DSD512. Aufgrund der fortschrittlichen Oversampling-Technologie und einer großen dynamischen Reserve konnte die 100stufige Lautstärkeregelung ohne Verringerung der digitalen Wortbreite und damit ohne Dynamik- oder Auflösungsverlust realisiert werden.

CXN100 als komplette Neuentwicklung

Der CXN100, so Cambridge Audio, präsentiert sich als komplette Neuentwicklung in allen Baugruppen vom Streaming über den D/A-Wandler bis zur Lautstärkeregelung und Ausgangsstufe. An den CXN V2 erinnert lediglich noch das Gehäusedesign mit dem charakteristischen Lautstärke-Drehregler. Insgesamt wurde der CXN100 noch moderner und edler: Mit einem größeren Farbdisplay, aber weniger Bedienelementen und der Verlegung des USB-Anschlusses auf die Rückseite.

Passt perfekt zur CX-Serie

Damit fügt sich der CXN100 nahtlos in bestehende Anlagen der CX-Serie ein, und lässt sich mit allen Verstärkern und Quellen dieser Serie kombinieren. Wir werden den CXN100 einem umfangreichen Praxistest unterziehen, in dem wir auch auf die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten eingehen.

Special und Fotos: Cambridge Audio PR/RTFM, Carsten Rampacher

Datum: 11. Februar 2024

