SPECIAL: Alle Econik-Lautsprecher neu in drei edlen Holzausführungen bestellbar - mit Einführungsaktion

Econik Speakers erweitert die äußerst leistungsfähige Lautsprecherpalette um drei exklusive Echtholzfurniere. Die Varianten Eiche, Nussbaum und Wildapfel sind gekennzeichnet durch ihre ausdrucksstarken Farben und Muster, zudem präsentieren sich die Econik Schallwandler in überragender Fertigungsqualität. Ein spezieller Ansatz liegt in der paarweisen Selektion der Lautsprecher bei den Modellen Econik SIX und FOUR, um ein perfektes optisches Matching zu gewährleisten.

Dazu finden sich die folgenden Hubs:

Stereo-Hub

Anschlüsse

Fernbedienung

Stereo-Hub (+300 EUR)

Stereo-Hub olus Zen-Mikrofon (+375 EUR)

Mehrkanal-Hub (+500 EUR)

Mehrkanal-Hub plus Zen-Mikrofon (+575 EUR)

Die Preise für die Hubs gelten nur, wenn man dazu auch aktive Econik-Lautsprecher kauft.

Econik Seven in den drei neuen Farben

Anzeige



Die Grundprinzipien, die Econik Speakers auszeichnen – vollaktives Arbeitsprinzip, kraftvoller sowie detailreicher Klang, praxisgerechte Ausstattung und nachhaltige Fertigung in Deutschland – bleiben dabei konsequent erhalten. Als krönenden Abschluss des Jahres präsentiert Econik noch eine interessante Aktion in Form eines limitierten Einführungspreis für die ersten 20 Bestellungen. Schnelligkeit ist hier gefragt, da der Einführungspreis jederzeit enden kann, wenn die 20 Bestellung getätigt wurden.,Der beträchtliche Rabatt von bis zu 800 € im Vergleich zum regulären Preis ginge dann verloren.

Alle Interessierten können sich weiterführende Informationen sowie die Möglichkeit zur Bestellung unter https://econik-speakers.com/ sichern.

Die technischen und klanglichen Höhepunkte der Econik-Lautsprecher sind vielfältig:

Econik Six in den drei neuen Farben

SEAS-Chassis für höchste Präzision, Dynamik sowie Belastbarkeit

Optional Stereo- und Mehrkanal-Hub mit umfangreicher Anschlussbestückung inklusive Bluetooth, HDMI und WLAN zu haben, auch als Paket lieferbar

Kabelloses (WiSA) Streaming (Hub)

App-Steuerung zum komfortablen Handling des gesamten Funktionsumfangs (Hub)

Automatisches Einmesssystem (Hub)

DSP-Funktionalität, geprägt von enorm hoher Rechenleistung

Vielfältige Klang-Presets für jede Art der Anwendung und für jeden Geschmack (direkt bei Econik für den Download bereit)

Leistung: 3x150W pro Lautsprecher – das reicht auch für größere Hörraum souverän aus

Nachhaltige Produktion in Deutschland

Hochwertige Verkabelung von inakustik

Wie wir auch in unserem Testbericht feststellen konnten, sind die aktiven Lautsprecher von Econik ausgezeichnet verarbeitet und ausgesprochen klangstark. Gerade in Verbindung mit einem der Hubs (bei uns im Test: Stereo-Hub) ist die Ausstattung enorm üppig und die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Daher – die drei neuen Echtholz-Versionen sehen nicht nur enorm edel aus, sondern begeistern auch, wie die „Geschwister“ in den bislang schon erhältlichen Farb-Varianten, durch Top-Klang und volle Ausstattung. Unserer Meinung nach lohnt es sich daher richtig, jetzt zum Einführungspreis zuzuschlagen.

Angebote/Anzeigen/Aktionen

Fotos: Econik/Carsten Rampacher

Datum: 25. Dezember 2023

Anzeige



Anzeige

Tags: Aktivlautsprecher