SPECIAL: Alles über den Philips OLED+950

Philips ist einer der wenigen Hersteller, der auf der IFA noch wirkliche Präsenz hinsichtlich neuer Spitzenprodukte zeigt. Aktuelles Bespiel ist der Philips OLED+950. Laut Hersteller zeigt der OLED-TV auf der IFA den nächsten Schritt hin zu einer perfekten Bildqualität.

Die Fortschritte in der Bildqualität sind bei TVs enorm. Es begann vor Jahrzehnten mit kleinen Bildröhren, die ein unscharfes Schwarz-Weiß-Bild lieferten. Heutzutage beeindrucken scharfe und authentische Bilder in fast beliebiger Größe. Als Philips 1950 – vor stolzen 75 Jahren – sein erstes Seriengerät auf den Markt brachte, war es der erste Fernseher mit immerhin 625 Bildzeilen und damit zur damaligen Zeit hochmodern.

Im Jahre 2025 präsentiert der Philips OLED+950 mit seinem vierseitigen Ambilight, der P5 Dual Engine der 9. Generation mit AI, META 3.0 OLED-Technologie sowie dem RGB-Tandem-Panel mit einer weit überdurchschnittlichen Spitzenhelligkeit von 3.700 Nits, was aktuell bei einem Premium-TV an Performance realisierbar ist. Den OLED+950 sieht Philips für alle Film- und TV-Enthusiasten vor, die ein hochklassiges Bild- und Ambilight-Erlebnis erwarten. Er wird in 65- und 77-Zoll zu Preisen von 4.199 Euro (UVP) bzw. 6.199 Euro (UVP) im Lauf des Septembers 2025 in den Handel kommen.

Philips OLED+950 mit vierseitigem Ambilight

OLED+950 – das ultimative Film- und Gaming-Erlebnis

Gehen wir nun detaillierter auf den Smart TV der absoluten Oberklasse ein. Der OLED+950 setzt dank seiner Kombination aus brillanter Bildqualität und einem immersiven Fernseherlebnis mit vierseitigem Ambilight die Messlatte in seiner Klasse erneut höher. Mit der 9. Generation des P5 AI Dual Engine-Prozessors sowie dem OLED-META 3.0 Panel mit der primären RGB-Tandem-Technologie steht die technische Basis für ein grandioses Bild.

Neben dem Referenz-Bild ermöglicht der OLED+950 auch beim personalisierten Gaming ein neues Niveau. So offeriert die erweiterte Game Bar eine automatische Erkennungsfunktion für die beliebtesten Spiele. Natürlich können dabei weiterhin Anpassungen und Optimierungen für einzelne Spiele durchgeführt werden, die man unter einem eigenen Profil speichern kann. Der Philips-TV wird dann beim nächsten Mal das richtige Profil automatisch auswählen und starten. Die 2025er Game Bar besitzt zudem einen verbesserten Color Helper Modus, mit dem Farben aus einer noch umfangreicheren Farbpalette präzise ausgewählt werden können. Neu implementiert bei der aktualisierten Game Bar des OLED+950 wurde auch der Minikarten-Zoom. Mit diesem Hilfemodus können Gamer die Minikarte des Spiels vergrößern, an eine andere Stelle auf dem Bildschirm verschieben und ihre Transparenz justieren.

Schrägansicht des Philips 65OLED+950

Neue Technologien für eine noch höhere Bildqualität

Der erneut hinsichtlich seiner Leistung gesteigerte P5 AI Dual Engine-Prozessor der 9. Generation verfügt über eine Vielzahl neuer beziehungsweise weiterentwickelter Technologien und Funktionen: die Adaptive Intelligence, einen AI Adaptive Gamut Enhancer, ein Specular Highlight Enhancement, die AI Machine Learn Sharpness V3, die vierte Version des AI Smart Bit Enhancement-Algorithmus und die Version V4 der AI Perfect Reality-Funktion.

Was bewirken die einzelnen Komponenten?

Das weiterentwickelte Adaptive Intelligence setzt zur Klassifizierung von Inhalten auf künstliche Intelligenz sowie auf maschinelles Lernen sowie Deep Learning, „lernt“ aber jetzt auch aus zusätzlichen Daten. Dazu gehören trainierte In-Frame-Analysen, META-Daten, Quellinformationen, Vollbildanalysen, Umgebungserfassung und Big-Data – all dies wird zur Anpassung und Optimierung der finalen Bildqualität eingesetzt. Die Specular-Highlight-Verbesserung ist eine neue Funktion zur Optimierung des Bildkontrasts, die helle Details in Bildern aus HDR-Quellen intelligent und realistisch betonen kann.

Standfuß einzeln, rechts

Die P5 AI Dual Engine der 9. Generation überzeugt zudem mit einer neuen KI-Funktion zur adaptiven Farbraumerweiterung, die speziell für Rec.709-Quellen gedacht ist und die Farbwiedergabe noch realistischer macht. Es erweitert die Farbpalette, um Bilder lebendiger zu machen, ohne jedoch Hauttöne zu beeinflussen. Erst auf diese Weise wird das volle Potenzial des neuen Panels mit seinem großem Farbumfang eindrucksvoll eingesetzt. Der Grad der Farbverbesserung ist für den Benutzer wählbar und kann je nach Geschmack eingestellt werden, beispielsweise natürlich, ausgewogen oder lebendig.

Die META 3.0-Technologie zeichnet sich elementar durch das neue Primary RGB Tandem-Panel aus, das auf eine gestapelte Vier-Schicht-Struktur mit reinen R-, G- und B-Lichtquellen setzt, um den Farbraum auf 99,5 DCI-P3 (83 % BT2020) zu verbessern und gleichzeitig die Helligkeit hochzusetzen. Es erreicht einen Maximalwert von 350 Nits bei bildschirmfüllen Weiß und einen neuen Topwert für die Spitzenhelligkeit von 3.700 Nits. Damit man auch bei externem Lichteinfall immer sämtliche Inhalte in hoher Qualität betrachten kann: Das Panel verfügt über eine verbesserte Ultra-Low-Reflection-Technologie, die mehr als 99 % aller Reflexionen auf dem Bildschirm verhindern kann. So bleiben auch feinste Bilddetails sichtbar und eine genaue Farbwiedergabe sogar in hellen Räumen erhalten. META 3.0 trägt dank einer High Tech Panel-Stromversorgung außerdem dazu bei, den Stromverbrauch um bis zu 20 % zu senken.

Philips-Fernbedienung

Die exzellente Bildqualität wird durch eine ausgezeichnete Klangqualität ergänzt. Der OLED+950 besitzt ein integriertes 2.1-Soundsystem mit einer Leistung von recht üppigen 70 Watt. Die digitale Frequenzweiche steuert den linken und rechten Zweiwege-Lautsprecher sowie den nach hinten gerichteten Triple-Ring-Tieftöner, der gleich von vier Passivradiatoren unterstützt wird.

Weiterhin verfügt der OLED+950 über die neueste Version des Google TV-Betriebssystems und unterstützt den Matter-Standard für eine problemlose Integration ins Smart Home.

Philips OLED+950 in 65 Zoll

Bereits als „EISA Best Home Theatre OLED-TV“ ausgezeichnet

Die Juroren begründen ihre Wahl 65OLED+950 zum „EISA Best Home Theatre OLED TV” wie folgt:

„Der 65OLED+950 repräsentiert den Höhepunkt der OLED-Innovation von Philips und verbindet modernste Bildqualität mit durchdachten, smarten Funktionen. Sein Herzstück ist das neue META V3 OLED-Panel, das eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.700 Nits bei 144 Hz liefert und damit einen neuen Standard für HDR-Brillanz setzt. Sein vierseitiges Ambilight sorgt für ein noch intensiveres Erlebnis, während die P5 Dual Picture Engine der 9. Generation mithilfe von KI jedes Bild intelligent optimiert. Gamer profitieren von der Game Bar 2.0 mit Minikarten-Zoom und automatischer, KI-gestützter Spielerkennung sowie VRR-Unterstützung bis zu 144 Hz. Das 70-Watt-Multispeaker-Soundsystem mit Dolby Atmos und DTS:X sorgt für kraftvollen Klang. Der 65OLED950 ist ein Flaggschiff-Modell, das ein erstklassiges Home-Entertainment-Erlebnis bietet.“

Wir sind sehr gespannt auf unseren Test des OLED+ 950 - denn die technischen Daten sowie die hochmoderne Ausstattung lassen definitiv aufhorchen.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Datum: 03. September 2025