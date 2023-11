SPECIAL: 11% Extra-Rabatt auf alle aktuellen Preise - Singles' Days bei beyerdynamic

Im Vergleich zu den Schoko-Weihnachtsmännern, die in den Supermarktketten spätestens im Oktober die Vorweihnachtszeit einläuten, fällt der Startschuss für die Geschenke-Saison in der Unterhaltungselektronik etwas später. Sobald aber der Kopfhörer-, Mikrofon- und Zubehörspezialist beyerdynamic die Singles Days' verkündet, weiß man: Jetzt fallen die Preise! Jetzt kann man zuschlagen!

Bis einschließlich Sonntag, 12.11., gibt es 11% Extra-Rabatt auf Alles! Der Rabatt wird also zusätzlich von aktuell bereits reduzierten Preisen abgezogen und gilt sogar für das ohnehin mit besonders attraktiven Angeboten gespickte Outlet. Heißt konkret: Auch auf alle B-Ware Artikel gibt es 11%.

Die Singles' Days Aktion ist damit die einzige Aktion des Jahres, bei der wirklich ausnahmslos alle Produkte im Shop rabattiert sind. Zuschlagen lohnt sich! Damit der Rabatt am Ende abgezogen werden kann, muss beim Checkout folgender Code eingegeben werden:

CODE: SINGLE11

Die Aktion ist bereits gestartet und läuft, wie bereits erwähnt, nicht nur am Singles' Day (11.11.) selbst, sondern bis einschließlich Sonntag. Dabei sind viele Neu-Produkte erstmals rabattiert. Die Stückzahlen sind allerdings begrenzt, allzu lange sollte man daher nicht warten!

Wir stellen nochmal klar: Die 11% Rabatt gibt es während der Singles' Days auf ALLE PREISE im beyerdynamic Online-Shop. Selbst auf drastisch reduzierte Outlet-Ware. Wir haben uns daher auch einige B-Ware-Artikel, aber auch weitere Highlight-Produkte, herausgesucht, die wir kurz vorstellen möchten. Die Auswahl erfolgte nicht nur aufgrund der niedrigen Preise, sondern auch anhand der hohen Performance, Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte.

MMX 200 wireless

Das erste Highlight ist gleich ein Neuzugang aus diesem Jahr! Das geschlossene Gaming-Headset MMX 200 wireless bietet bereits ohne Rabatt ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis und hebt Gaming-Sound auf ein neues Level! Dafür zeichnet, neben der jahrelangen Erfahrung und Expertise im Kopfhörer-Bereich, ein 40mm großer Treiber und zahlreiche innovative Technologien verantwortlich. Speziell für Gamer, aber ebenso mit dem Fokus auf ausgezeichnete Sprachwiedergabe und für mitreißenden Entertainment-Genuss von Musik und Filmen entwickelt, bietet es eine rundum gelungene, sehr dynamische Klangperformance. An erster Stelle steht allerdings maximale Präzision für die In-Game Soundlokalisierung - für besonders realistische Spielwelten und klaren Vorteilen bei entscheidenden Spielzügen.

Nahezu identisch wichtig ist für viele Gamer die Qualität des verbauten Mikrofons für eine stets klar verständliche und absolut reibungslose Kommunikation mit den Teamkollegen. Das integrierte META VOICE Mikrofon setzt auf eine 9,9mm Kapsel für ein lebensechtes und natürliches Stimmbild. Störende Umgebungsgeräusche, wie z.B. Mausklicks und Tastaturklackern, werden hingegen ausgeblendet. Wird das Mikrofon gerade nicht benötigt, kann man es einfach abnehmen. Aber auch dann kann man mit dem MMX 200 wireless weiterhin freisprechen. Integrierte Mikrofone aktivieren sich automatisch, sobald das META VOICE Mikrofon abgenommen wird.

Die Steuerung erfolgt über ein gut erreichbares Kontrollrad. Ohne das Spiel unterbrechen zu müssen, stellt man mühelos die Lautstärke ein, stellt das Mikrofon stumm oder steuert den Augmented Mode. Letzterer lässt einen Mix von Umgebungsgeräuschen und In-Game-Sound zu, wenn man gerade nicht in der Spielwelt versinken, sondern sein Umfeld wahrnehmen möchte.

Der META LINK SWITCH erlaubt den nahtlosen Wechsel zwischen BLUETOOTH MODE, LOW LATENCY MODE und HYBRID MODE. Für jede Situation lässt sich damit die optimale Drahtlosverbindung auswählen. Im LOW LATENCY MODE wird der beiliegende USB-Dongle mit dem PC oder sonstigen USB-Geräten verbunden, um die Latenz beim Zocken so gering wie möglich zu halten. Im BLUETOOTH MODE kann der MMX 200 wireless ganz konventionell mit einem Smartphone oder anderen BT-fähigen Geräten verbunden werden. Im HYBRID MODE kommuniziert man per analoger Verbindung, während über die Bluetooth-Verbindung z.B. Musik wiedergegeben wird.

Wer beyerdynamic kennt, weiß, dass trotz Innovation und Feature-Vielfalt traditionelle Merkmale elementar wichtig sind. Hohem Tragekomfort wird also durch eine neue Ohrpolsterform und das mit Memory Foam gefüllte Kunstlederkopfband mit Aluminiumbügel Rechnung getragen. Störende Druckpunkte am Kopf sind dabei selbst bei ausgiebigsten Gaming-Sessions kein Thema. Die Ohrpolster können dank des Bajonett-Mechanismus mühelos ausgetauscht werden.

DT 770 PRO

Der DT 770 PRO ist eine Ikone innerhalb des beyerdynamic Kopfhörer-Portfolios und bedarf grundsätzlich keiner ausführlichen Erklärung. Dank seiner professionellen Klangabstimmung in jeder Situation realisiert er eine maximal authentische Klangcharakteristik bei allen erdenklichen Genres und eignet sich perfekt zum Abhören. Nicht umsonst zählt er zu den Benchmark-Headphones in Profi-Aufnahmestudios auf der ganzen Welt. Auch der Tragekomfort des Over-Ear-Kopfhörers ist über jeden Zweifel erhaben. Mixing und Mastering erfordern ihre Zeit, Druckstellen an Kopf oder "heiße Ohren" sind absolut unerwünscht. Die Ohrpolster sind auf maximalen Langzeit-Komfort ausgelegt, können bei Bedarf aber auch völlig problemlos getauscht werden. Die exakt verstellbare Federstahl-Bügelkonstruktion sorgt für eine präzise Anpassung an den Kopf des Trägers.

Amiron wireless

Außerordentlich hohe Klangqualität trotz flexibler, drahtloser Audiosignalübertragung ist sicher das prägnanteste Kennzeichen des Amiron wireless. Der exklusive Bluetooth-Kopfhörer setzt dabei auf zahlreiche Merkmale hochwertiger HiFi-Kopfhörer aus dem Portfolio von beyerdynamic und wird von erfahrenen Fachkräften am Firmenstandort in Heilbronn von Hand gefertigt. Davon zeugt wiederum die exzellente Material- und Verarbeitungsqualität, Kompromisse gibt es hier nicht. Der kabellose Signaltransfer erfolgt über den universellen Standard Bluetooth, wird dabei aber von den Qualcomm-Codecs aptX HD sowie aptX Low Latency unterstützt. AAC ist ebenfalls mit von der Partie.

In Kombination mit dem von beyerdynamic selbst entwickelten Telsa-Treiber und der MOSAYC Klangpersonalisierung mit der MIY App holt man dann auch das letzte Quäntchen Authentizität aus der immersiven Klangkulisse. Jedes akustische Detail wird präzise erfasst und glaubwürdig abgebildet. Der Amiron wireless realisiert dabei eine enorme Dynamik sowohl bei geringer als auch bei höherer Lautstärke und ist absolut pegelfest. Die Akkulaufzeit liegt bei eindrucksvollen 30 Stunden und sollten die einmal überschritten werden, macht der Kopfhörer auch kabelgebunden in praktisch unveränderter Manier weiter.

MMX 300 (B-Ware)

Mit dem Flaggschiff im Gaming-Bereich als B-Ware bietet beyerdynamic freilich eine sensationelle Offerte. Wer die jüngsten Innovationen mitnehmen oder auf Kabel komplett verzichten möchte, der kommt um das brandneue MMX 200 wireless (siehe oben) nicht umhin. Für all diejenigen, die auf eine akustische Leistungsfähigkeit der Extraklasse größten Wert legen, sind hier richtig. Selbst mit hochwertigen HiFi-Kopfhörern kann sich das MMX 300 aus Sicht der Soundqualität messen und begeistert mit einer überdurchschnittlich ausgeprägten Differenzierung, klarer Struktur und weitläufiger Räumlichkeit. Das kraftvolle Fundament und die enorme Pegelfestigkeit runden den für ein Gaming-Headset außergewöhnlich guten Praxiseindruck ab.

Dass auch Gamer von diesen Eigenschaften profitieren, ist selbstredend. Das MMX 300 überzeugt mit einer überragenden Präzision und damit auch Ortungsgenauigkeit. Bewegungen der Gegner können blitzschnell einer Position zugeordnet werden. Das Kondensatormikrofon, basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung des Herstellers bei Mikrofonen, leistet ebenfalls eine glasklare und stets verständliche Übertragung der Stimme. Wir hatten das Gaming-Headset im Test und können außerdem einen exzellenten Tragekomfort auch nach mehreren Stunden Zocken und Musik hören attestieren.

DT 700 PRO X (B-Ware)

Der DT 700 PRO X war bisher praktisch Dauergast bei unseren Empfehlungs-Specials und Kaufberatungen. Der geschlossene, kabelgebundene HiFi-Kopfhörer zählt für uns auch ohne jeden Rabatt zu den Preis-/Leistungs-Champions von beyerdynamic. Seine Verarbeitungs- und Materialqualität entspricht derer von Produkten anderer Hersteller, die nahezu das Doppelte kosten. Aber auch mit seinem brillanten, nachdrücklichen und ebenso detailreich wie natürlich wirkenden Sound zeigt der Hersteller, dass man auch für verhältnismäßig wenig Geld echte HiFi-Performance genießen kann. Wer einen hochwertigen, klassischen Kopfhörer in diesem Budgetrahmen sucht, sollte hier keine Sekunde zögern.

DT 900 PRO X (B-Ware)

Der DT 900 PRO X reiht sich direkt im Anschluss ein, sind die Kopfhörermodelle bezüglich der verwendeten Materialien und Komponenten praktisch identisch. Das Konstruktionsprinzip unterscheidet sich allerdings drastisch: Während der DT 700 PRO X ein geschlossener Kopfhörer und perfekt für die Produktion (Recording & Monitoring) im Heimstudio oder unterwegs am Laptop, Tablet oder Smartphone geeignet ist, handelt es sich beim DT 900 PRO X um einen offenen Kopfhörer. Er spielt seine Stärken vor allem beim professionellen Abhören, Mixing und Mastering aus. Mini-XLR-Kabel in 1m und 3m liegen bei, können problemlos gewechselt und durch andere Anschlussmöglichkeiten ausgetauscht werden. Natürlich ist auch dem DT 900 PRO X ein exzellenter Tragekomfort dank Velours-Ohrpolster und Memory-Schaumstoff im Kopfband zueigen. Seine enorme Impulstreue, maximale Detailauflösung und Pegelfestigkeit verdankt er unter anderem dem STELLAR.45 Schallwandler, dem starken Neodym-Antrieb und einer Schwingspule aus kupferplattiertem Hightech-Wire.

Free BYRD

Der beyerdynamic Free BYRD wartet unter TWS-Kopfhörern mit einer besonders imposanten Akkulaufzeit von 11 Stunden auf - zusammen mit dem Lade-Etui kommt man gar auf satte 30 Stunden Musikgenuss und dank der integrierten Schnellladefunktion reichen 10 Minuten für eine Stunde Wiedergabezeit aus. Geladen wird per USB-C oder aber per Wireless Charging mittels kabellosem Qi-Ladepad.

Aus akustischer Sicht überzeugt er mit einer überragenden Stimmwiedergabe, ausgeprägten Räumlichkeit und klaren Staffelung der Kulisse. Auch ein kraftvoller und präziser Bassbereich und detaillierte Höhen zeichnen den beyerdynamic Free BYRD aus. Mit an Bord ist außerdem eine hocheffiziente aktive Geräuschunterdrückung, die auch einen Transparency Mode bietet.

Zahlreiche Features komplettieren das eindrucksvolle Ausstattungspaket. Der Free BYRD ist IPX4-zertifiziert, kommt mit fünf unterschiedlichen Ohrpassstücken aus Silikon sowie drei weiteren aus Schaumstoff daher und bietet exzellenten Tragekomfort. Google FastPair ist an Bord, AAC und aptX Adaptive werden, ebenso wie die Qualcomm cVC-Technologie für exzellente Sprachqualität, unterstützt. Die Einrichtung gelingt komfortabel per App und hier erhält man auch Zugriff auf die MOSAYC-Klangtechnologie, die zahlreiche individuelle Eigenschaften des Gehörs berücksichtigt und die Akustik des Free BYRD perfekt auf die persönlichen Anforderungen des Nutzers abstimmt. Verschiedene EQ-Modi sind integriert und auch wie die Touch-Bedienelemente bei verschiedenen Eingabebefehlen reagieren sollen, kann man individuell festlegen. Der Free BYRD ist das Rundum-Sorglos-Paket der TWS-Kopfhörer.

Special: Philipp Kind

Grafiken: beyerdynamic

Datum: 10.11.2023

