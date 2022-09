SPECIAL: beyerdynamic OUTLET SALE - Aktionspreise mit bis zu 45% Rabatt auf Kopfhörer, Mikrofone, Gaming-Headsets und mehr!

Keine Chance dem Herbst-Blues! In 2022 versüßt beyerdynamic den Beginn der kälteren Wochen und Monate des Jahres mit hochwertigen Produkten zu besonders attraktiven Preisen im Rahmen des beyerdynamic OUTLET SALE! Vom 15. bis einschließlich 28. September gibt es stark reduzierte Aktionspreise auf B-Ware Artikel im beyerdynamic Outlet. Bei den ohnehin bereits deutlich günstigeren Produkten - darunter Kopfhörer, Gaming-Headsets, Mikrofone und zahlreiche weitere Komponenten für Home Office, mobiles Arbeiten, Gaming und Content Creation - lassen sich Sparvorteile von bis zu 45% erzielen. Da B-Ware Artikel im beyerdynamic Outlet nicht in grenzenloser Stückzahl verfügbar sind, gilt: Besser nicht zu lange warten! Wir haben uns einige Highlight-Produkte herausgepickt, die wir etwas näher beschreiben möchten. Vorab jedoch soll die Frage geklärt werden, was überhaupt einen B-Ware Artikel von beyerdynamic auszeichnet.

Outlet-Qualitätsversprechen

Zunächst einmal sollte man wissen, was B-Ware bei beyerdynamic überhaupt bedeutet und weshalb diese Artikel zu begehrten Preisen im Outlet landen. Grundsätzlich handelt es sich dabei um generalüberholte Produkte (z.B. Kopfhörer und Gaming-Headsets, aber auch das beyerdynamic Speakerphone und Mikrofone). Diese können aus Warenrücksendungen stammen oder es handelt sich um Ausstellungsstücke. Eklatante Unterschiede zu Neuware gibt es allerdings kaum, denn beyerdynamic unterzieht alle Produkte, die für das Outlet in Frage kommen, einer ausführlichen technischen Prüfung. Die Produkte haben die gleichen Merkmale und Funktionen wie Neuware und technisch und funktional sind sie praktisch identisch zu einem neu gekauften Artikel. Möglich sind kosmetische, optische Mängel am Produkt oder auch nur an den Produktverpackungen.

Bevor das Produkt im Outlet landet, wird stets folgender Prozess durchlaufen. Gehen wir von einer Warenrücksendung aus, wird nach dem Eingang der Retoure eine erste Sichtung bzw. Evaluation vorgenommen. Es folgt eine grundlegende Aufbereitung. Hier handelt es sich insbesondere um eine sehr gewissenhafte Reinigung. Retournierte Produkte werden entstaubt, gereinigt und desinfiziert. Ohrpolster und sämtliche Teile, die direkten Kontakt mit der Haut haben, werden ohnehin ausgetauscht. Der Hersteller setzt bei einem B-Ware-Produkt die identischen Hygienestandards an wie bei jedem anderen A-Ware-Artikel.

Nach der gründlichen Reinigung folgt die akribische technische Prüfung. Kopfhörer werden hier einer vollumfänglichen Klangprüfung unterzogen. Treiber, Antrieb, Kabel, alles wird genau untersucht, um sicherzustellen, dass die technische Funktionalität des B-Ware-Produkts der Neuware entspricht. Darüber hinaus werden auch eventuell inzwischen erschienene Software-Updates aufgespielt.

Die Prüfung umfasst auch sämtliches, im Lieferumfang enthaltenes Zubehör, inklusive Hardcases, Taschen, zusätzliche Kabel, etc., sowie die Verpackung. Alles wird geprüft, gereinigt und im Bedarfsfall ausgetauscht. Kosmetische Mängel an den Verpackungen können im Einzelfall vorkommen.

Nicht zuletzt sei noch erwähnt, dass das Outlet-Qualitätsversprechen von beyerdynamic auch bei B-Ware 2 Jahre Garantie, kostenlosen Versand ab einem Warenwert von 15 Euro sowie 60 Tage Widerrufsrecht umfasst.

Auch Kundenstimmen sprechen für die Produktqualität der Artikel im Outlet, hier einige Beispiele:

"Superschnelle Lieferung. Ware aus dem Outlet aber ohne (für mich) erkennbaren Makel."

"Perfekt. Am selben Tag versandt wie bestellt und nur einen Tag später in der Hand. Trotz B-Ware (kann optische Mängel aufzeigen) einwandfrei ohne einen Kratzer. Sehr zufrieden."

"B-Ware? Nicht erkennbar. Klang phänomenal. Sitz komfortabel."

Highlight-Produkte

Einige, für uns ganz besonders interessante, Artikel aus dem Outlet wollen wir hier etwas näher vorstellen. Ein Blick in die Übersichtsseite der OUTLET SALE-Aktion lohnt sich aber in jedem Fall. Dort stehen eine Vielzahl weiterer beyerdynamic Produkt-Highlights zu besonders attraktiven Aktionspreisen bereit:

Hier geht es direkt zum beyerdynamic OUTLET SALE 2022!

Amiron wireless - beyerdynamic-Topseller

beyerdynamic Amiron wireless (B-Ware)

Den Amiron wireless können wir getrost bereits als Klassiker des beyerdynamic-Sortiments bezeichnen. In einer Auflistung von Highlight-Produkten darf dieser Topseller auf keinen Fall fehlen. Der in Deutschland handgefertigte kabellose Kopfhörer bietet nicht nur eine exquisite Verarbeitungs- und Materialqualität, sondern auch intuitive Touchpad-Bedienung, Bluetooth mit aptX HD, aptX Low Latency und AAC sowie bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit. Mit der MOSAYC Klangpersonalisierung mittels MIY App holt man auch das letzte Quäntchen Authentizität aus der immersiven Klangkulisse. Verantwortlich dafür sind wiederum u.a. die von beyerdynamic selbst entwickelten Tesla-Treiber, die jedes akustische Detail erfassen und präzise im virtuellen Raum platzieren. Ausgewogen, homogen und angenehm bleibt der Kopfhörer bis in höchste Pegel-Sphären und eignet sich für praktisch jedes Musikgenre. Der Amiron wireless (B-Ware) ist für 449 Euro statt 699 Euro erhältlich und ist damit nochmals günstiger als bei der letzten beyerdynamic Sales-Aktion.

Der beyerdynamic Amiron wireless (B-Ware) für 449 Euro!

Free BYRD - Erstmals überhaupt im Outlet

beyerdynamic Free Byrd (B-Ware) in Schwarz

True Wireless In-Ear-Kopfhörer

Erst im Sommer dieses Jahres haben wir den neuen True Wireless In-Ear-Kopfhörer Free Byrd von beyerdynamic getestet. Kein Wunder, dass der Neuzugang im Produktportfolio erstmals im beyerdynamic Outlet verfügbar und zum besonders attraktiven Preis von 199 Euro erhältlich ist. Für die gesparten 30 Euro für das B-Ware-Produkt muss man, wie im Abschnitt "Outlet-Qualitätsversprechen beschrieben", nahezu keine Kompromisse eingehen. Der Free BYRD ist der erste komplett kabellose In-Ear-Kopfhörer von beyerdynamic. Das TWS-Modell bietet eine imposante Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden und ist mit aktiver Geräuschunterdrückung ausgestattet, die auch einen Transparency Mode mitbringt. Zusammen mit dem Lade-Etui kommt man sogar auf satte 30 Stunden Klanggenuss und dank der integrierten Schnellladefunktion reichen 10 Minuten für über eine Stunde Wiedergabezeit aus. Geladen wird per USB-C oder alternativ ist auch Wireless Charging mittels kabellosem Qi-Ladepad möglich. AAC und aptX Adaptive werden für qualitativ hochwertige, drahtlose Signalübertragung unterstützt und dank der Qualcomm cVc-Technologie ist erstklassige Sprachqualität garantiert. Sprachassistenz via Amazon Alexa und Siri kann ebenfalls verwendet werden.

Der IPX4-zertifizierte TWS-Kopfhörer kommt mit fünf unterschiedlichen Ohrpassstücken aus Silikon sowie drei weiteren aus Schaumstoff daher und bietet exzellenten Tragekomfort. Das Design ist gleichzeitig unaufdringlich und elegant, eine Status-LED informiert über den aktuellen Betriebszustand. Google FastPair ist an Bord und der Free BYRD verfügt über Touch-Bedienelemente an den Außenseiten der In-Ears. Sowohl die Wiedergabe als auch die aktive Geräuschunterdrückung und Telefonie-Optionen können darüber direkt gesteuert werden. Die Einrichtung gelingt komfortabel per App und hier erhält man auch Zugriff auf die MOSAYC-Klangtechnologie, die zahlreiche individuelle Eigenschaften des Gehörs berücksichtigt und die Akustik des Free BYRD perfekt auf die persönlichen Anforderungen des Nutzers abstimmt. Verschiedene EQ-Modi sind integriert und auch wie die Bedienelemente bei verschiedenen Eingabebefehlen reagieren sollen, kann man individuell festlegen.

Mit dem Free BYRD ist beyerdynamic der Einstieg in die Welt der True Wireless In-Ear-Kopfhörer exzellent gelungen. Akustisch begeistert er mit überragender Stimmwiedergabe, Räumlichkeit und Staffelung. Ein kraftvoller, präziser Tieftonbereich und detaillierte Höhen komplettieren den ausgezeichneten Eindruck, den wir im Rahmen unseres Testberichtes gewinnen konnten.

Im Outlet ist der Free BYRD (B-Ware) in Schwarz und Grau aktuell zum Preis von 199 Euro erhältlich!

beyerdynamic T1 - Best Price

beyerdynamic T1 (B-Ware)

Authentischer, natürlicher, dynamischer HiFi-Sound für den anspruchsvollen Audio-Enthusiasten ist mit dem ebenso schlichten wie eleganten beyerdynamic T1 garantiert. Der Kopfhörer verfügt über schräg angeordnete Tesla-Treibern und bietet ein sehr räumliches, gleichzeitig aber hochpräzises und harmonisches Klangbild. Mit hoher Natürlichkeit und Wärme sowie einem satten Fundament offeriert der HiRes-Audio-zertifizierte Kopfhörer eine Atmosphäre "wie auf einem Live-Konzert". Der beyerdynamic T1 wird, ebenso wie die integrierten Tesla-Treiber, in Heilbronn handgefertigt und offeriert eine exzellente Verarbeitungsqualität und ist mit einem Gehäusedeckel aus lackiertem Edelstahl versehen. Die offene Bauweise ist hier auch für das schicke Lochmuster verantwortlich, das beinahe wie ein Design-Element wirkt. Die Gabelgelenke sind aus gebürstetem, eloxiertem Aluminium hergestellt und garantieren neben einer schicken Optik auch eine hohe Robustheit. Die Ohrpolster, die zum Teil aus Memory Foam bestehen, garantieren hohen Tragekomfort über einen langen Zeitraum. Das Deckmaterial besteht aus atmungsaktivem, sehr weichem Velours, das Kopfband ist aus Alcantara gefertigt. Der T1 (B-Ware) ist aktuell zum bisherigen Bestpreis von 735 Euro (UVP: 999 Euro) im Outlet erhältlich.

Der beyerdynamic T1 (B-Ware) für nur 735 Euro!

MMX 300 - beyerdynamic-Topseller

beyerdynamic MMX 300 (B-Ware)

Im MMX 300 kombiniert beyerdynamic die jahrzehntelangen Erfahrungen in der Kopfhörer-Akustik und der Mikrofon-Konstruktion in einem Gaming-Headset der Extraklasse. Zweifellos steht der ohrumschließende, extrem komfortabel sitzende Kopfhörer dank maximaler Präzision und Ortungsgenauigkeit an der Spitze dieser Produktkategorie. Neben der perfekten Erfassung von Bewegungen der Gegner, die blitzschnell an den Kopfhörer-Träger übermittelt werden, ist die glasklare und rauscharme Stimmenerfassung des Kondensator-Mikrofons, selbst bei rasantester Gaming-Action, eine der großen Stärken des MMX 300. Stets zuverlässig und mit hoher Verständlichkeit kann man im jeweiligen VoiceChat-Programm die Informationen an Mitspieler weitergeben. Natürlich profitiert man auch bei der Musikwiedergabe von den exzellenten akustischen Eigenschaften des MMX 300. Dazu zählen eine überdurchschnittlich hohe Differenzierung, Struktur und Räumlichkeit ebenso wie das kraftvolle Fundament und die außerordentlich hohe Pegelfestigkeit. Der überdurchschnittlich angenehme Tragekomfort macht das Gaming-Headset zum idealen Partner auch bei langen Sessions - Heiße Ohren oder unangenehme Druckstellen sind aufgrund der ergonomischen Form und hochwertigen Polsterung an Hörerschalen und Kopfband ausgeschlossen. Praktisch ist hier auch die integrierte Kabelfernbedienung, mit der man u.a. die Lautstärke regeln oder auch Anrufe annehmen bzw. ablehnen kann.

Der beyerdynamic MMX 300 (B-Ware) ist aktuell im OUTLET-Sale für nur 189 Euro (UVP: 299 Euro) erhältlich!

Hier geht es direkt zur OUTLET SALE-Aktion von beyerdynamic!

