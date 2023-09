IFA-SPECIAL: Alle Daten und erste Eindrücke zum LG OLED evo TV M3 mit Zero Connect Box

LG hat 2023 nur wenig TVs in die Halle 18 auf der IFA 2023 mitgebracht - eine besonders interessante Serie - namentlich LG OLED evo TV M3 - steht aber auf der Messe. Grund genug für uns, die in 77, 83 und gigantischen 97 Zoll lieferbaren Modelle, die jetzt vor der finalen Markteinführung stehen, genauer zu beleuchten. In vielem basiert die Serie auf dem G3 4K-OLED-Portfolio. Hier hatten wir mit dem OLED77G39LA, für eine UVP von 6.299 EUR zu haben, vor einigen Wochen schon einen exzellenten OLED-TV zu Gast in der Redaktion. Das Design nennt sich "Gallery Design", auch dies betont die Anlehnung an die erfolgreiche G3-Serie. Wichtig: Für die M3-TVs in 77 und in 83 Zoll gibt es nur die Option zur Wandmontage. Da der Sensor für die Wireless-Signalübertragung unten in ter Mitte des Rahmens sitzt, konnte man keinen Standfuß im gewünschten zentralen Design entwickeln. Das 97 Zoll-Modell ist optional mit Standfüßen links und rechts, siehe Bilder, auszurüsten, zusätzlich zur Wandmontage.

Wichtiger Hinweis: Die Screenshots im Bericht stammen aus unserem Test des OLED77G39LA.

Zero Connect Box

Nun also kommt die M3 Baureihe mit der Zero Connect Box für komplett kabellose Signalübertragung von Inhalten bis zu 4K/120 Hz HFR inklusive HDR. Wireless gibt es 10 Meter Reichweite, signaltechnisch ist die Übertragung für 4K/120Hz mit HDR geeignet, zudem für 4:4:4 Chroma Upsampling. Keine großen Hindernisse sollten sich idealerweise zwischen TV und Box befinden. Auf der Box gibt eine LED Auskunft über die Qualität der Verbindung. Zudem befindet sich auf der Zero Connect Box eine manuell ausrichtbare Antenne, diese ist nur für die grobe Ausrichtung vorgesehen, den Rest macht die Box alleine. Beim Übertragungsstandard handelt es sich um eine 60 GHz proprietäre Funkverbindung.

Viele der Features des M3 kennt man vom G3 (Bild)

Die Preise für die Modelle lauten 7299 EUR (77 Zoll), 9.699 EUR (83 Zoll) und 34.999 EUR (97 Zoll). Im Vergleich zum G3 in 77 Zoll bedeutet dies: Nur 1000 Euro für Wireless Aufpreis beim 77-Zoll-Modell, das ist in diesen ohnehin luxuriösen Preisdimensionen durchaus als fair zu betrachten.

Die Modelle verfügen über die OLED evo-Technologie und den Brightness Booster Max. Das 77-Zoll-Modell besitzt darüber hinaus ein Panel mit Light Control Architecture. An Bord arbeitet der Alpha 9-Prozessor in der 6. Generation, inklusive 4K High Frame Rate, 4K AI Super Upscaling und OLED Dynamic Tone Mapping Pro.

Zahlreiche AI-Dienste und AI-Funktionen stehen bereit

AI-Akustikabstimmung

Dieses mittels Künstlicher Intelligenz befeuerte Rechenkunstwerk offeriert des Weiteren Features wie AI Picture Pro auf Deep Learning-Basis, die AI Brighrness Control, AI Sound Pro, AI Acoustic Tuning, die AI Genre Selection, den AI Picture Wizards und die AI Concierge Services. Wie bei LG üblich, werden HDR10, Dolby Vision und HLG an HDR-Standards unterstützt. Ein breites Angebot an Bildmodi steht bereit, dieses beinhaltet auch zwei ISF-Betriebsarten und den Filmmaker Mode.

Mittels AI funktioniert auch der personalisierte Bildassistent

Aus verschiedenen Beispielbildern wählt der Anwender die beiden am besten passenden Bilder aus, es gibt mehrere dieser Bild-Übersichten

Zudem gibt es einen praktischen Bildassistenten für die erste Einrichtung. Aus zahlreichen, aufeinander folgenden Beispielbilder-Arrangements wählt der Anwender jeweils bis zu zwei Bilder aus, die am meisten zusagen. So ermittelt die Künstliche Intelligenz die Vorlieben des Anwenders.

Auch für den guten Ton ist AI zuständig

Akustisch wird ebenfalls eine Menge geboten. Ein Dolby Atmos-kompatibles Soundsystem mit 60 Watt (4.2 Konfiguration) ist mit dabei. Dieses kennen wir schon vom G39LA, und hier gefiel es durch klaren Klang und eine ordentliche räumliche Wirkung. Virtuell sind bis zu 9.1.2 möglich, dies geschieht mittels "Virtual 9.1.2 Surround Sound Upscaling". Der M3 ist Bluetooth Surround ready, offeriert das Auto Volume Levelling, die Auto Balance Control und WOW Interface sowie WOW Orchestra. Bei letzterem Feature agieren das Lautsprechersystem des M3 TVs und eine entsprechend kompatible Soundbar zusammen, um eine raumfüllende und atmosphärisch dichte Klangdarstellung aufzubauen.

