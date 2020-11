SPECIAL: Black Friday bei beyerdynamic mit attraktiven Bestpreisen

Die Black Friday-Aktion bei beyerdynamic nimmt volle Fahrt auf und lockt in der zweiten Runde bei zahlreichen Modellen mit absoluten Bestpreisen. Nie gab es die exklusiven Modelle günstiger - auf der Pole Position des Rabatt-Rennens präsentiert sich der LAGOON ANC, der für nur 198 statt 291,46 Euro erhältlich ist. Aber auch der Amiron wireless ist mit 535 Euro ungeschlagen günstig und wer endlich den Gegner akustisch präzise lokalisieren möchte, schlägt beim Gaming-Kopfhörer MMX 300 für nur 233 Euro zu. Auch interessante Bundles wie das "Stanley" aus dem High-End-Hörer T1 und dem Impacto universal für 999 statt 1.368, 45 Euro sind mehr als einen zweiten Blick wert.

Telefonkonferenzen auf Profi-Niveau führt man im Home Office mit dem beyerdynamic Phonum, das aktuell für 193 Euro erhältlich ist. Außerdem gibt es den Soul BYRD In-Ear im Einstiegsbereich für 60 statt 77 Euro. Nahezu "geschenkt" sind die zwei Kopfhörerverstärker Impacto universal und Impacto essential, die gegenüber dem Normalpreis von knapp 370 bzw. knapp 320 Euro für nicht einmal 50 Euro zu haben sind.

Neben den Bestpreisen darf man nicht vergessen, dass zahlreiche weitere Produkte mit bis zu 60% Rabatt angeboten werden, auch der Blick auf B-Ware im Outlet lohnt sich stark und wer den Warenkorb-Wert von 199 Euro überschreitet, erhält noch einen In-Ear-Kopfhörer gratis dazu! Auch vom Kunden individualisierte Manufaktur-Hörer profitieren von der Aktion, 20% Rabatt gibt es hier. Einziger Wermutstropfen: die Stückzahl der Aktionsartikel ist begrenzt, gerade bei den Auslaufartikeln ist die verfügbare Anzahl stark limitiert.

Best-Price

Die in dieser Kategorie aufgeführten Modelle werden von beyerdynamic zum absolut besten Preis am Markt angeboten. Nirgendwo wird man diese Komponenten günstiger finden als beim Hersteller selbst - einige Produkte sind erstmals überhaupt rabattiert.

LAGOON ANC

Zweifellos nennen wir hier den überragenden Bluetooth-Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling, der sowohl in der Variante "Explorer" als auch in der Variante "Traveller" erhältlich ist, als erstes. Überragende Geräuschunterdrückung, MOSAYC Klangpersonalisierung, hoher Tragekomfort, praktische Usability-Features (Light Guide) und natürlich eine herausragende akustische Performance - der LAGOON ANC bietet alles! Selbst für die UVP war uns der LAGOON ANC im damaligen Test eine Empfehlung wert, für aktuell unter 200 Euro erübrigt sich jeder Zweifel.

Touch-Bedienelemente an der Hörerschale

"Light Guide System"

Die Touch-Bedienelemente funktionieren zuverlässig und intuitiv, die Verarbeitungs- und Materialqualität ist ebenfalls auf hohem Niveau und selbst nach stundenlangem Tragen wird der LAGOON ANC nicht anstrengend. Mit aktiviertem Noise Cancelling kommt man auf eine Akkulaufzeit von überaus soliden 24 Stunden. Ist Dauereinsatz gefordert, schafft der Kopfhörer ohne aktive Geräuschunterdrückung auch bis zu 45 Stunden. Klanglich fährt er mit hoher räumlicher Dichte, exzellenter Dynamik und stets hoher Souveränität auf, das gilt auch für maximale Pegel. Besonders die Stimmwiedergabe und die hohe Ausgewogenheit haben uns im Test begeistert. Die MOSAYC Klangpersonalisierung per MIY App versieht die akustische Auslegung mit dem letzten Schliff und optimiert das Gerät auf die persönlichen Ansprüche des Anwenders.

Der beyerdynamic LAGOON ANC ist aktuell für 198 Euro statt 291,46 Euro erhältlich.

beyerdynamic Impacto essential und beyerdynamic Impacto universal

"Zwei außer Rand und Band" - was beyerdynamic bei der rabattierten Preisgestaltung geritten hat, vermögen wir uns nicht vorzustellen. Für unter 50 Euro sind sowohl der Impacto universal als auch der Impacto essential erhältlich. Die mobilen Hi-Res-Wandler im ultrakompakten Format passen in jede Hosentasche und sorgen für eine optimale Akustik unterwegs. Dafür verantwortlich zeichnet eine exzellente D/A-Wandlung. Die Konversion der digitalen Musikformate in ein analoges Signal, welches vom Kopfhörer wiedergegeben wird, ist die Krux bei der Wiedergabe im mobilen Bereich - hier wird häufig an der falschen Stelle gespart. Denn nur eine signalreine, präzise Wandlung kann in einer audiophilen Darbietung resultieren, in Smartphones oder Laptops integrierte Wandler sind dazu im Regelfall völlig ungeeignet. Beide beyerdynamic Wandler setzen auf exklusive 384 kHz/32-Bit Wandler von ESS SABRE, die versierte HiFi-Fans aus hochwertigen Komponenten bereits kennen werden. Die Modelle sind natürlich perfekte Spielpartner für die High-End-Kopfhörer T1, T5, Amiron home und Aventho wired von beyerdynamic.

Der Impacto essential für 49 Euro harmoniert perfekt mit Android-Smartphones und Tablets, außerdem PCs und Laptops. Der Impacto universal für ebenfalls 49 Euro kommt mit Akkupack daher und ist voll flexibel einsetzbar an Apple- und Android-Endgeräten, ebenso PCs und Laptops.

beyerdynamic Amiron wireless

Luxus pur gibt es mit dem geschlossenen Over-Ear-Kopfhörer Amiron wireless. Natürlich "Made in Germany" überzeugt das überaus bequeme Headphone mit exzellenter Material- und Verarbeitungsqualität, intuitiver Touchpad-Bedienung und der persönlichen MOSAYC Klang-Personalisierung von Mimi Defined. Damit bei der drahtlosen Signalübertragung das Maximum an Performance gewährleistet wird, ist aptX HD sowie Apple AAC und auch aptX Low Latency an Bord. Wer möchte, kann den Amiron wireless auch kabelgebunden betreiben, dann entfaltet er mit einem Frequenzbereich von 5 Hz bis 40 kHz sein volles akustisches Potential. Dazu tragen natürlich auch die selbst entwickelten Tesla-Treiber, die in vielen beyerdynamic Spitzenmodellen zum Einsatz kommen, bei. Jedes akustische Detail wird erfasst und präzise im virtuellen Raum platziert, auch hier überzeugt die hohe akustische Ausgewogenheit und Homogenität. Hoher Tragekomfort ist auch beim Amiron wireless Status-Symbol. Mit mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit und einem Freisprechmikrofon mit exzellenter Stimmerfassung für Telefonie sehen wir auch keinen Grund, das High-End-Headphone abzulegen.

Der beyerdynamic Amiron wireless ist aktuell für 535 Euro statt 681,37 Euro zu haben!

beyerdynamic Stanley

Die Vorzüge der Impacto D/A-Wandler und Kopfhörerverstärker haben wir bereits im obigen Absatz beschrieben. Nun möchten wir das sehr attraktive Bundle "Stanley" vorstellen, bei dem der Impacto universal mit dem beyerdynamic T1 der 3. Generation kombiniert wird. Der offene High-End-Kopfhörer ist Garant für ein audiophiles, hoch detailliertes Klangbild, dass in hohem Maße von der Zusammenarbeit mit dem Impacto universal profitiert. Sowohl die Räumlichkeit als auch die Präzision, ohnehin Paradedisziplinen des T1, gewinnen mit dem Hi-Res-Wandler im Kleinstformat, der natürlich perfekt auf die hochwertigen Kopfhörer im beyerdynamic-Sortiment abgestimmt ist, nochmals hinzu. Man fühlt sich direkt im Geschehen und wird, dank der angenehmen Grundwärme des Kopfhörers, zu keinem Zeitpunkt überfordert. Auch ein robustes, attraktives Hardcase ist in dem Bundle enthalten.

Das beyerdynamic Stanley gibt es für aktuell 999 Euro!

beyerdynamic MMX 300

Der MMX 300 von beyerdynamic ist ein ohrumschließender Gaming-Kopfhörer, der von der jahrzehntelangen Erfahrung von beyerdynamic im Bereich Kopfhörer-Akustik maßgeblich profitiert. Denn wer in der Lage ist, ein großes Orchester mit hoher Präzision und eindeutiger Lokalisation der Instrumente abbilden kann, der liefert auch eine perfekte Platzierung und direktionale Nachverfolgbarkeit der Gaming-Konkurrenten auf dem virtuellen Spielfeld. Dennoch geht beyerdynamic einen Schritt weiter und passt den MMX300 adaptiv auf die Bedürfnisse von Hobby- wie Profi-Gamern an: eine klare, detailreiche, aber stets angenehme Klangkulisse, die im Dauereinsatz nie anstrengend wird, wird mit hoher Pegelfestigkeit und Basskraft kombiniert.

Die akustischen Qualitäten sind aber nicht das Einzige, worauf man sich bei beyerdynamic verlassen kann, denn auch beim Bau professioneller Mikrofone ist der Hersteller aus Heilbronn absolute Spitzenklasse. Das integrierte Kondensatormikrofon sichert eine in jeder Situation erstklassige Stimmübertragung und ist besonders rauscharm. Mit der integrierten Kabelfernbedienung hat man stets alles im Griff, neben der Stummschaltung des Mics kann man auch die Lautstärke regeln oder Anrufe annehmen bzw. ablehnen. Dank der sehr weichen Ohrpolster aus Velours und der ergonomischen Formensprache merkt man den MMX 300 auch nach stundenlangen Gaming-Sessions kaum auf dem Kopf. Er sitzt hervorragend und übt keinen unangenehmen Druck auf den Ohren oder im oberen Bereich des Kopfes aus.

Der beyerdynamic MMX 300 ist aktuell für 233 Euro statt 291,46 Euro erhältlich.

beyerdynamic PHONUM

Mit dem mobilen Wireless Bluetooth-Speaker mit Mikrofon wird jedes Zimmer zum Meeting-Raum umfunktioniert. Besonders in der jetzigen Zeit, in der wieder viel Home Office ansteht und anstehen wird, präsentiert sich das PHONUM als attraktiver Begleiter. Wir haben die Komponente getestet und können die beworbenen Fähigkeiten uneingeschränkt bestätigen. Selbst aus größerer Entfernung oder unterschiedlichen Positionen im Raum wird eine exzellente Sprachverständlichkeit geboten. Das kommt nicht von ungefähr: das Speakerphone bringt die GECKO 360°-Technologie mit, mit der sich die Aufnahmerichtung der integrierten Mikrofone auf den gesamten Raum, in eine bestimmte Richtung oder den Sprechern dynamisch folgend, festlegen lässt.

Das kompakte System ist absolut flexibel, einfach zu transportieren und mit einem leistungsfähigen Akku bestückt, Kabelsalat entfällt also komplett. Die Auswahl der Funktionen inklusive der Bedienung der 360°-Technologie erfolgt über das LED-beleuchtete Touchpanel an der Oberseite des Speakerphones, ein solider Metallfuß sorgt für festen Stand. Der Lautsprecher strahlt nach unten ab und über eine Reflektorplatte wird der Klang in alle Richtungen abgestrahlt, es können also problemlos auch mehrere Personen einem Gespräch folgen. Das PHONUM eignet sich darüber hinaus durchaus auch als Bluetooth Speaker-Alternative am Arbeitsplatz, auch wenn es hier natürlich zahlreiche andere Optionen gibt.

Das beyerdynamic PHONUM ist aktuell für 193 Euro statt 291,46 Euro erhältlich!

beyerdynamic Soul BYRD

Auch in günstigeren Preisbereichen wartet beyerdynamic mit echten Schnäppchen auf. Der kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer Soul BYRD überzeugt zum einen mit exzellentem Tragekomfort und sehr guten Sitz im Ohr, zum anderen mit einer für den aufgerufenen Preis ausgezeichneten akustischen Performance. Besonders die Räumlichkeit und das Auflösungsvermögen ist hervorzuheben. Praktisch ist auch die Steuerung über die griffgünstig platzierte Dreitasten-Fernbedienung. Der Soul BYRD ist für 60 Euro statt 77 Euro erhältlich.

Outlet inbegriffen

Ein Blick ins beyerdynamic Outlet lohnt sich in jedem Fall. Im Rahmen der Black Friday-Aktion noch mehr, da auch hier zahlreiche Modelle zu rabattierten Preisen erhältlich sind. Zudem findet man vereinzelt Komponenten, die zum ersten Mal im Outlet verfügbar sind. Sämtliche Produkte, die man im Outlet finden kann, sind komplett generalüberholt. Das bedeutet, dass sie trotz des günstigeren Preises technisch auf einwandfreiem Stand sind. Selbstverständlich sind die Kopfhörer-Komponenten mit frischen Ohrpolstern, Kopfbändern und sonstigen Verschleißteilen ausgestattet.

beyerdynamic DT 1990 PRO

Nicht fehlen darf hier der Studio-Referenzkopfhörer DT 1990 PRO mit Tesla-Neodym-Treiber mit einem Durchmesser von 45 mm. Exzellentes Auflösungsvermögen für eine perfekte Repräsentation professioneller Aufnahmen sowie eine hohe Ausgangsleistung zeichnen den beyerdynamic Kopfhörer unter anderem aus. Glasklare Höhen, hervorragend strukturierte Mitten und ein kraftvoller Bassbereich tragen ebenfalls zur exzellenten Klangwiedergabe bei. Auch hier ist Customizing an der Tagesordnung: Mit der Wahl der auswechselbaren Velour-Ohrpolster entscheidet man, ob der Klang eher ausgewogen und angenehm, oder bewusst analytisch sein soll. Mit hoher Verarbeitungs- und Materialqualität und ausgezeichnetem Tragekomfort zeichnet er sich ebenfalls aus.

Der DT 1990 PRO von beyerdynamic ist aktuell für 423 Euro erhältlich.

Last Chance

Bereits jetzt sind nicht mehr alle Artikel in der Kategorie "Last Chance" verfügbar, ein glücklicher Kunde hat sich z.B. schon den letzten CUSTOM Studio gesichert. Die noch vorhandenen Restbestände mit Sparpotential von bis zu 60% sollte man sich aber auf keinen Fall entgehen lassen.

CUSTOM Game

Den Anfang macht der CUSTOM Game, beyerdynamics Gaming-Headset der CUSTOM-Serie. Es handelt sich hier um eine geschlossene Konstruktion, Highlights sind klar die hochwertige Mikrofonkapsel für eine ausgezeichnete Stimmübertragung in allen Gaming-relevanten Situationen und die ausgeprägte Räumlichkeit des Kopfhörers. Mit der praktischen Kabelfernbedienung behält man die Kontrolle, weiche Ohrpolster und das ergonomisch geformte Kopfband mit Verstellmechanismus garantieren hohen Tragekomfort. Mit dem hier integrierten "Sound Slider" kann man vier Klangprofile für unterschiedliche Spielumgebungen auswählen. Dazu gehört auch eine Unterdrückung der Umgebungsgeräusche, weshalb sich der CUSTOM Game nicht nur rein als Gaming-Headset, sondern auch als flexibler Begleiter im Home Office offenbart.

Mit verschiedenen Design-Covern, die dem CUSTOM Game beiliegen, lässt sich der Over-Ear-Kopfhörer individualisieren. Zudem sind farbige Ringe, stylishe Cover sowie Ohr- und Kopfpolster auch als Zubehör erhältlich.

Der CUSTOM Game ist aktuell für 145 Euro zu haben.

CUSTOM One Pro Plus

Mit dem CUSTOM Sound Slider, der im CUSTOM One Pro Plus zum Einsatz kommt, kann das Klangprofil nach Vorlieben und Musikrichtung angepasst werden. 16 verschiedene farbige Ringe, Designcover sowie Ohr- und Kopfpolster sind zudem mit dabei. Der geschlossene Over-Ear-Kopfhörer ist ein echter Allrounder und liefert in jeder Situation außergewöhnlich starken und dynamischen Sound.

Der CUSTOM One Pro Plus wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird, wie sehr viele Modelle bei beyerdynamic, komplett in Deutschland in Handarbeit gefertigt. Metall-Kopfbügel, stabile Gelenke und hochwertige Polsterelemente sorgen für tolle Haptik und lange Haltbarkeit. Zudem können - selbst wenn verschiedene Modelle bei beyerdynamic nun auslaufen - Teile auch noch Jahre nach dem Kauf des Produktes ersetzt werden.

Mit 16 Ohm Impedanz ist der Kopfhörer sehr flexibel und arbeitet auch kompromisslos mit einem Smartphone oder Laptop zusammen. Die geschlossene Konstruktion sorgt für satte, straffe Bässe und eine starke Isolation von Außengeräuschen.

Der CUSTOM One Pro Plus ist aktuell zum Preis von 119 Euro erhältlich.

beyerdynamic A2

Rückseite A2

Der bärenstarke Kopfhörer-Verstärker beyerdynamic A2 ist mittlerweile seit über sechs Jahren im Portfolio des Herstellers, liefert aber auch heute noch eine überragende akustische Performance mit Stärken in der Feindynamik, Räumlichkeit und einem absolut impulstreuen Bass. Der transparente und brillante Hochtonbereich, der selbst bei hohem Pegel nicht anstrengend wird, ist das i-Tüpfelchen.

Diese Leistungsfähigkeit realisiert der Amp mit selektierten, audiophilen inneren Komponenten. Er arbeitet rein analog und arbeitet so feinste akustische Nuancen perfekt heraus. Die edle Verarbeitung und hohe Materialqualität des Gehäuses sowie der Bedienelemente runden die nahezu tadellose Darbietung ab.

Der beyerdynamic A2 Kopfhörerverstärker kostet im Rahmen der Aktion 999 Euro!

Exklusive Produkte nur bei beyerdynamic

Die exklusiven Produkte von beyerdynamic, darunter der TYGR 300 R, die DT 880 / 990 Special Editions sowie die Manufakturhörer profitieren ebenfalls von den Black Friday-Wochen. 20% kann man bei der individuellen Fertigung sparen, unter anderem auch beim hochwertigen Gaming-Headset MMX 300 Manufaktur mit eigenem Logo-Druck.

Gratis Case

Wer in dieser Kategorie sein gewünschtes Modell findet, erhält ein Gratis Case zum Kopfhörer. Dies betrifft den Beat Byrd in schwarz und orange mit dem Byrd-Transportcase sowie als ganz besonderes Highlight den Aventho wireless mit Hardcase im Wert von 38 Euro:

beyerdynamic Aventho wireless

Der edle Drahtlos-Kopfhörer ist mit der exklusiven Tesla-Technologie des Herstellers ausgestattet und garantiert exzellente Klangeigenschaften. Bei der kabellosen Signalübertragung setzt man daher auch auf den aptX HD-Codec sowie AAC. Die Bedienung erfolgt über ein Touchpad an der rechten Hörerschale, in der auch das Freisprechmikrofon sitzt. Der integrierte Akku hält trotz der kompakten Abmessungen und des geringen Gewichtes des Kopfhörers satte 30 Stunden.

Sehr solide Verarbeitungsqualität, ebenfalls im Bild: die USB-C Schnittstelle

Seitenansicht Aventho wireless

Optisch wirkt der Aventho wireless wie ein Technokrat: Kopfband, Gelenke und Größeneinstellung sind aus Metall gefertigt, die Ohrpolster und das Kopfband überzeugen ebenfalls. Schlicht und elegant und mit toller Haptik hat uns der Aventho wireless schon im damaligen Test überzeugt. Mit dem integrierten Tesla-Treiber realisiert das On-Ear-Headphone einen Frequenzbereich von 10 bis 40.000 Hz. Auch der Aventho wireless ist kompatibel zur MIY App, mit der man die akustischen Eigenschaften individualisieren und optimal an das eigene Hörvermögen anpassen kann. Mit toller Spritzigkeit, überragender Stimmwiedergabe und erstklassiger Dynamik und Ausgewogenheit ist er akustisch nahezu ohne Makel.

Der beyerdynamic Aventho wireless inklusive hochwertigem Case ist aktuell zum Preis von 330 Euro erhältlich.

Better together

TEAM TYGR

Den Abschluss macht diese Kategorie, die attraktive Bundles zu sehr günstigen Preisen miteinander vereint. Erwähnen sollte man hier den exklusiven High-End-Kopfhörer T1 mit dem mobilen Hi-Res Wandler Impacto universal im Bundle "Stanley".

Außerdem natürlich die beliebten Bundles Creator PRO mit dem Studiokopfhörer DT 770 PRO, dem FOX USB-Mikrofon sowie der Software Cubase LE 9.5 Lizenz für 250 Euro und das Team TYGR mit dem Gaming-Kopfhörer TYGR 300R sowie ebenfalls dem hochwertigen USB-Mikrofon FOX für 279 Euro.

