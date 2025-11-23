SPECIAL: Austauschbarer Akku, Sport-Komfort und Clip-Design - beyerdynamic AVENTHO 200, AMIRON 200 und AMIRON ZERO

Gleich drei neue Kopfhörer hat beyerdynamic im Rahmen der IFA 2025 in Berlin vorgestellt. Inzwischen sind AVENTHO 200, AMIRON 200 und AMIRON ZERO im Handel sowie im beyerdynamic Online-Shop verfügbar und werden in Kürze auch bei uns in der Redaktion zum Test eintreffen. Bevor wir die drei Modelle im Rahmen ausführlicher Testberichte in der Praxis prüfen, stellen wir die Highlights und charakteristischen Eigenschaften der neuen Mitglieder der AVENTHO- und AMIRON-Produktfamilie in diesem Special in der Übersicht vor.

Die drei neuen beyerdynamic-Kopfhörer in der Übersicht:

Der AVENTHO 200 ist ein klangstarker Over-Ear-Kopfhörer für anspruchsvolle Anwender, die häufig unterwegs sind. Aktive Sprachunterdrückung mit Transparency-Modus, klare Sprachqualität und hohe Audio-Performance sollen hier kombiniert werden. Der AVENTHO 200 verfügt zudem als erster Kopfhörer von beyerdynamic über einen austauschbaren Akku.

Der AMIRON 200 ist ein stylischer Sport-Kopfhörer, entwickelt für intensive Trainingseinheiten und sitzt ebenso bequem wie stabil in jeder Situation im Ohr, so beyerdynamic.

Der AMIRON ZERO ist ein offener TWS-Kopfhörer mit innovativem Clip-Design und neuem Formfaktor. Beide True Wireless-Modelle sind wetterfest und sollen ebenfalls mit hoher akustischer Leistungsfähigkeit überzeugen.

AVENTHO 200

beyerdynamic AVENTHO 200 in Weiß

Ansicht von vorne

Vielreisende, ob privat oder geschäftlich, mit hohem akustischem Anspruch sind die Zielgruppe des neuen beyerdynamic AVENTHO 200. Er soll sich als vielseitiger Begleiter aber auch zuhause exzellent schlagen und zum Entspannen mit der persönlichen Lieblingsplaylist und im Home Office beweisen. Der Hersteller verspricht eine ideale Balance aus Funktionalität, Komfort und exzellentem Sound.

Für letzteres maßgeblich verantwortlich zeichnet ein 45mm großer Dynamiktreiber, der mit definierten Höhen und kräftigen Bässen ein mitreißendes, dynamisches Klangerlebnis liefern soll. Ein einfacher Wechsel zwischen aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und dem Transparenzmodus erhöht den Bedienkomfort.

Für exzellente Sprachqualität bei Anrufen, Video-Calls oder Zoom-Meetings sorgt das integrierte Mikrofon in Kombination mit der Qualcomm cVc-Technologie. So wird laut beyerdynamic selbst dann eine hohe Qualität der Sprachübertragung geboten, wenn man sich in einem vollen Zug oder an einem belebten Gate am Flughafen befindet. Die Technologie filtert störende Hintergrundgeräusche sauber heraus und die Stimme ist stets deutlich zu verstehen.

Seitliche Ansicht

Der Transportbeutel in der Version "Nordic Grey"

Auch sonst möchte der AVENTHO 200 mit typischen Eigenschaften aus dem beyerdynamic-Sortiment überzeugen. Die individuell verstellbaren Ohrbügel sind aus langzeitstabilem Aluminium gefertigt, das Kopfband soll mit Memory-Foam und der integrierten Fontanellen-Aussparung für hohen Tragekomfort sorgen. Ohrpolster lassen sich problemlos austauschen und können direkt bei beyerdynamic bezogen werden. Außerdem kann man den AVENTHO 200 zusammenfalten und es liegt ein Transportbeutel, jeweils mit entsprechend passlicher Farbe, bei.

Beyerdynamic setzt schon seit jeher auf nachhaltiges Produktdesign und eine auf Langlebigkeit ausgelegte Philosophie. Nicht umsonst kann man bei zahlreichen Modellen die Ohrpolster einfach selbst tauschen und viele Ersatzteile, selbst von teils sehr alten Modellen, sind verfügbar. Dies spiegelt sich nun auch bei den kabellosen Modellen mit Akku wider. Der AVENTHO 200 ist der erste Wireless-Kopfhörer im Portfolio, der mit einem austauschbaren Akku ausgestattet ist. Dazu muss man lediglich das Ohrpolster lösen, das Batteriefach öffnen und den Akku entnehmen. Mit bis zu 63 Stunden (ohne ANC) weist der AVENTHO 200 auch eine hohe Laufzeit auf.

beyerdynamic AVENTHO 200 in den beiden verfügbaren Farbvarianten

Der beyerdynamic AVENTHO 200 kann via Multipoint Bluetooth 5.4 gleichzeitig mit zwei Geräten gekoppelt werden, auch Google Fast Pair ist integriert.

Der Neuzugang ist zum Preis von 249 Euro in den Farben Schwarz und Nordic Grey verfügbar.

Technische Daten:

Schallwandler: Dynamisch, 45-mm-Treiber

Akustische Bauweise: Geschlossen

Frequenzgang: 10– 22,000 Hz

Bluetooth®-Version: 5.4

Audio-Codecs: AAC, SBC, aptX Adaptive, aptX Lossless

Firmware-Update möglich: Ja, *OTA Update via beyerdynamic App

Reichweite: Bis zu 15 Meter

Akkulaufzeit: 63 Stunden (ohne ANC), bis zu 40 Stunden (mit ANC)

Ladedauer: 1,5 Stunden

Kurzladung: 15 Minuten für 16 Stunden Spieldauer

Ladeanschluss: USB-C

Art des Kabels: USB-A auf USB-C

Mikrofontyp: Vier digitale Mikrofone (2 FF & 2 FB), Zwei Mikrofone für ENC

Gewicht (ohne Kabel): 292 g

Lieferumfang: AVENTHO 200 Kopfhörer, 3-5-mm AUX-Kabel, USB-A auf USB-C,

Ladekabel, Zugbeutel, Quick Start Guide, Compliance booklet

AMIRON 200

beyerdynamic AMIRON 200 in Schwarz

Die Farbvariante "Sport"

Lade-Etui AMIRON 200 (Sport)

Der beyerdynamic AMIRON 200 ist ein offener True Wireless-Ohrhörer, der speziell für sportlich aktive Anwender, Jogger und Läufer bzw. Joggerinnen und Läuferinnen entwickelt wurde. Er soll mit federleichtem Gewicht und ergonomischem Ohrbügel-Design auch bei intensiven Trainingseinheiten sicher im Ohr sitzen, dabei aber nie für unangenehme Druckstellen sorgen.

Durch die offene Bauweise kann man die Umgebung mühelos wahrnehmen, was insbesondere beim Laufen in urbaner Umgebung höhere Sicherheit garantiert. Dennoch will der AMIRON 200 eine sehr gute Klangqualität realisieren. Die Auslegung ist dynamisch, emotional und von außergewöhnlich satten Bässen geprägt. Hierauf sind wir im Testbericht besonders gespannt, da Open-Ear-Modelle häufig im Tieftonbereich etwas schwächer sind und auch, was den Pegel betrifft, nicht zu Höchstleistungen neigen.

beyerdynamic AMIRON 200 in Weiß

Der Ohrhörer soll in jeder Situation einen sicheren Sitz aufweisen

Der Bedienkomfort wird durch eine intuitive Touch-Bedienung erhöht, so beyerdynamic. Man kann mühelos zum nächsten Titel springen oder einen Anruf entgegennnehmen. Nach einem Fingertipp auf einen der Hörer wird die Wiedergabe schnell pausiert bzw. wieder fortgesetzt. Für eine klare Sprach- und Anrufqualität sind zwei Mikrofone integriert, zudem werden störende Umgebungsgeräusche per ENC konsequent herausgefiltert.

Der AMIRON 200 ist IP54-zertifiziert und somit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Der Akku soll bis zu 36 Stunden (mit Case) halten und die Schnellladefunktion ermöglicht 90 Minuten Spielzeit bei lediglich fünf Minuten Ladung.

In den Farben Schwarz, Weiß und Sport ist der beyerdynamic AMIRON 200 für 179 Euro (UVP) erhältlich.

Technische Daten:

Schallwandler: Dynamischer Treiber, 18*11*4.85 mm

Akustische Bauweise: Offenes Design (Open-Ear)

Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz

Trageart: Ohraufliegend

Bluetooth®-Version: 5.3

Chipset: Airoha 1563E

Multipoint: Ja

Audio-Codecs: SBC, AAC

Firmware-Update möglich: Ja,*OTA-Update über die beyerdynamic App

Reichweite: Bis zu 15 Meter

Akkukapazität: 70 mAh-Ohrhörer, 480mAh-Ladecase

Akkulaufzeit: bis zu 11 Stunden (einzelne Ladung), bis zu 36 Stunden (11+25, mit zwei Ladungen aus dem Case)

Ladezeit: Weniger als zwei Stunden

Schnellladen: 5 Minuten laden für 90 Minuten Wiedergabe

Kabelloses Laden: Ja

Ladeanschluss: USB-C

Art des Kabels: USB-C

Mikrofontyp: 2 Mikrofone für ENC

Gewicht (ohne Kabel): ca. 10,2 g pro Ohrhörer

Gewicht Ladecase: ca. 76 g (nur Ladecase), ca. 97 g (inkl. Ohrhörer)

Lieferumfang: AMIRON 200 Open True Wireless Kopfhörer, Ladecase, USB-C-Kabel, Quick Start Guide, Compliance booklet

AMIRON ZERO

beyerdynamic AMIRON ZERO im Clip-Design

In der Farbvariante Sport mit Case

Auch das dritte Modell im Bunde ist eine spannende Erweiterung des beyerdynamic Kopfhörer-Sortiments. Der AMIRON ZERO wirkt beinahe wie ein modisches Accessoire, soll seine elegante Erscheinung aber mit der Performance eines hochwertigen klassischen Ohrhörers vereinen. Das Ziel: Höchster Tragekomfort und exzellenter Klang.

Das C-förmige Design legt sich laut beyerdynamic sanft um die Ohrmuschel und verteilt das geringe Gewicht von nur sechs Gramm pro Hörer absolut gleichmäßig, um den Gehörgang nicht zu belasten. Trotzdem sitzt der Clip-Ohrhörer ergonomisch und sicher im Ohr.

Sitz im Ohr

Auch der AMIRON ZERO verfolgt das offene Soundkonzept, so dass man keine Sprachdurchsagen am Flughafen und Bahnhof verpasst oder problemlos mit dem Personal während des Einkaufs kommunizieren kann. Trotz natürlicher Wahrnehmung der Umgebung möchte der Hersteller auch hier präzise Höhen und solide Bässe bei minimalem Schallverlust ermöglichen.

Der Ohrhörer ist kompatibel mit der beyerdynamic App, die auch die Konfiguration eines persönlichen Klangprofils bietet. Identisch zu den anderen beiden neuen Modellen gibt es auch hier eine Touch-Steuerung.

Auffällig ist beim AMIRON ZERO nicht nur das Design, sondern auch die verwendeten Materialien. Er ist IP54-zertifiziert, robust gegenüber Staub und Spritzwasser und soll sehr hochwertig verarbeitet sein. Gleiches gilt für das kompakte Ladecase, welches mit einem Metallscharnier ausgestattet ist. Zusammen mit dem Case verfügt der AMIRON ZERO über eine Akkulaufzeit von 20 Stunden.

Der AMIRON ZERO ist in Schwarz, Weiß und Sport für 149 Euro (UVP) verfügbar.

beyerdynamic AMIRON ZERO in Schwarz

Lade-Etui von vorne (Schwarz)

Technische Daten:

Schallwandler: Dynamischer Treiber, ​18*11*4.85 mm

Akustische Bauweise: Offenes Design

Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz

Trageart: Offene TWS Clip-Ohrhörer

Chipset: BES2710IHC

Multipoint: Ja

Audio-Codecs: SBC, AAC

Firmware-Update möglich: Ja,*OTA-Update über die beyerdynamic App

Reichweite: Bis zu 15 Meter

Akkukapazität: 45 mAh-Ohrhörer, 400 mAh-Ladecase

Akkulaufzeit: bis zu 6 Stunden (einzelne Ladung), Bis zu 20 Stunden (6+14, mit zwei Ladungen aus dem Case)

Ladezeit: Weniger als zwei Stunden

Schnellladen: Zehn Minuten laden für ca. zwei Stunden Wiedergabe

Kabelloses Laden: Nein

Ladeanschluss: USB-C

Art des Kabels: USB-C

Mikrofontyp: Zwei Mikrofone für ENC

Gewicht: ca. 6 g pro Ohrhörer

Gewicht Ladecase: 45 g (Ladecase), 57 g (inkl. Ohrhörer)

Lieferumfang: AMIRON ZERO Ohrhörer, Ladecase, USB-C-Kabel, Quick Start Guide, Compliance booklet

Für jedes Anforderungsprofil das passende Modell

„Mit dem Launch unserer drei neuesten Modelle zeigen wir, dass beyerdynamic wirklich jeden Use Case im Blick hat“, erklärt Borja Tena, Director Products & Design bei beyerdynamic. „Egal, ob es um Vielreisende, ambitionierte Sportler:innen oder stilbewusste First Mover geht – wir bieten für jede Zielgruppe das passende Modell in der gewohnt hochwertigen beyerdynamic-Qualität.“

Preise und Verfügbarkeit in der Übersicht

Herbst-Neuheiten von beyerdynamic

Alle drei neuen beyerdynamic Kopfhörer sind ab sofort im Online-Shop von beyerdynamic, bei Amazon und im Fachhandel zu folgenden Preisen erhältlich:

Special: Philipp Kind

Fotos: beyerdynamic

Datum: 23. November 2025