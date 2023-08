SPECIAL: Alles über die neue Wharfedale Elysian 3 - feiner, edler Standlautsprecher fürs noble Wohnambiente

Wharfedale erweitert seine Flaggschiff-Linie Elysian um einen kompakteren Standlautsprecher, der sehr gemäßigte Abmessungen mit hervorragender Klangqualität verbindet. Dabei bietet das Modell der berühmten britischen Lautsprecherschmiede alle Vorzüge der größeren Familienmitglieder, wie das durchdacht konstruierte Dreiwege-System mit insgesamt vier Chassis oder die noble Material- und Verarbeitungsqualität.

Edle Wirkung auch im hochwertigen Ambiente, hier in Walnuss

Die Elysian 3 greift die technische Basis der Elysian 4 auf und bringt diese mit einer enormen optischen Eleganz zusammen, sodass man den Schallwandler in vielen Wohnlandschaften, auch in welchen mit sehr exklusivem Charakter, unterbringen kann. Ein in Anbetracht des technologischen Aufwands, der vorzüglichen Materialgüte und der Premium-Fertigungsqualität absolut fairer Paarpreis von 6.999 EUR ist ebenfalls ein nicht zu unterschätzender Vorzug.

Auch im modernen Wohnraum, gerade in Weiß, ein toller Schallwandler

Kurz wenden wir uns "historischen Fakten" zu. Im Jahr 2020 hob Wharfedale die neue Flaggschiff-Serie Elysian mit zunächst zwei Modellen aus der Taufe. Die Elysian 4 als Standlautsprecher und die Elysian 2 Regalbox mit den perfekt passenden Ständern erblickten das "Licht der Welt". Die jetzt neu hinzugekommene Elysian 3 greift die zahlreichen Argumente, die für diese edle Schallwandler-Serie sprechen, gekonnt auf und ergänzt die Oberklasse-Baureihe.

Mit Abmessungen von 105x26x29 cm (HxBxT) ist die Elysian 3 mit einer wesentlich kompakteren Grundfläche ausgestattet als ihre größere Schwester. Dennoch bietet sie die identische Kombination aus Treiber, Frequenzweiche und Gehäusetechnik, die die Elysian-Serie zu einem echten High-End-Produkt macht. Ein 27x90-mm-AMT-Hochtöner wird mit einem 150-mm-Mitteltöner und zwei 180-mm-Tieftönern kombiniert. Das ermöglicht einen feinen, differenzierten Klang, zugleich bietet die Elysian 3 aber auch die Möglichkeit, stets engagiert zuzupacken und einen präzisen sowie nachdrücklichen Bassbereich bereit zu stellen.

AMT bei der schwarzen Box

Ein Air Motion Transformer-Hochtöner hat technologiebedingt den Vorteil eines exremst geringen Gewichts. Das wiederum bewirkt, dass auch kleines hochfrequdente Impulse mit vorbildlicher Präzision abgebildet werden können.

AMT der walnussfarbenen Box im Detail

Sie verwenden eine große, gefaltete, außergewöhnlich leichte Membran, die über ihre Oberfläche durch Reihen von Metallstreifen angetrieben wird. Die Falten der Membran ziehen sich unter dem Einfluss des musikalischen Antriebs zusammen und dehnen sich aus. Dabei wird die Luft zwischen ihnen zusammengepresst, um höchst präzise die gewünschte Wellenform zu erzeugen. Das Ergebnis ist ein Schallwandler mit großer Bandbreite, der extrem niedrige Verzerrungen und eine hohe musikalische Detailtreue sowie eine beeindruckende Geschwindigkeit und Dynamik bietet.

