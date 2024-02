SPECIAL: Alles, was der moderne HiFi-Enthusiast benötigt? Der neue Hegel H190v

Hegel verfolgt seit jeher den Ansatz, Verstärker zu bauen, die auf alle Lautsprechertypen, Musikgenres und Nutzungsszenarien zugeschnitten sind. Mit dem neuen H190v will der Hersteller aus Norwegen neue Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit und Leistungsperformance setzen und bietet dafür im typischen Design mit hohem Wiedererkennungswert zahlreiche Funktionen an. Darunter Streaming, ein hochwertiger MM-Phono-Vorverstärker, Smart-Home-Integration, aber auch einen Kopfhörerausgang und hochwertigen DAC.

Hegel H190v

Erhältlich in Schwarz und Weiß

Ein exzellenter innerer Aufbau und ein tadelloses technisches Design zeichnen alle uns bekannten Verstärkerkomponenten von Hegel aus. Die neueste Kreation dabei ist der H190v, der als Weiterentwicklung des klassischen H190 diese Tradition konsequent fortsetzt.

Nicht umsonst trägt der H190v den Spitznamen "More Music". Hegel möchte das meistverkaufte Produkt aller Zeiten mit dieser neuen Variante auf ein gänzliches neues Niveau hieven. Dazu soll eine perfekte Mischung aus Leistung, Raffinesse und Flexibilität beitragen. Das neue Modell ist also das aktuelle Herzstück des Vollverstärker-Sortiments. Entwickelt laut Hegel für Audiophile, die eine kompromisslose "All-in-One-Lösung" suchen.

Detailansicht

Die Verarbeitungs- und Materialqualität, daran haben wir, auch ohne das Gerät gesehen zu haben keine Zweifel, ist wieder außerordentlich gut. Mit Präzision und minimalistischer Eleganz tritt er auf, die dicke Aluminiumfront mit Aluminium-Bedienelementen garantiert einen massiven optischen Auftritt und tadellose Haptik. Nicht nur in klassischem Schwarz, sondern auch in edlem Weiß kommt der H190v daher und soll sich so in jede Wohnumgebung harmonisch integrieren. Unter dem minimalistischen Äußeren verbergen sich eine ganze Reihe fortschrittlicher Features.

Zunächst aber einmal die Leistungsdaten: Satte 150 Watt an 8 Ohm realisiert der Verstärker per Class-AB-Verstärkung. Stabilität und Versorgungssicherheit bieten ein großer Ringkerntransformator und hochwertige Ausgangstransistoren. Damit soll der H190v nicht nur absolute Souveränität und Kontrolle, sondern auch maximale Präzision und Auflösung bieten.

Gesamtansicht Rückseite und Seite

An Bord ist ein spezielles und verbessertes Netzteil für den Vorverstärker und die DAC-Sektion. Maximale Rauschfreiheit sei hier die Folge, so dass der Fokus auf der Musik und jeder noch so feinsten Nuance bleibt. Hegel titelt selbst: "Ein Hauch von High-End-Raffinesse zu einem angemessenen Preis".

Der integrierte, hochmoderne Phono-Vorverstärker im H190v basiert auf der bewährten, sehr guten V10 Phono-Vorstufe von Hegel. Plattenspieler mit MM-Tonabnehmern können direkt angeschlossen werden. Der Sound ist detailliert, umfangreich und kraftvoll und soll auch durch ausgeprägte Dynamik und Lebendigkeit geprägt sein.

Kopfhörer-Fans werden mit einem hochwertigen Kopfhörerverstärker bedacht und können die eigenen Headphones per 6,3mm-Klinke direkt anschließen. Selbst anspruchsvollste Kopfhörer will Hegel hiermit in hoher Qualität ansteuern.

Hegel H190v

Streaming-Optionen fehlen ebenfalls nicht. Hier trumpft der neue H190v mit der Unterstützung von AirPlay, Spotify Connect und DLNA-/UPnP-Streaming auf. Auch ein Roon Ready-Zertifikat bringt der Vollverstärker mit.

Hegel verspricht auch umfangreiche Anpassungsmaßnahmen, um die HiFi-Komponente für jede Umgebung perfekt einrichten zu können. Zum Beispiel ist die Begrenzung der maximalen Lautstärke möglich. Mit der Fernbedienungsfunktion kann der Verstärker so programmiert werden, dass er von gängigen TV-Fernbedienungen gesteuert werden kann. Die Lautstärke des TV-Sounds, der über den Hegel H190v wiedergegeben wird, regelt man dann einfach per TV-Remote. Die meisten Eingänge können als fester Hochpegel-Heimkino-Eingang festgelegt werden, um den H190v mit Surround-Receivern oder sonstigen Multiroom-Geräten zu kombinieren. Versierte Anwender erfreuen sich an der integrierten IP-Steuerung für die Smart-Home-Integration mit Marken wie Control4, Crestron und Savant.

Anschlüsse

Natürlich bringt der Verstärker eine Vielzahl von Eingängen sowie festen und variablen Ausgängen mit, auch ein aktiver Subwoofer kann direkt mit dem H190v verbunden werden. An analogen Eingängen gibt es XLR und Cinch. Bei den digitalen Eingängen stehen ein koaxialer und drei optische Eingänge zur Verfügung. Außerdem ein USB-Anschluss (96/24) sowie Ethernet (192/24).

Der Hegel H190v weist Abmessungen von 12 x 43 x 41 cm (HxBxT) auf und wiegt 14,2kg.

Preis und Verfügbarkeit

H190v in Lifestyle-Umgebung

Der Hegel H190v Stereo-Vollverstärker mit Streaming-Funktionen ist in den Farben Schwarz und Silber voraussichtlich ab Mai 2024 erhältlich. Die UVP beträgt 3.795 Euro.

Special: Philipp Kind

Fotos: Hegel

Datum: 28.02.2024

