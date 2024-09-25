PREVIEW: Dali RUBIKORE 8 - Neu entwickelter 3-Wege-Standlautsprecher mit Premium-Technologie

Mit Freude im Testraum erwartet haben wir die Dali RUBIKORE 8, die Spitzenmodelle der auf der High End 2024 erstmals präsentierten neuen Lautsprecherserie. Der Name der Baureihe kommt nicht von ungefähr, denn Dali verwendet zahlreiche hochentwickelte Technologien der Luxus-Lautsprecher KORE und EPIKORE 11.

Dazu zählen beispielsweise die Clarity Cone-Technologie, die SMC-Treiber, SMC-Kore-Induktoren, die Hybrid-Hochtönermodule mit einem neuen Low-Loss-Dome-Hochtöner und sowie die Continous-Flare-Bassreflexöffnungen. Kombiniert mit hochwertigen Materialien und Bauteilen sind alle RUBIKORE Schallwandler in der Lage, akustisch zu begeistern und mit einem äußerst edlen optischen Eindruck zu überzeugen.

Seitliche Ansicht der RUBIKORE 8 in Hochglanz-Schwarz

Die RUBIKORE Baureihe steht in den Oberflächenvarianten Hochglanz-Schwarz, Hochglanz-Maroon, Natural-Walnut und Hochglanz-Weiß bereit. Die RUBIKORE Lautsprecher werden im Dali-Stammhaus in Dänemark gefertigt, traditionelle Handwerks- und Schreinerkunst sind Merkmale der edlen Gehäuse.

KORE-Elemente und weitere technische Merkmale

Wie bereits angesprochen, garantieren zahlreiche Technoligien aus der Dali KORE für eine enorme Leistungsfähigkeit der RUBIKORE Lautsprecher. Im Fokus dabei stehen die Clarity Cone-Technologie-Bass-/Mittelton-Treiber-Membranen, die eine stets präsente natürliche Klarheit in den Mitten ohne jegliche Verfärbung ermöglichen sollen.

Tieftöner

Die SMC Tief- und Mitteltöner mit Clarity Cone-Technologie sind mit Papier- und Holzfasermembranen versehen, ein bewährtes und anerkannt gutes Material, das typisch für Chassis aus dem Hause Dali ist. Durch die Verwendung dieser Membrane wird nicht nur eine absolut stimmige Gesamtdarstellung erzielt.

Der Hochtöner, eine Neuentwicklung, die auf dem EVO-K Hybridhochtöner des KORE Flaggschiffs basiert, besticht durch enorme maximale Auflösung. Im sogenannten Low-Loss Dome Hochtöner wird kein Ferrofluid in der Magnetspalte verwendet, damit diese Mission erfüllt werden kann.

Bändchen

Kalotte

Hybridhochtöner komplett

Auch die Synergie zwischen dem Dali Hybridhochtöner und den Tief- und Mitteltontreibern garantiert eine hohe Klarheit und eine überragende Detaillierung. Ein entspanntes, zugleich aber präzises Hören ist daher mit allen Lautsprechern aus der RUBIKORE Serie möglich. Auch bei der Verstärker-Wahl sind die dänischen Boxen äußerst flexibel.

Ergänzt wird das Technologie-Paket durch die SMC-Antriebssysteme von Dali, die für minimale Verzerrungen und hohe Effizienz stehen. In unserem RUBIKORE 8 Test-Standlautsprecher RUBIKORE 8 (gilt auch für die kleinere RUBIKORE 6) wird eine überdurchschnittlich saubere Akustik zusätzlich durch SMC KORE-Kerne in den Frequenzweichen verbessert und potentielle Signalverluste weiter reduziert. Die Weiche ist darüber hinaus mit hochwertigen Mundorf-Kondensatoren bestückt.

Rückseite mit den Bassreflex-Ports

In den Gehäusen der RUBIKORE 8, 6 und 2 findet man sogenannte Continous Flare Reflex Ports. Sie dienen der Steigerung der Effizienz und agieren darüber hinaus sehr geräuscharm - störende Strömungsgeräusche sind daher praktisch nicht wahrzunehmen.

Die RUBIKORE 8

Beeindruckende Erscheinung

Bezogen auf die RUBIKORE 8 arbeiten drei neue 6,5 Zoll SMC-Doppelmagnettreiber mit Papier- und Holzfaser-Clarity-Cone im imposanten Gehäuse. Hinzu kommt der aufwändig konstruierte Hybrid-Hochtöner mit großer 29 mm Kalotte plus Bändchen für beste Anbindung an den Mitteltonbereich und enorme Impulstreue bei höchsten Frequenzen. Der RUBIKORE 8 Standlautsprecher mit 4 Ohm Impedanz ist in der Lage, Frequenzen von 38 Hz bis 34 kHz darzustellen und weist eine Empfindlichkeit von 90,5 dB auf. Der Schallwandler ist 110 cm hoch, 22 cm breit und 44,4 cm tief. Das Gewicht liegt pro Lautsprecher bei 30 kg. 3.499 EUR kostet eine RUBIKORE 8 Box, daraus resultierend ergibt sich ein Paarpreis von 6.998 EUR.

Verarbeitung

Sehr sauberes Finish der Oberflächen

Sichtbare Schrauben rund um die Chassis

Sockel

Fußkonstruktion im Detail

Tadellose Bi-Wiring-Terminals

Der dänische Lautsprecher präsentiert sich in einwandfreiem Finish. Es handelt sich um ein Unibody-Gehäuse ohne separate Schallwand, was einer schlicht-schicken optischen Escheinung zuträglich ist. Die Schrauben rund um die exakt eingepassten Chassis sind sichtbar, was wir nicht ganz nachvollziehen können. Nicht sichtbare Schrauben wären einer sauberen Optik zuträglichm denn nicht jeder möchte die Abdeckungen anbrigen. Besagte Abdeckungen haften nicht, wie sonst in diesen Preisklassen üblich, magnetisch, sondern werden auf die klassische Art mit Stiften befestigt. Die Löcher für diese Stifte sind aber so unauffällig platziert, dass sie nicht störend sind. Wir finden diese Idee richtig gut, denn die Abdeckungen halten deutlich besser als bei zahlreichen magnetischen Alternativen - hier kann es beim unbedachten Berührungen der Box passieren, dass die Abdeckung krachend zu Boden fällt. Die Oberflächen sind von exzellenter Qualität, das gilt auch für die Kantenverabeitung.

Klang

Nun haben wir unseren Mark Levinson-Vollverstärker No.5802 an die RUBIKORE 8 angeschlossen und als Streamer den brandneuen Bluesound NODE NANO verwendet.

Wir starten "im Dienste ihrer Majestät" mit dem 007-Titelsong "For Your Eyes Only", und schon von der ersten Sekunde an beeindruckt uns die enorme Räumlichkeit, die unsere beiden RUBIKORE 8 in den Hörraum bringen. Auch das komplett nahtlose Zusammenspiel der Treiber gefällt uns. Wie wir es aufgrund der konstruktiven Merkmale des Hybrid-Hochtöners schon erwartet haben, gehen Hochtonbereich und Mitteltonbereich nahtlos ineinander über, was zu einem kultivierten und in sich geschlossenen Klangbild führt. Die Stimme von Sheena Easton hat Kontur und auch viele kleine Finessen kommen auch heraus.

"Time To Say Goodbye" (Sarah Brightman & Andrea Bocelli) ist den RUBIKORE 8 auf den akustischen Leib geschneidert, denn die enorm feine, zugleich exakte Stimmwiedergabe beider Akteure des legendären Titels ist für den Kaufpreis des Lautsprechers schon fast als sensationell zu bezeichnen. Wie gut hier feindynamische Kleinigkeiten innerhalb der vokalen Präsenz zum Ausdruck kommen, verdient höchsten Respekt und beweist nachdrücklich, dass die etablierte Konkurrenz wenig erfreut über das Auftauchen der neuen RUBIKORE 8 sein dürfte. Denn in akustischen Essentials, wie eben bei Feingefühl und subtiler Räumlichkeit, spielt die Box auf dem Level deutlich teurere Konstruktionen.

"Till Tomorrow" (Yello & Till Brönner) startet mit einem substanzreichen Bass und den Klängen von Tills Trompete. Hier legen die RUBIKORE 8 Boxen ein wirklich gutes feindynamisches Können an den Tag. Sämtliche klanglichen Ebenen werden mit der richtigen Balance zu einem tonalen Gesamtgefüge ergänzt, das homogen und weitläufig, zugleich fundiert sowie präzise auftritt. Der RUBIKORE 8 Standlautsprecher bleibt auch bei deutlich gehobenem Pegel souverän, und nicht nur das: Er macht noch mehr Spaß, wenn man lauter hört, weil er ein so sattes, vielschichtiges akustisches Ergebnis vorweisen kann.

Der Frühling aus Antonio Vivaldis "Vier Jahreszeiten" (1. Allegro) kommt mit überragender Feindynamik daher, aber auch deutliche Dynamiksprünge meistern die beiden dänischen Schallwandler ohne das geringste Problem. Wie fein und transparent, zugleich aber ausgewogen und angenehm, die Streicher erklingen, beweist, wie treffsicher die Dali-Akustikingenieure bei der Abstimmung der RUBIKORE 8 vorgegangen sind. Genau die Attribute, die der Liebhaber klassischer Musik schätzt - Filigranität, Harmonie und Brillanz - werden hier vortrefflich miteinander kombiniert. Für ihre Preisklasse bringen die RUBIKORE 8 ein enormes Niveau mit, das dafür sorgt, dass die eleganten Lautsprecher - das zeigt sich auch bei der Auftakt-Ouvertüre von W.A,. Mozarts "Figaros Hochzeit" - auch mit hochklassigen Verstärkern kompromisslos gut zusammenarbeiten können. Der enorme Facettenreichtum, den der Hybrid-Hochtöner offeriert, wird bei der Figaro-Ouvertüre zu jedem Zeitpunkt deutlich. Diese akkurate klangliche Balance, räumlich brillant umgesetzt, macht den Reiz der RUBIKORE 8 zu einem beträchtlichen Teil aus. Mit ihren Eigenschaften ist sie bestens für die überragende Wiedergabe klassischer Musikstücke geeignet.

Nun erfolgt ein kompletter Genre-Wechsel - wir lassen "Universal Nation" von Push (Remastered Version) wiedergeben, und die beiden RUBIKORE 8-Schallwandler lassen "die Muskeln spielen" und schieben mit Macht vorwärts. Die 250 Watt pro Kanal, die der Mark Levinson No.5802 freisetzt, sind hier auf jeden Fall in den besten Händen, und ein harter, energiegeladener Kickbass geht mit einer enorm präzisen, räumlich dichten Darstellung der elektronischen Effekte einher. Keine Frage, auch diese Art von Musik ist in der Lage, die vielen Vorzüge der RUBIKORE 8 ins richtige Licht zu rücken.

Erstes Fazit

Der Dali RUBIKORE 8 Standlautsprecher setzt sich durch die hochwertige Verarbeitung und die noble Optik schon bestens in Szene, obwohl die akustische Kompetenz noch gar nicht abgerufen wurde. Kommt diese noch hinzu, kann man nur überrascht sein, was die in Dänemark mit größter Sorgfalt gefertigten Standboxen für ihre Preisklasse leisten. Hier wird ein enorm hohes Niveau geboten, mit exzellenter Auflösung, weitläufiger Räumlichkeit, hoher akustischer Gesamthomogenität und einem extrem fundierten, darüber hinaus präzisen Bassbereich.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 25. September 2024