SPECIAL: Bis zu 60% Rabatt und GRATIS-Kopfhörer in der Cyber Week bei beyerdynamic

Heute startet beyerdynamic in die Cyber Week und setzt dabei die Angebote an attraktiven Highlights und Bestpreis-Schnäppchen konsequent fort. Zahlreiche der hochwertigen "Handmade in Germany"-Audioprodukte gibt es bis einschließlich 04. Dezember zu extrem günstigen Preisen. Echte Schnäppchen mit einem Preisvorteil von bis zu 60% warten im beyerdynamic Online-Shop — aber nur solange der Vorrat reicht, denn teilweise sind die Deals nur in limitierter Stückzahl verfügbar.

Absolute Spitzenpreise gibt es mit exklusiven Angeboten auf bereits stark reduzierte Artikel im Outlet. Einige Komponenten findet man zum ersten Mal überhaupt im B-Ware-Sortiment, welches ausschließlich von beyerdynamic generalüberholte und geprüfte Produkte enthält. Dass hier keine Mogelpackungen verkauft werden, attestiert das Outlet-Qualitätsversprechen und die Tatsache, dass beyerdynamic dem Kunden zwei Jahre Garantie und die für den Hersteller typischen 60 Tage Widerrufsrecht gewährt.

In der hauseigenen Manufaktur wird neben den 20% Rabatt auf zwei personalisierbare Manufaktur-Kopfhörer erstmals sogar eine „All-Inclusive-Preis“-Konfiguration von gerade einmal 249 Euro für den überaus beliebten MMX 300 Manufaktur angeboten! Und weil das noch nicht reicht, gibt es zusätzlich am 28. November für jeden MMX300 Manufaktur ein großes Gaming-Mauspad kostenlos (Klick!)!

TAGESDEAL am 28.11. — Nur heute gibt es für jeden MMX 300 Manufaktur ein großes Gaming-Mauspad GRATIS dazu!

Über den ganzen Zeitraum der Aktion hingegen übernimmt beyerdynamic die Versandkosten schon ab einem Warenkorbwert von 15 Euro und für jede Bestellung ab 229 Euro legt der Hersteller den Beat BYRD als GRATIS-Kopfhörer kostenlos bei! Im gesamten Aktionszeitraum bis einschließlich 04.12. werden immer wieder neue, attraktive Deal-Highlights hinzukommen. Ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.

Cyber Week bei beyerdynamic — Facts:

Wann? 27.11. - 04.12.2022

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 60% sparen

Gratis-Kopfhörer für jede Bestellung mit einem Warenkorbwert von 229 Euro

Outlet inbegriffen — zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte B-Ware (bis zu 260 Euro sparen)

Limitierte/Begrenzte Stückzahl

Außergewöhnlich hohe Rabatte auf zahlreiche Produkte — aktuelle Bestpreise

"All-Inclusive-Preis“-Konfiguration für MMX 300 Manufaktur (249 €)

20% Rabatt auf weitere Manufaktur-Kopfhörer

Versandkostenfrei ab 15 Euro Bestellwert

Während des gesamten Aktionszeitraums bis einschließlich 04.12. kommen immer wieder neue, attraktive Deals hinzu

Outlet inbegriffen

In der Cyber Week dreht sich, auch wenn man die zahlreichen sonstigen Bestpreis-Deals keinesfalls außer Acht lassen sollte, alles ums beyerdynamic Outlet. Auf die grundsätzlich sehr attraktiven Angebote gibt es während der Aktion teilweise Produkte zum ersten Mal im Outlet als B-Ware und natürlich zusätzliche Cyber Week-Rabatte auf bereits stark reduzierte Artikel.

Echte Hingucker während der Black Friday Deals 2022 sind: MMX 150 (99 Euro statt 129 Euro), Amiron wireless (449 Euro statt 699 Euro), MMX 300 (185 Euro statt 299 Euro) und M 90 PRO X (239 Euro statt 299 Euro).

Die Highlights im Überblick:

MMX 150 (B-Ware)

beyerdynamic MMX 150 (B-Ware)

Das geschlossene USB Gaming-Headset MMX 150 ist die perfekte Wahl für akustisch anspruchsvolle Spielefreunde, die hohen Wert auf ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis legen. Der Kopfhörer liefert klaren, transparenten Sound mit überdurchschnittlich hoher Präzision und begeistert darüber hinaus mit exzellentem Tragekomfort für lange Zock-Sessions sowie intuitiver Bedienung. Für letztgenannten Punkt sitzt das Lautstärkedrehrad mit Kontrollelement für die Lautstärke, Mic-Mute und Augmented Mode direkt an der Hörerschale und ist jederzeit schnell erreichbar. Alle Infos zum innovativen Augmented Mode, mit dem die Umgebungsgeräusche über zwei Mikrofone in der Hörerschale erfasst und in Echtzeit in Stereo zum Wiedergabesignal gemischt werden, hat beyerdynamic auf dieser Übersichtsseite zusammengefasst (Klick!).

Für die Kommunikation mit den Teamkollegen ist im MMX 150 das abnehmbare META VOICE Mikrofon integriert. Stimmen überträgt das neue Nierenkondensator-Mikrofon besonders natürlich, Störgeräusche hingegen bleiben außen vor. Für den perfekten Sitz sorgt der Aluminiumbügel mit Kunstlederkopfband mit Memory-Foam. Der innovative Werkstoff, der sich perfekt an die individuelle Kopfform des Trägers anpasst, kommt auch in den Ohrpolstern zum Einsatz. Dank Bajonett-Verschluss kann man diese nach ausgiebiger Nutzung problemlos austauschen. Den vollen Funktionsumfang des Headsets gibt es am PC mit USB-Verbindung, über das mitgelieferte analoge Kabel kann man das MMX 150 aber auch an alle aktuellen Spielekonsolen anschließen.

Amiron wireless (B-Ware)

beyerdynamic Amiron wireless (B-Ware)

Die Beliebtheit des Amiron wireless bleibt ungebrochen. Kein Wunder, als eines der stärksten Produkte im beyerdynamic Kopfhörer-Portfolio kann man das vergleichsweise junge Modell nahezu schon zu den Klassikern des Herstellers zählen. Eine hervorragende Verarbeitungs- und Materialqualität ist dem in Deutschland handgefertigten kabellosen Kopfhörer zweifellos zueigen. Darüber hinaus bietet er aber auch intuitive Touchpad-Bedienung, hohe Übertragungsqualität über Bluetooth mit aptX HD, aptX Low Latency und AAC sowie bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit. Mit der MOSAYC Klangpersonalisierung mittels MIY App holt man auch das letzte Quäntchen Authentizität aus der immersiven Klangkulisse. Verantwortlich dafür sind wiederum u.a. die von beyerdynamic selbst entwickelten Tesla-Treiber, die jedes akustische Detail erfassen und präzise im virtuellen Raum platzieren. Ausgewogen, homogen und angenehm bleibt der Kopfhörer bis in höchste Pegel-Sphären und eignet sich für praktisch jedes Musikgenre. Die intuitive Bedienung, die makellose Produktionsqualität, der hohe Komfortfaktor und natürlich die enorme Klangstärke zeichnen den Drahtlos-Kopfhörer im Besonderen aus. Kompromisse kennt der Amiron wireless nicht.

MMX 300 (B-Ware)

beyerdynamic MMX 300 (B-Ware)

Im Flaggschiff der Gaming-Headsets kommen jahrzehntelange Erfahrungen in der Kopfhörer-Akustik und der Mikrofon-Konstruktion von beyerdynamic zusammen. Zweifellos steht der ohrumschließende, extrem komfortabel sitzende Kopfhörer dank maximaler Präzision und Ortungsgenauigkeit an der Spitze dieser Produktkategorie. Neben der perfekten Erfassung von Bewegungen der Gegner, die blitzschnell an den Kopfhörer-Träger übermittelt werden, ist die glasklare und rauscharme Stimmenerfassung des Kondensator-Mikrofons, selbst bei rasantester Gaming-Action, eine der großen Stärken des MMX 300. Stets zuverlässig und mit hoher Verständlichkeit kann man im jeweiligen VoiceChat-Programm die Informationen an Mitspieler weitergeben. Natürlich profitiert man auch bei der Musikwiedergabe von den exzellenten akustischen Eigenschaften des MMX 300. Dazu zählen eine überdurchschnittlich hohe Differenzierung, Struktur und Räumlichkeit ebenso wie das kraftvolle Fundament und die außerordentlich hohe Pegelfestigkeit. Der erstklassige Tragekomfort macht das Gaming-Headset zum idealen Partner auch bei langen Sessions — heiße Ohren oder unangenehme Druckstellen sind aufgrund der ergonomischen Form und hochwertigen Polsterung an Hörerschalen und Kopfband ausgeschlossen. Praktisch ist hier auch die integrierte Kabelfernbedienung, mit der man u.a. die Lautstärke regeln oder auch Anrufe annehmen bzw. ablehnen kann. Das MMX 300 Headset wird außerdem auch in Heilbronn handgefertigt und ist somit eines von vielen "Made in Germany"-Produkte des Herstellers.

M 90 PRO X (B-Ware)

beyerdynamic M 90 PRO X (B-Ware)

Frisch reduziert im Outlet ist das Echt-Kondensatormikrofon M 90 PRO X, welches sich hervorragend für Home-, Projekt- und Studio-Recording eignet und sich perfekt für die qualitativ hochwertige Aufnahme sowohl von Gesang und Sprache als auch von Instrumenten empfiehlt. Für das XLR-Mikrofon spricht neben dem äußerst detaillierten und angenehm warmen Sound auch das hervorragende Signal-Rausch-Verhältnis und eine optimale Dämpfung der Pop-Laute.

Wie alle beyerdynamic Mikrofone setzen auch die Modelle der PRO X Serie auf dieselbe Philosophie einer klaren und natürlichen Klangaufnahme. Aufgrund des abgestimmten Nahbesprechungseffektes klingen die Mikrofone nie dumpf, während der erweiterte obere Frequenzbereich jedes Detail der Stimme einfängt. Mitten erklingen kraftvoll, Höhen und Bässe überdurchschnittlich präzise, nachdrücklich und strukturiert. Dank der Nierencharakteristik des Großmembranmikrofons verfügt es außerdem über eine breite Aufnahmequelle und lässt auch Bewegungen vor dem Mikrofon zu. Darüber hinaus ist mit der eigens für das M 90 PRO X entwickelten Elektronik eine hohe maximale Schalldruckgrenze möglich. Zusammen mit dem rauscharmen Op-Verstärker und dem präzisen Spannungsregler bildet sie die Grundlage für die exzellenten Klangeigenschaften des M 90 PRO X.

Im Lieferumfang ist ein Pop-Schutz sowie eine Mikrofonspinne enthalten. Nicht zuletzt überzeugt das schwarze, moderne und schlanke Design made in Germany und die robuste, hochwertige Verarbeitungsqualität. Dem eigenen Nachhaltigkeitsanspruch wird beyerdynamic mit austauschbaren Teilen gerecht. Beim M 90 PRO X können bei Bedarf Kapsel, Platine, Stecker oder auch Gehäuseteile ersetzt und repariert werden. Auch die Verpackung besteht komplett aus recyclebarem Papier und Karton.

Letzte Chance

„Letzte Runde!“ — Eine kleine Auswahl an Abverkaufs-Artikeln, die es nur noch in sehr begrenzter Stückzahl gibt, bietet beyerdynamic zu absoluten Sonderpreisen an. Wenn man schnell ist, erhält man hier einen Sparvorteil von bis zu 60%.

Unter anderem das begehrte USB-Mikrofon FOX (77 Euro statt 179 Euro), der Studio-Kopfhörer DT 240 PRO (55 Euro statt 99 Euro) sowie das Speakerphone Phonum (77 Euro statt 299 Euro) zählen zu den absoluten Highlights der diesjährigen Black Friday Deals. Ein weiterer preislicher Hingucker ist der Bluetooth In-Ear-Kopfhörer Blue BYRD (55 Euro statt 129 Euro) mit einer Ersparnis von satten 74 Euro.

Best Price

Heiße Deals gibt es im gesamten Sortiment des Online-Shops von beyerdynamic zu finden. Einige Produkte sollten bei der jährlichen Schnäppchenjagd rund um den Black Friday aber ganz besonders intensiv berücksichtigt werden, denn eine Vielzahl seiner Audio-Produkte bietet beyerdynamic zum absolut besten Preis an. Egal für welche Anwendung, in dieser Best Price-Kategorie profitieren alle von attraktiven Preisen.

Ein Highlight stellt unter anderem das CREATOR PRO Bundle, bestehend aus dem DT 770 PRO (32 Ohm) & FOX USB-Mikrofon, mit 39 Prozent Rabatt für 205 Euro statt 338 Euro dar — natürlich nur solange der Vorrat reicht. Auch das Team TYGR Bundle, bestehend aus dem TYGR 300 R Kopfhörer und dem FOX USB-Mikrofon, sticht mit einem starken Preisnachlass (215 Euro statt 349 Euro) heraus.

Preisliche Glanzlichter sind außerdem der neue True Wireless Kopfhörer Free BYRD (199 Euro statt 229 Euro), das Gaming Headset MMX 100 in Grau (79 Euro statt 99 Euro) sowie die Hi-Fi Kopfhörer DT 880 Edition und DT 990 Edition (144 Euro statt 199 Euro). Beim Kauf des Speakerphones beyerdynamic SPACE gibt es den USB Wireless Adapter gratis dazu – somit ergibt sich für das Bundle eine Ersparnis von 49 Euro (179 Euro statt 228 Euro).

Manufaktur

Auch die Exklusivität und die hauseigene Manufaktur spielen in diesem Jahr wieder eine bedeutende Rolle. Nur bei beyerdynamic im Online-Shop findest du die beiden Topseller DT 770 PRO Black und DT 990 PRO Black als komplett schwarze Farbvariante. Diese haben während der Black Friday Deals ausnahmsweise sogar denselben Preis (139 Euro) wie die Standard-Modelle.

In der Manufaktur ist man bei der individuellen Gestaltung sehr frei und stellt sich DT 880 Manufaktur oder DT 990 Manufaktur komplett nach eigenen Wünschen zusammen. Im Konfigurator stehen unter anderem bei dem Kopfband, den Ohrpolstern und dem Aluring der Hörerschale mehrere Farbvarianten zur Auswahl. Wer sein eigenes Unikat haben möchte, wählt noch eine persönliche Gravur auf den Bügeln aus. Auf die individuelle Konfiguration des DT 880 Manufaktur und des DT 990 Manufaktur gibt es jeweils 20% Rabatt.

Beim Gaming-Headset MMX 300 Manufaktur lassen sich darüber hinaus noch die Hörerschalen mit verschiedenen Motiven bedrucken, die man ganz einfach sogar selbst hochladen kann. Ob Team-Name oder Lieblings-Foto, der Kreativität sind dabei nahezu keine Grenzen gesetzt. Das unter Gamerinnen und Gamern sehr beliebte Headset gibt es unabhängig davon, wie viele individuelle Anpassungen man vornimmt, für einen „All-Inclusive-Preis“ von gerade einmal 249 Euro. Der UVP mit maximaler Konfiguration liegt normalerweise bei 373 Euro — allein das individuelle Bedrucken kostet außerhalb der Black Friday Deals 39 Euro. Somit sparst du bis zu 124 Euro bei maximaler Individualisierung. Das gab es noch nie!

Gratis-Zugabe

Und dann auch noch das: Als weiteres Highlight der Cyber Week Deals und quasi ein echtes Geschenk von beyerdynamic ist die Gratis-Zugabe eines In-Ear-Kopfhörers (beyerdynamic Beat BYRD mit orangefarbenem Kabel im Wert von 24,90 €) für jede Bestellung ab einem Warenkorbwert von 229 Euro.

Zudem wird es während des Aktionszeitraums (27.11. – 04.12.2022) vereinzelt weitere Gratis-Zugaben im Online-Shop geben – also Augen auf!

Im gesamten Aktionszeitraum bis einschließlich 04.12. werden immer wieder neue, attraktive Deal-Highlights hinzukommen. Ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.

Special: Philipp Kind

Datum: 28.11.2022

