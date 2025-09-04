IFA 2025: Philips-Workshop zum OLED+ 950, Menüs und erste Impressionen des Premium 4K-TVs

Wir hatten umfangreich Gelegenheit, im Rahmen der IFA 2025 den brandneuen Philips OLED+ 950 kennen zu lernen - in Form eines Workshops zu den umfangreichen technischen Merkmalen und Funktionen ebenso wie anschließend beim Aufrufen der Menüs und beim Sammeln eigener Eindrücke. Klar, hinsichtlich der Bild-Impressionen lief Demo-Material von Philips, aber erste kleine Einschätzungen kann man schon geben. Beginnen wir nun von vorne.

Mit hochklassigem AI-Prozessor

Der Philips OLED+950 besitzt vierseitiges Ambilight, den P5 Dual Engine der 9. Generation mit AI, META 3.0 OLED-Technologie sowie das RGB-Tandem-Panel mit einer enormen Spitzenhelligkeit von 3.700 Nits. Der OLED+950 spricht äußerst anspruchsvolle Anwender an, die wissen möchten, was aktuell maximal an Bildgüte möglich ist, die Wert auf modernste KI legen und auch, was Ton und Zusatzfunktionen wie das Philips-typische Ambilight angeht, das Beste kaufen möchten, was derzeit machbar ist. Der OLED+ 950 wird in 65 Zoll sowie in 77 Zoll zu Preisen von 4.199 Euro (UVP) bzw. 6.199 Euro (UVP) im Lauf des Septembers 2025 erhältlich sein.

Philips OLED+950 mit vierseitigem Ambilight

OLED+950 – Zusammenspiel neuester Technologie

Wenden wir uns nun der aufwändigen Technologie zu. Mit der 9. Generation des P5 AI Dual Engine-Prozessors sowie dem OLED-META 3.0 Panel mit der primären RGB-Tandem-Technologie garantiert Philips eine vollumfänglich hochwertige Basis für visuelle Exzellenz. Neben der Bildgüte garantiert der OLED+950 auch beim personalisierten Gaming ein neues Niveau, verspricht der Hersteller. So offeriert die erweiterte Game Bar eine automatische Erkennungsfunktion für die beliebtesten Spiele. Selbstverständlich können dabei weiterhin Anpassungen und Optimierungen für einzelne Spiele durchgeführt werden, die man unter einem eigenen Profil speichern kann. Der OLED+ 950 wird dann beim nächsten Mal das richtige Profil automatisch auswählen und starten. Die 2025er Game Bar besitzt zudem einen verbesserten Color Helper Modus, mit dem Farben aus einer noch umfangreicheren Farbpalette präzise ausgewählt werden können. Neu implementiert bei der aktualisierten Game Bar des OLED+950 wurde ebenso der Minikarten-Zoom. Mit diesem Hilfemodus können Gamer die Minikarte des Spiels vergrößern, an eine andere Stelle auf dem Bildschirm verschieben und ihre Transparenz justieren.

Hier haben wir einige Screenshots zu den Gaming-Optionen aus der Präsentation:

AI Game Detection, die meisten populären Titel von PC, Xbox, PlayStation und Nintendo werden automatisch erkannt

Neue Game Bar

Minimap-Zoom

Und hier Screenshots direkt vom OLED+ 950:

Der OLED+ 950 erkennt viele Games

Game Bar

Minimap-Zoom

Neue Technologien für maximale Bildqualität

Noch mehr Prozessor-Power

Der erneut hinsichtlich seiner Leistung gesteigerte P5 AI Dual Engine-Prozessor der 9. Generation verfügt über eine Vielzahl neuer beziehungsweise weiterentwickelter Technologien und Funktionen: die Adaptive Intelligence, einen AI Adaptive Gamut Enhancer, ein Specular Highlight Enhancement, die AI Machine Learn Sharpness V3, die vierte Version des AI Smart Bit Enhancement-Algorithmus und die Version V4 der AI Perfect Reality-Funktion.

Was bewirken die einzelnen Komponenten?

Adaptive Intelligence

Das weiterentwickelte Adaptive Intelligence verwendet zur Klassifizierung von Inhalten künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie Deep Learning, „lernt“ aber jetzt auch aus zusätzlichen Daten. Dies umfasst trainierte In-Frame-Analysen, META-Daten, Quellinformationen, Vollbildanalysen, Umgebungserfassung und Big-Data – und alles wird zur Anpassung sowie Optimierung der Bildqualität wirkungsvoll einsetzt, was dazu führt, wie wir auch sehen und erfahren konnten, dass die Philips KI Anpassungen sehr bedacht und exakt vorgenommen werden, was zur direkten Folge hat, dass die Bildgüte auch wirklich verbessert wird - und nicht einfach ein vom Kontrast sowie den Farben her völlig überzogenes Bild entsteht.

Spectacular Highlight

Hier auf Maximum, in der Praxis am besten wirkt sich die mittlere Einstellung aus

Auf welche Features setzt Philips? Die Specular-Highlight-Verbesserung ist eine neu hinzugekommene Funktion zur Optimierung des Bildkontrasts, die helle Details in Bildern aus HDR-Quellen intelligent und realistisch betonen kann.

Erklärung zum "AI Gamut Enhancer"

Erkärung zur AI-gesteuerten Schärfe-Optimierung

Die P5 AI Dual Engine der 9. Generation überzeugt zudem mit einer neuen KI-Funktion zur adaptiven Farbraumerweiterung, die speziell für Rec.709-Quellen gedacht ist und die Farbwiedergabe überaus authentisch gestaltet. Das Feature erweitert die Farbpalette, um Bilder lebendiger zu machen, ohne jedoch Hauttöne negativ zu beeinflussen. Erst auf diese Weise wird das volle Potenzial des neuen Panels mit seinem extensiven Farbumfang beeindruckend eingesetzt. Der Grad der Farbverbesserung ist für den Benutzer wählbar und kann je nach Geschmack eingestellt werden, so z.B. natürlich, ausgewogen oder lebendig.

Neueste Paneltechnologie für perfekte Farbwiedergabe

Peak Light Booster

Reflexionen werden wirksam unterdrückt

Die META 3.0-Technologie mit dem neuen Primary RGB Tandem-Panel, das auf eine gestapelte Vier-Schicht-Struktur mit reinen R-, G- und B-Lichtquellen setzt, optimiert den Farbraum auf 99,5 DCI-P3 (83 % BT2020) und setzt zugleich Maßstäbe hinsichtlich der Helligkeit. Es erreicht einen Maximalwert von 350 Nits bei bildschirmfüllen Weiß und einen neuen Spitzenwert für die maximale Helligkeit von 3.700 Nits. Man kann zudem auch bei externem Lichteinfall immer sämtliche Inhalte qualitativ hochwertig betrachten, denn das Panel verfügt über eine verbesserte Ultra-Low-Reflection-Technologie, die mehr als 99 % aller Reflexionen auf dem Bildschirm unterdrückt. So bleiben auch einzelne Bilddetails sichtbar und eine genaue Farbwiedergabe sogar in hellen Räumen in fast vollem Umfang erhalten. META 3.0 trägt mit Hilfe einer hoch entwickelten Panel-Stromversorgung außerdem dazu bei, den Stromverbrauch um bis zu 20 % zu senken.

Philips-Fernbedienung

Rückseite

Kurz zum Sound, bevor wir uns den Menüs des OLED+ 950 widmen werden: Die hervorragende Bildqualität wird durch eine ausgezeichnete Klangqualität ergänzt. Der OLED+950 verfügt über ein integriertes 2.1-Soundsystem mit einer Leistung von recht üppigen 70 Watt. Die digitale Frequenzweiche steuert den linken und rechten Zweiwege-Lautsprecher sowie den nach hinten gerichteten Triple-Ring-Tieftöner, der in seiner Tätigkeit von vier Passivradiatoren unterstützt wird. Der OLED+950 läuft unter der aktuellen Version des Google TV-Betriebssystems und unterstützt den Matter-Standard für eine nahtlose Integration ins Smart Home.

Wenden wir uns auf der zweiten Seite den Menüs des OLED+ 950 zu.

