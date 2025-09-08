PREVIEW: Vollverstärker HiFi-ROSE RA-180 - Die kultivierte Urgewalt aus Südkorea in detailverliebter Feinmechanik-Optik

Der HiFi-ROSE RA180 kommt auf einen Kaufpreis von 5.999 EUR und präsentiert sich als Vollverstärker mit ausschließlich analogen Eingängen. Er weist nichr nur eine optische Erscheinung mit hohem Wiedererkennunswert, sondern auch zahlreiche technische sowie konzeptionelle Besonderheiten auf, auf die wir jetzt sofort ausführlich eingehen werden.

Endstufenkonzept und Arbeitsweise

Starten wir mit dem speziellen Verstärkerkonzept. Der HiFi-ROSE RA180 ist als Besonderheit mit gleich vier GaN-basierte Endstufen mit jeweils satten 200 Watt (an 4 und an 8 Ohm) ausgestattet. Das macht eine enorme Gesamtleistung von 800 Watt (für alle vier Endstufen) beim 16,7 kg schweren Vollverstärker. Was verbirgt sich hinter der Technologie im Inneren des HiFi-ROSE RA180?

Innenleben des HiFi-ROSE RA180 (Quelle: HiFi-ROSE Website)

Es gibt Class A-Verstärkerkonzepte, die einen sehr feinen, harmonischen sowie detailreichen Klang ermöglichen, aber eine schlechte Effizienz besitzen und daher während des Verstärkungsprozesses sehr viel Abwärme produzieren. Meist haben Class A-Verstärkereinheiten wenig Leistung und sitzen zugleich in teuren Vollverstärkern oder Endstufen. Class AB-Verstärker sind sehr weit in allen Preisklassen sowie bei Vollverstärkern sowie Endverstärkern verbreitet. Diese Verstärker-Art fokussiert einen soliden Kompromiss aus akustischer Reinheit sowie sehr guter Leistungsfähigkeit. Das Abwärme-Problem existiert, wenn auch nicht so drastisch, aber auch hier, Class AB-Verstärker arbeiten, wie Class A-Einheiten, ebenfalls rein analog und erwärmen sich nach wie vor deutlich, gerade beim längeren Betrieb mit hohem Pegel.

Bleiben Class D-Digitalverstärker, die zwar hocheffizient arbeiten und kaum Abwärme im Verlauf des Verstärkungsprozesses erzeugen, aber dafür etwas synthetisch und nicht so sensibel wie analoge Endstufeneinheiten klingen. Die "Vibrations", den Espirt einer richtig guten Aufnahme bringen diese Class D-Verstärkereinheiten nicht vollumfänglich zum Auditorium, sondern schieben zwar mächtig an, weisen aber eine wenig emotionale, nicht wirklich sensible Klangcharakteristik auf.

HiFi-ROSE bringt nun modernsten High Tech ins Spiel, um alle positiven Eigenschaften in einem System zusammenzubringen. Der von HiFi-ROSE entwickelte AD-Verstärker der GaN-Klasse bietet einen fein gestaffelten, natürlichen Klang und eine hohe Effizienz sowie eine ungeahnte Pegelfestigkeit. Die akustischen Einschränkungen bei herkömmlichen Class D-Verstärkern waren, so argumentiert HiFi-ROSE, in erster Linie auf die Verwendung von Silizium-Feldeffekttransistoren zurückzuführen (Silizium-FETs), die sich schwertun, eine authentische, saubere und impulstreue Klangwiedergabe zu bieten. Darum setzt HiFi-ROSE beim HiFi-ROSE RA180 auf Gallium-Nitrit (GaN) - FETs. Diese ermöglichen eine deutlich lebendigere, realistische und exakte Auslegung. Auch die maximale Bandbreite wächst. Zudem ist die Pegelfestigkeit solcher Endstufen hervorragend.

Stromversorgung und Bandbreite

Basis hierfür beim HiFi-ROSE RA180 ist auch die äußerst leistungsstarke Stromversorgung, die über 1.000 Watt bereitstellt (bei einem Dämpfungsfaktor von, laut Hersteller, mindestens 200). Das Netzteil setzt auf die SiC-FET-Technologie (Silikon-Carbid-Feldeffekttransistoren) der 4. Generation, um eine hohe Leistung bei geringerer Hitzeentwicklung zu erzielen Darüber hinaus ist dies durch den Einsatz eines selbst entwickelten PFC (Power Factor Circuit, Leistungsfaktorkorrektur) möglich, der so konzipiert ist, dass etwaige Nachteile voin Schaltnetzteilen ausgeglichen werden. Auftretende Probleme bei der Performance von Schaltnetzteilen entstehen durch eine unsymmetrische, nicht sinusförmige Stromentnahme, das sorgt für mehr Verlustleistung. Die PFC-Schaltung garantiert nun, dass sich das Schaltnetzteil einen annähernd spannungslinaren Strom aus dem Stromnetz holt.

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Der HiFi-ROSE RA180 ist zudem in der Lage, einen sehr breiten Frequenzbereich darzustellen: Hochauflösende Schallquellen mit einem Ausgabebereich von 20 Hz bis 50 kHz,100 kHz bei -3 dB, 200 kHz bei -6 dB. Obwohl diese Möglichkeiten weit außerhalb dem liegen, was das menschliche Gehör direkt wahrnehmen kann, ist der HiFi-ROSE RA180 in der Lage, die für den gesamten wahrgenommenen Höreindruck wichtigen Oberwellen, die z.B. darüber bestimmen, wie man ein Klavier wahrnimmt (Tonalität, Ausprägung des Spiels des Klavierspielers) darstellen zu können. Natürlich sollte man dann auch auf Lautsprecher setzen, die ebenfalls einen erweiterte Frequenzbereich wiedergeben können.

Verwendungsmöglichkeiten der vier Endstufenzüge

Gehen wir nun näher auf die Optionen ein, die dank der vier eingebauten Endstufen möglich sind. Dank dieser Bestückung und eines Umschalters mit drei Positionen auf der Rückseite kann man völlig unterschiedliche Setups fahren. Natürlich ist es möglich, ganz einfach nur ein Boxenpaar anzuschließen, aber gerade beim Anschluss von zwei Boxenpaaren oder der zusätzlichen Verwendung von zwei Superhochtönern zeigt sich die Flexibilität des HiFi-ROSE RA180.

Neben analogen Eingängen (Cinch und XLR, inklusive Phono MM/MC) gibt es eine Vielzahl von Lautsprecherkabel-Terminals, die allesamt ihre Berechtigung haben

Edel und massiv gestaltet sind die Lautsprecheranschlüsse

Die Rückseite bietet drei Cinch (RCA) Eingänge, ein Paar symmetrischer XLR-Eingänge, einen dedizierten Phonoeingang (Cinch/RCA) und einen dedzierten Cinch-Subwooferausgang.

Anschlussmöglichkeiten und Position des Kippschalters sind in der Anleitung zum noblen Vollverstärker grafisch zusammengefasst (Quelle: Anleitung zum Gerät)

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BTL Mode-Schalter hinten

ELAC 4PI PLUS V

AperionAudio Dual AMT Super Tweeter

Beschreiben wir die drei Möglichkeiten und starten mit der Verwendung von zusätzlichen Superhochtönern, wie sie z.B. von ELAC (4PI PLUS V) oder Aperion Audio angeboten werden. Hier setzt man den BTL Mode am Kontrollschalter hinten auf „off“.

Hochpass-Weiche

Ergänzend dazu beim HiFi-ROSE RA180 kommt eine eingebaute, spezielle Hochpass-Weiche. An der Front des Vollverstärkers können Übergangsfrequenz und Verstärkung justiert werden. Einige Superhochtöner, das sollte angemerkt werden, haben aber auch eigene Möglichkeiten zur Einstellung der Übernahmefrequenz.

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Kommen wir zur Option 2.

Hier setzt man zwei Paare Vollbereichslautsprecher ein, jeweils eines wird zu Paar A und das andere zu Paar B. Der Kippschalter hinten wird auf „BTL Mode Bi-Amp A/BTL B“ geschoben. Nun kann das Lautsprecherpaar, das an den „A“ Anschlüssen verbunden ist, mittels Bi-Amping angesteuert werden. Hoch/Mitteltonbereich und Bassbereich werden von jeweils zwei Endstufen angesteuert. Das Lautsprecherpaar am Anschluss „B“ wird hingegen mittels Single-Wiring-Verbindung angeschlossen, mit 400W/Kanal.

Bleibt die dritte Option.

In diesem Fall schiebt man den Kippschalter nach rechts von der Mitte aus. Hier werden die Lautsprecherpaare A und B im gebrückten Modus mit 400W/Kanal Single-Wired angesteuert.

Natürlich sollte man bei jedem Szenario aufpassen, dass man alles korrekt anschließt Für den Notfall verfügt der HiFi-ROSE RA180 jedoch über eine Schutzschaltung, die Beschädigungen des teuren Geräts und der angeschlossenen Lautsprecher verhindert.

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Phono-Vorstufe

Der HiFi-ROSE RA180 ist ebenfalls mit einem sehr hochwertigen Phono-Vorverstärker ausgestattet.

Phono-Vorverstärker für MM- und MC-Tonabnehmersystemen (Umschaltung auf der Rückseite) mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten

Subwooferausgang und Umschalter Phono MM/MC auf der Rückseite

In der Bedienungsanleitung liefert HiFi-ROSE die passenden Erläuterungen zur richtigen Nutzung mit (Quelle: Anleitung HiFi-ROSE RA180)

Nicht nur die Entzerrung mittels der RIAA-Kurve wird vom HiFi-ROSE RA180 unterstützt. Vielmehr kann man den Phono-EQ des edlen Vollverstärkers auch für "exotische" Kurven verwenden und damit eine Vielzahl an Plattenstandards in der richtigen Form wiedergeben.

Bedienelemente vorne

Bedienelemente Front links im Detail

Bedienelemente Front rechts

Analoges Anzeigeinstrument für die Leistungsabgabe, getrennt für den linken und den rechten Kanal

Hier im Detail. Unfassbar, mit welcher Liebe zur letzten Einzelheit HiFi-ROSE hier vorgeht

Wenden wir uns den Bedienelementen auf der Front zu. Hier haben wir den Hochpassfilter sowie den Phono-EQ bereits angesprochen. Arbeiten wir uns von links auf der sehr hochwertig verarbeiteten und mit Liebe zum Detail gestalteten Frontblende in "Steampunk-Optik" bis nach rechts vor. Ganz links ist der Eingangswahlschalter. Gemäß den vorhandenen, wie erwähnt ausschließlich analogen Eingängen kann man hier umschalten zwischen Line 1, Line 2, Line 3 (RCA/Cinch), Balance (XLR) sowie Phono. Es folgt die Justage für Bass, Höhen und Balance. Man kann diesen Schaltkreis auch deaktivieren. Darunter, unter der Bass- und Höhenregelung, liegt der Hochpassfilter, unterhalb des Balance-Reglers der Phono-EQ. Es folgt der Drehregler für die Lautstärke, und dann der Dimmer, der Subsonic-Filter und die "Attentuator"-Funktion. Oberhalb dieser Kippschalter angeordnet sind die Wahl für das angeschlossene Lautsprecher-Paar (A, B oder Off) und dann der Bypass Power Amp-Modus. Ganz oben rechts befindet sich der Power-/Standby-Knopf.

Fernbedienung

Hier die mitgelieferte Fernbedienung

Finish und Tasten im Detail

Stromversorgung über Knopfzelle

Im Lieferumfang enthalten ist auch eine elegante Fernbedienung mit Aluminium-Gehäuse. Die Tasten in Schwarz bestehen aus Kunststoff, hier hätten wir uns eine haptisch angenehmere gummierte Oberfläche anstatt Hartplastik gewünscht. Oben links ist der Standby-Knopf, daneben rechts die Mute-Taste. Darunter gruppieren sich die Bedienelemente für die einzelnen Eingänge, und neben dem letzten Eingang (Balance, gemeint ist aber "Balanced" und somit der XLR-Eingang) und nicht die Balance-Regelung) ist die Taste "Funktion". Darunter wiederum befindet sich die Lautstärkeregelung mittels seitlich angebrachter Wipptaste.

Spefizikationen in der Übersicht

Alle Specs in der Übersicht (Quelle: Anleitung HiFi-ROSE RA180)

Nachdem wir uns ausführlich mit der Technik, dem Aufbau und den Anschlüssen des HiFi-ROSE RA180 beschäftigt haben, wenden wir uns nun den klanglichen Eigenschaften zu.

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