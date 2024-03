SPECIAL: Audio Reference - Produkte des Monats März 2024: Amina Sound Edge i-Serie

Mit dem aktuellen „Produkt des Monats“ möchten wir ganz besonders innovative Komponenten vorstellen, die im Bereich der Wandlautsprecher bzw. In-Wall- und On-Wall-Lösungen – man kann es nicht anders formulieren – eine Zeitenwende einläuten. Der Begriff des „unsichtbaren Lautsprechers“ erhält mit den exklusiven Schallwandlern von Amina eine gänzlich neue Bedeutung.

Bevor wir auf die technischen Besonderheiten und raffinierten Technologien der Edge Serie im Speziellen eingehen, ist eine kurze Erläuterung zum Hersteller Amina und dessen innovativer Produktstrategie geboten. Der Hersteller aus Großbritannien verfolgt ein sehr spezifisches Ziel und geht, für ein praktisch perfektes Ergebnis, keinerlei Kompromisse ein. Die britischen Ingenieure verfolgen die Absicht, Klangerzeuger mit einer hohen akustischen Leistungsperformance und höchst authentischer Klangqualität zu produzieren, die im Hörraum komplett unsichtbar sind. Der Hersteller nimmt dies absolut wörtlich. Das heißt, es handelt sich nicht um „einfache“ In-Wall- bzw. Wand-Lautsprecher, vielleicht mit einer weißen Abdeckung versehen, um die Schallwand und die integrierten Treiber zu kaschieren. Nein, nach der professionellen Installation sieht man von den Amina Produkten nichts mehr. Der Ton kommt buchstäblich „aus der Wand“. Damit eignen sich die innovativen Lautsprecher perfekt für das heimische Wohnzimmer, aber im Grundsatz für jeden erdenklichen Raum. Privat als unscheinbare Stereo- oder Mehrkanal-Lösung, oder in zahlreichen kommerziellen Bereichen, wie z.B. der Gastronomie.

Innovative Einbaulautsprecher von Amina Sound

Doch was ist der Clou hinter den Amina Komponenten, wie funktioniert dieses angeblich völlig unsichtbare Lautsprechersystem? Konventionelle On-Wall- oder In-Wall-Lautsprecher werden schlichtweg auf die fertig verputzte Wand aufgesetzt oder, im Falle von In-Wall- bzw. Einbaulautsprechern, in eine Vertiefung der Wand oder Decke eingesetzt. Die Schallwand und die integrierten Treiber bleiben frei, bzw. werden mittels einer aufgesetzten Abdeckung – gesteckt oder magnetisch befestigt – kaschiert. An einer weißen Wand im Idealfall mit einer weißen Abdeckung, sofern vorhanden. So kann man die Wand- oder Einbaulautsprecher zwar beschönigen und versuchen zu überdecken, völlig verschwinden werden sie aber nicht.

Amina geht gänzlich anders an die Sache heran: Hier werden die Lautsprechersysteme komplett in die Wand integriert und dann dünn überputzt. Nach einem darauffolgenden Anstrich oder der Befestigung einer Tapete sieht man von den verbauten Komponenten absolut nichts mehr. Das Klangergebnis hingegen ist beeindruckend. Beeindruckend authentisch, natürlich, räumlich, dicht und präzise. Klingt beinahe ein wenig wie Zauberei, ist aber schlichte Physik.

Topmodell Amina Edge 7i

Amina Edge 7i seitlich

Rückseite

Die Ingenieure von Amina realisieren durch innovative Technologien eine akustische Performance, die nicht nur Ästheten, sondern auch Hörer mit höherem Anspruch in Staunen versetzt. Möglich wird das durch das innovative Prinzip, mit dem die Lautsprecher von Amina arbeiten. Für die Schallerzeugung kommen außerordentlich flache Verbundplatten, gefertigt aus modernen und innovativen Werkstoffen, mit geringem Gewicht zum Einsatz. Ein sogenannter „Exciter“, also ein Oberflächen-Schallwandler regt diese Verbundplatten an und versetzt sie in Schwingung. Amina Lautsprecher nutzen also ihre gesamte Oberfläche zur Schallerzeugung. Das wiederum hat ein besonders ausgewogenes und gleichmäßiges Abstrahlverhalten über den gesamten Frequenzbereich zur Folge. Die Amina Systeme können dadurch auch exakt dort in den Wänden und Decken integriert werden, wo es die Raumakustik erfordert. Für ein in sich stimmiges, natürliches, originalgetreues Klangerlebnis.

Die Amina Lautsprecher benötigen erfreulicherweise eher geringe Einbautiefen und sind auch, was die Beschaffenheit der Wand und Decke betrifft, sehr flexibel. So lassen sich die Systeme weitgehend unabhängig der verwendeten Putzsorte integrieren, können mit einer Tapete überzogen werden, bestimmte Fliesen sind geeignet und Stoff- und Lederbezüge sind denkbar. Sogar die Integration in Holzvertäfelungen ist möglich.

Edge 5i Frontansicht

Rückseite

Seitliche Ansicht

Amina Edge 3i

Rückseite des Edge 3i

Die Amina Edge i-Serie bildet die technologisch fortschrittlichsten und leistungsstärksten Lautsprecher im Sortiment. Mit einem neuen, revolutionären Layout wird ein besonders breites Frequenzspektrum abgedeckt. Tiefbässe erklingen authentisch, nachdrücklich und präzise, die Mitten klar und transparent und die Höhen besonders durchhörbar und detailliert. Darüber hinaus punktet das Portfolio mit einem hohen Wirkungsgrad, hoher Belastbarkeit und ausgeprägter Dynamik. Die Amina Edge i-Lautsprecher sind nicht nur für optisch anspruchsvolle Ästheten konzipiert, denen es vorwiegend um die Unscheinbarkeit des eigenen Lautsprechersystems geht. Im Gegenteil, sie wurden entwickelt, konzipiert und produziert für audiophile HiFi-Enthusiasten, die ebenso Wert auf eine cleane Optik legen. Um die hohe akustische Performance zu ermöglichen, stecken zahlreiche konstruktiv und technisch innovative, patentierte Technologien in den Lautsprechern. Insbesondere der Resonanzreduktion und gleichmäßigen Abstrahlung wird hier hohe Aufmerksamkeit zuteil.

Eine einfache Installation steht bei der Edge i-Serie ebenfalls im Fokus. Insbesondere in Trockenbau-Wand- und Deckenkonstruktion erfordert die Integration keinen großartigen Eingriff. Montieren, spachteln, schleifen und mit einer dünnen Schicht feiner Oberflächenspachtelmasse versehen und anschließend streichen. Das Ergebnis ist ein vollständig unsichtbarer Lautsprecher. Die Bandbreite an Lautsprechern reicht hier vom kompakteren Edge 3i über den Edge 5i bis hin zum besonders leistungsstarken Flaggschiff Edge 7i. Allesamt sind mit einem neu entwickelten und besonders performanten Hochtonwandler für maximal authentische Präsentation der oberen Frequenzen ausgestattet. In Kombination mit den ToneRelief-Panels und den patentierten Technologien Optidrive, Optidamping und Reduced Resonance Exciter“ sind das Ergebnis kompromisslos auf maximale Performance getrimmte, unsichtbare Lautsprecher. Vom Stereo-Setup bis hin zu aufwändigen Mehrkanal-Installation sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.

Amina Mobius Serie

Amina Sound Subwoofer

Über die Komponenten der Edge i-Serie hinaus bietet Amina ein weitreichendes Portfolio und große Auswahl von weiteren Lautsprechern und dazu passender Elektronik an. Die Lautsprecher können prinzipiell an konventionellen Verstärkern betrieben werden. Besonders leistungsfähige, für die feste Installation bestimmte und mit den Lautsprechern besonders harmonisch zusammenarbeitende Komponenten stehen aber für eine ganzheitlich stimmige Installation zur Verfügung. Dazu gibt es perfekt abgestimmte, kraftvolle Einbau-Subwoofer, Modelle mit 100/70-Volt-Technik und zahlreiches Zubehör.

