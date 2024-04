SPECIAL: B&W 700 Signature - neue, aufwändig optimierte Lautsprecher des britischen Traditionsherstellers

Die Traditions-Manufaktur Bowers & Wilkins präsentiert mit der 700 S3 Serie Signature nun optimierte Versionen auf Basis Lautsprecher aus der bereits länger erhältlichen 700 Serie. Hier haben wir zunächst einen kurzen Überblick:

Der neue Standlautsprecher 702 S3 Signature, die Weiterentwicklung des bereits herausragenden 702 S3, bietet eine noch höhere akustische Intensität und Authentizität, die ihn nochmals deutlich höher positioniert im Vergleich zum Basismodell.

Der Kompaktlautsprecher 705 S3 Signature liefert, so verspricht B&W, eine weit überdurchschnittlich ausgeprägte Transparenz und Präzision, die auch anspruchsvolle Hörer begeistert. Die perfekte Wahl für feinen, zugleich dynamischen, nachdrücklichen Klang in kleineren Räumen. Zugleich kann man den 705 S3 Signature auch als Rears in einem Mehrkanal-Setup verwenden.

Zum ersten Mal wartet die 700 Serie Signature nun auch mit einem Centerlautsprecher auf: Zusammen mit dem 702 S3 Signature und dem 705 S3 Signature garantiert der HTM71 S3 Signature eine herausragende Qualität auch im Mehrkanal-Betrieb.

Wenden wir uns den Einzelheiten zu.

Bowers & Wilkins verwendet die Bezeichnung Signature sehr sorgfältig und ausschließlich für die penibel & umfassend optimierten Versionen der bereits ausgezeichneten Basis-Lautsprecher. Hausbekannte Technologien kommt in den Signature-Serien in erweiterter, optimierter Form zum Einsatz. Seit der Gründung der Marke im Jahr 1966 haben lediglich acht Serien das begehrte Signature Emblem getragen, was dessen Prestige und Exklusivität verdeutlicht.

Die neuen Bowers & Wilkins Modelle 702 S3 Signature, 705 S3 Signature und HTM71 S3 Signature knüpfen an eine Tradition an, die mit dem erfolgreichen Lautsprecher Silver Signature aus dem Jahr 1991 begann – einer posthumen Hommage an Firmengründer John Bowers. Die Schallwandler der 700er Signature-Baureihe basieren auf den bereits als äußerst performant bekannten Standardmodelle der 700 Serie, wurden jedoch mit aufwändig verbesserten Komponenten sowie edlen, ästhetischen neuen Finishs ausgestattet.

B&W 702 S3 Signature

702 S3 Signature in exklusivem Mitternachtsblau

Anzeige

Der 702 S3 Signature ist ein leistungsstarker Drei-Wege-Standlautsprecher und das größte Modell der neuen Signature Serie. Er basiert hinsichtlich seinen Spezifikationen auf dem 702 S3 als Flaggschiff der 700 Serie. Ein wichtiger Baustein ist der Carbon Dome-Hochtöner, der in einem entkoppelten Tweeter-on-Top-Gehäuse aus Aluminium untergebracht ist. Das neue Hochtönergitter der Signature Version wurde von den 2023 eingeführten Modellen der 800 Serie Signature übernommen.

Tweeter On Top

Tweeter On Top von oben

Der vollständig entkoppelte Mitteltöner verfügt über zahlreiche exklusive Bowers & Wilkins-Technologien: Die Continuum™-Membran und die FST™-Technologie gewährleisten eine feinfühlige, zugleich homogene Transparenz im Mitteltonbereich sowie einen offenen, räumlich klar gegliederten Klang. Die bewährte biomimetische Aufhängung wirkt unerwünschten, von der Treiberrückseite ausgehenden Verfärbungen wirkungsvoll entgegen.

Drei Bassmembranen

Anzeige

Gleich drei 165-mm-Bassmembranen (6,5 Zoll) mit Aerofoil™-Profil des 702 S3 Signature liefern kraftvolle und bis in den Keller des Frequenzspektrums reichende Bässe, während die optimierten Treiberaufhängungen („Spinnen“) für ein Plus an Präzision im Tieftonbereich sorgen.

Farbgebung Datuk Gloss

Wie bei allen bisherigen Signature Modellen wurde auch die Frequenzweiche des 702 S3 Signature bis ins Detail überarbeitet: Weiterentwickelte Kondensatoren von Mundorf, optimierte Spulen und besonders hochwertige Bypass-Kondensatoren tragen dazu bei, die akustische Transparenz und die klangliche Finesse weiter zu erhöhen. Neue, besonders langzeitstabile Lautsprecherklemmen aus hochwertigem Messing stellen einen sauberen Signalfluss in den Lautsprecher sicher.

Anzeige

Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Bowers & Wilkins