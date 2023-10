SPECIAL: beyerdynamic MMX 200 wireless - Akustisch starkes Gaming-Headset für jede Situation?

Mit dem MMX 200 wireless erweitert beyerdynamic die hochwertige Produktpalette an Gaming-Headsets, zu denen auch das beliebte und leistungsfähige MMX 300 gehört. Mit dem neuen MMX 200 wireless will der Hersteller Gaming-Sound auf ein neues Level heben - und dabei gleichzeitig ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis bieten. Erreicht werden soll das durch die perfekte Kombination von kristallklarem Studio-Sound, META VOICE Mikrofon und kabelloser Konnektivität für Fans von PC- und Konsolen-Spielen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören neben Bluetooth 5.3 und hoher Tragekomfort auch Features wie der Augmented Mode, LOW LATENCY und der Hybrid Mode. Enorme Flexibilität, Klangstärke und Performance in jeder Situation sollen den Neuzugang bei den Gaming-Headsets aus Heilbronn auszeichnen.

Ansicht im Profil

Profi-Sound in jeder Umgebung

Die integrierten 40mm Studio-Treibersysteme wurden von beyerdynamic-Akustikern speziell für Gamer entwickelt. Ein klares, umfassendes und jedes Detail berücksichtigende Klangbild wurde zum Ziel erklärt. Nicht nur beim Gaming, sondern auch bei der Sprachübertragung und beim Entertainment-Genuss von Musik und Filmen soll das Ergebnis überzeugen. Besonderes Augenmerk legten die Entwickler auf präzise In-Game Soundlokalisierung, um entscheidende Spielzüge zu ermöglichen und die Spielwelten besonders realistisch erscheinen zu lassen.

Klares Highlight ist das META VOICE Mikrofon. Hier kommt eine 9,9mm Kapsel zum Einsatz, die das Stimmbild lebensecht und absolut natürlich wiedergeben soll. Störende Umgebungsgeräusche, wie z.B. Mausklicks und Tastaturgeräusche, hingegen werden unterdrückt.

Ist man gerade nicht im TeamChat unterwegs oder möchte einfach Musik hören, einen Stream schauen oder einen Film genießen, kann man das META VOICE Mikrofon einfach abnehmen. Geht dann ein Anruf ein, ist man aber nicht aufgeschmissen. Das MMX 200 wireless verfügt auch über integrierte Mikrofone, die sich beim Abnehmen des META VOICE Mikro automatisch aktivieren.

"Die kabellose Ausführung unseres MMX 200 Gaming-Headsets erweitert bedeutend unser Produktangebot", sagt Tim Völker, Director Global Sales und Marketing-Gaming. "Durch das kabellose Gaming-Headset erhalten Gamer genau das Headset, das sie benötigen, um ihre Spitzenleistung zu erbringen. In Bezug auf Sound, Kommunikation, Flexibilität und Tragekomfort setzt das neue Headset von beyerdynamic neue Maßstäbe."

beyerdynamic MMX 200 wireless in Schwarz

Smarte Features

Die Steuerung des Gaming-Headsets erfolgt über ein sehr gut erreichbares Kontrollrad. Mühelos und präzise soll das intuitive Bedienelement das Handling mit einer einfachen Handbewegung erlauben. Die Lautstärke kann angepasst werden, ohne das Spiel unterbrechen zu müssen und auch die MUTE-Funktion und der Augmented Mode kann mit dem Kontrollrad gesteuert werden.

Mit dem META LINK SWITCH wechselt man nahtlos zwischen BLUETOOTH MODE, LOW LATENCY MODE und HYBRID MODE für die beste Drahtlosverbindung in jeder Situation hin und her. Verantwortlich hierfür ist maßgeblich die Technologie META LINK CONNECT. Eine drahtlose Highspeed-Verbindung, die in der Gaming-Welt neue Standards setzen soll. Dank LOW LATENCY MODE, Bluetooth 5.3 und HYBRID MODE kann man laut beyerdynamic die perfekte Verbindung zu verschiedenen Endgeräten herstellen und in jeder Situation ein imposantes Klangerlebnis genießen. Im LOW LATENCY MODE wird der beiliegende USB-Dongle mit dem PC oder sonstigen USB-Geräten verbunden, um die Latenz beim Zocken so gering wie möglich zu halten. Im BLUETOOTH MODE kann der MMX 200 wireless ganz konventionell mit einem Smartphone oder anderen BT-fähigen Geräten verbunden werden. Im HYBRID MODE kann per analoger Verbindung kommuniziert werden, während über die Bluetooth-Verbindung z.B. Musik wiedergegeben wird.

Im Augmented Mode werden Umgebungsgeräusche und In-Game-Sound miteinander vermischt. Die Augmented Mode-Mikrofone in beiden Hörerschalen erfassen die Umgebung und sorgen für eine Wahrnehmung des Umfelds.

Mit dem PC bietet das MMX 200 wireless volle Kompatibilität. Über das mitgelieferte Low Latency Dongle oder ein optional erhältliches analoges Kabel gelingt die Verbindung problemlos mit PS4, PS5 und Nintendo Switch. Für die Xbox benötigt man in jedem Fall ein optionales analoges Kabel.

Draufsicht

Hoher Tragekomfort

Neben exzellenter Klang- und Sprachqualität ist ein sehr guter Tragekomfort Grundvoraussetzung für ein immersives Gaming-Erlebnis. Durch die neue Ohrpolsterform und das mit Memory Foam gefüllte Kunstlederkopfband mit Aluminiumbügel soll eine optimale Passform gewährleistet werden. Störende Druckpunkte am Kopf werden verhindert. Die Ohrpolster kann man dank des Bajonett-Mechanismus mühelos austauschen.

Verfügbarkeit und Preis

Dass MMX 200 wireless Gaming-Headset ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249,00 Euro im beyerdynamic Online Shop und bei Amazon verfügbar. Ersatzteile und Ohrpassstücke können ebenfalls nachbestellt werden. Verfügbare Farben sind Schwarz und Grau.

In zwei Farben verfügbar

Technische Daten

Schallwandler: Dynamisch

Funktionsprinzip: Geschlossen

Übertragungsbereich: 20 Hz - 20.000 Hz

Übertragung: Low Latency, Bluetooth® + Analog Connection, USB Audio

Bluetooth® 5.3; A2DP, HFP, SBC, LC3

USB: USB-C

Analoge Verbindung: Ja

USB-Audio-Anschlüsse: Ja

Aufladen während Anwendung: Ja

Akkulaufzeit: Bis zu 35 Stunden

Zusätzliche Funktionen: Anrufbearbeitung, Mikrofon stummschalten, Lautstärkeregler, Augmented Mode

Lieferumfang: Mikrofon-Popschutzfilter, USB-Kabel (2m), Wireless Dongle (USB-C), USB-A zu USB-C Adapter

Reichweite: 20m

Gewicht (ohne Kabel): 360g

Special: Philipp Kind

Bilder: beyerdynamic

Datum: 05.10.2023

