SPECIAL: AperionAudio-Jubiläum bei Hifi Pilot - Wer im Wert von über 500 EUR einkauft, erhält einen Einkaufsgutschein

AperionAudio gibt es nun seit 2 Jahren in Europa. Zuvor war die Direktvertriebsmarke schon seit dem Jahr 2000 ausschließlich in den USA erhältlich. Die Marke hat sich in Europa und insbesondere auch in Deutschland ausgezeichnet etabliert und überzeugt durch technisch hochwertige Lautsprecher zum fairen Kaufpreis. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, erhält jeder Kunde, der bis zum 31.08. Produkte von AperionAudio im Wert von mehr als 500€ kauft einen Einkaufsgutschein im Wert von bis zu 250€. Wir haben diese Aktion als Anlass genommen, nochmals unsere AperionAudio-Tests in der Übersicht zu präsentieren.

AperionAudio Novus B5 Bookshelf

Wir starten mit dem AperionAudio Novus B5 Bookshelf. Bei uns haben die kompakten Regallautsprecher im Test restlos überzeugt. Die Verarbeitung des Unibody-Gehäuses ist ausgezeichnet, auch wenn die Optik der Box ohne das Schutzgitter gewöhnungsbedürftig ist.

Novus B5 Bookshelf

Hochwertige Frequenzweiche

Die hoch entwickelten Treiber und das schlitzförmige Bassereflexrohr sind mit für den gepflegten Klang verantwortlich. Zudem sind die Novus B5 äußerst pegelfest und liefern einen stabilen Bass.

Für 599 EUR/Paarpreis bei HiFi Pilot kaufen

AperionAudio Novus T5 Tower

Kommen wir zum nächsten Test-Kandidaten, dem AperionAudio Novus T5 Tower. Für einen fairen Kaufpreis wird hier eine elegante, säulenartige Optik geboten. Der Hochtöner wird von den beiden Tiefmitteltönern umfasst.

Novus T5 Tower

Wie bei dieser Lautsprecher-Serie üblich, punktet auch der Tower mit einem Unibody-Gehäuse.

Leistungsstarker Hochtöner

Der eher grazilen Optik traut man solche klangliche Power gar nicht zu - der Novus T5 Tower schiebt erstaunlich nachdrücklich an, ist sehr pegelfest und überzeugt durch tadelloses Auflösungsvermögen.

Für 1.398 EUR/Paarpreis bei HiFi Pilot kaufen

AperionAudio Verus III Grand Bookshelf

Nun kommen wir zu Aperion Audio-Topserie Verus III Grand.

Der kompakte Verus III Grand Bookshelf trumpft mit hochwertiger Gehäuseverarbeitung. Die Verus-Lautsprecher sehen klassisch-elegant aus, gerade in der Ausführung Kirsche.

Verus III Grand Bookshelf

Rückseite

Akustisch sehen wir die großen Vorzüge in der unaufdringlichen, angenehmen und präzisen Spielweise. Auch für klassische Musik oder für Jazz ist der kleine 2-Wege-Lautsprecher sehr gut geeignet.

Für 799 EUR/Paarpreis bei HiFi Pilot kaufen

AperionAudio Verus III Grand Tower

Und jetzt kommen wir mit dem AperionAudio Verus III Grand Tower zu einem echten Highlight. Der Dreiwege-Standlautsprecher gefällt optisch mit zeitloser Eleganz.

Verus III Grand Tower

Anschlussterminal

Der Lautsprecher wirkt von allen Seiten äußerst edel. Typisches Merkmal der Baureihe ist der Axially Stabilized Radiator - ein fein auflösender Hightech-Hochtöner. Dank des Doppelbass-Systems sind die Verus III aber auch im Bassbereich extrem leistungsfähig. Für ihren Kaufpreis hat die pegelfeste Box keine Konkurrenz zu fürchten.

Für 2.498 EUR/Paarpreis bei HiFi Pilot kaufen

AperionAudio Bravus II 10D/12D

Nun wird es stürmisch - zwei Ausnahme-Aktivsubwoofer mit kompakten Abmessungen stehen auf dem Programm. Der AperionAudio Bravus II 12D ist der größere der beiden Modelle, die eingebaute Class D-Endstufe mobilisiert grandiose 850 Watt.

Bravus II 12D

Gleich drei jeweils 12 Zoll messende Chassis sind verbaut, zwei davon als Passivmembrane, ein Chassis arbeitet aktiv.

Drei Chassis sind montiert, zwei passiv, eines aktiv

In der Praxis schiebt der US-Subwoofer mit einer enormen Wucht an und realisiert zugleich einen herausragenden Tiefgang. Auch beim Thema Präzision lässt er vielen Preisklassen-Konkurrenten keine Chance.

Bravus II 10D

Das kleinere Modell AperionAudio Bravus II 10D ist mit 10-Zoll-Chassis ausgestattet, und zwar ebenfalls mit drei Stück. Der kleinere der beiden Bassisten verblüfft in der Praxis fast noch mehr, denn niemand traut diesem Mini-Bassisten solche Gewaltausbrüche zu. Dank der enormen Leistung von 800 Watt versagt der Bravus II 10D auch im größeren Hörraum nicht. Fürs kompakte Gehäuse ist der Tiefgang verblüffend. Dynamik und Präzision gefallen ebenfalls.

AperionAudio Super Tweeter Aluminium

Wir enden mit einem echten Spezialisten - für feinste Detaillierung im Hochtonbereich.

Der AperionAudio Super Tweeter Aluminium Mk II ist beispielsweise perfekt geeignet, um ältere Lautsprecher, die im Hochtonbereich nicht so brillant und feinauflösend agieren, wirkungsvoll aufzupeppen.

Einstellmöglichkeiten

Natürlich kann man bequem einstellen, ab welcher Frequenz der Zusatz-Hochtöner mit der Arbeit beginnen soll (8, 10, 12, 14, 16 kHz). Zudem kann man den Pegel einstellen: 0, -1, -2, -3, -4 oder -5 dB.

Für 349 EUR/Paarpreis bei HiFi Pilot kaufen

AperionAudio - die Aussteller

Aus gegebenem Anlass weisen wir zudem darauf hin, dass es die von uns getesteten Produkte, natürlich nur in begrenzter Stückzahl, als Aussteller gibt. Wir übernehmen keine Haftung bezüglich der Lieferfähigkeit, schnell sein lohnt sich.

Und hier geht es zur Übersicht auf HiFi Pilot:

https://www.hifipilot.de/aperionaudio-hersteller

Fazit

AperionAudio bietet hervorragende Lautsprecher zum äußerst fairen Kaufpreis. Gerade jetzt, mit einem Einkaufsgutschein bis zum 31. August, ist der richtige Zeitpunkt, bezüglich der neuen Wunsch-Boxen zuzuschlagen.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 14. Juli 2021

