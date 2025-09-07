IFA 2025: Der Auftritt von Panasonic und Technics in Halle 27 - japanische Handwerkskunst, Tradition und modernste Innovation für die Welt von heute und morgen

Panasonic präsentiert sich auf der IFA 2025 in Halle 27 (Stand 101) als modern, nachhaltig und zeitgemäß: Das Gleichgewicht zwischen Mensch, Gesellschaft und Planet steht im Fokus. Ganzheitliche Innovationen aus Japan sowie die Vision GREEN IMPACT ermöglichen einen umfassenden Ansatz für nachhaltige Technologien sowie für verantwortungsbewusstes Handeln.

GREEN IMPACT

Panasonic GREEN IMPACT

Unter GREEN IMPACT versteht das japanische Unternehmen Europas erste Panasonic HX-Vorführräume, die zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Diese Vorführräume wurden in Großbritannien (Cardiff) und Deutschland (München) eröffnet. Panasonic Manufacturing UK hat die europaweit erste Panasonic HX-Demonstrationsanlage in Cardiff in Betrieb genommen. Um eine nachhaltigere Produktion zu ermöglichen, wurde das 50 Jahre alte Werk mit einer Kombination aus Wasserstoff-Brennstoffzellen, die mit grünem Wasserstoff betrieben werden, Solar-PV und Batteriespeichern versehen, die vom firmeneigenen Energiemanagementsystem (EMS) von Panasonic gesteuert werden.

Im Fokus bei Panasonic steht das Thema Nachhaltigkeit

Ein Pilotprojekt im Customer Experience Centre von Panasonic in Ottobrunn bei München besitzt fünf Wasserstoff-Brennstoffzellen mit einer Leistung von 10 kW sowie eine Photovoltaikanlage zur Erzeugung von 100 Prozent Ökostrom. Dieser spezielle, dezentrale Ansatz für das Energiemanagement optimiert die Energieversorgungssicherheit des Unternehmens und offeriert weitreichende betriebliche und nachhaltige Vorteile. Panasonic ist seinem Ziel der Netto-Null-Fabriken voraus, da bereits 45 der mehr als 200 Fabriken der Panasonic Group Netto-Null-CO2-Emissionen erreicht haben, was das ursprüngliche Ziel von 37 Fabriken bis zu diesem Zeitpunkt übertrifft. Alle Fabriken werden, so verspricht Panasonic, diesen Status bis 2030 erreichen.

Japanische Tradition & Innovation

Wie präsentiert sich Panasonic in Berlin?

Japanische Handwerkskunst, Technologie, Design und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Das Unternehmen stellt die japanische Handwerkskunst in den Mittelpunkt, die für alle Produktsparten fokussiert wird – ganz gleich, ob Fernseher, Technics Audiosysteme, Körperpflegegeräte oder Küchen-Tools.

Modernes, offenes Design des Panasonic-Standes

Alle Produktsparten sind vertreten

Mit einem für 2025 aktualisierten Design zeigt der Stand, wie die Produkte von Panasonic und Technics dazu beitragen, das innere, äußere, räumliche und soziale Wohlbefinden in jedem Raum des Hauses zu fördern – kurzum eine 360 Grad-Lösung für ein nachhaltiges, umfassendes Leben, und das jeden Tag.

Besucher können noch bis Dienstag interessante Präsentationen erleben, von Kochvorführungen im Küchenbereich bis hin zu immersiven Audioerlebnissen in der Technics Area.

Mit der Welt verbunden

Sehr deutlich geht das Unternehmen auf die Wurzeln und auf die Tradition ein und betont, dass japanische Technologie zum Einsatz kommt. Panasonic stellt sich in der Berlin als Unternehmen dar, dessen Leistungsfähigkeit auf bewährter japanischer Ingenieurskunst. mit mehr als einem Jahrhundert an Erfahrung beruht. Akribie, Präzision und Sorgfalt sind die Worte, die Panasonic bis heute vollumfänglich bewahrt hat.

Ganzheitliches Wohlbefinden

Vor drei Jahren auf der IFA erstmals angekündigt, verstärkt Panasonic sein Engagement für seine Strategie des „ganzheitlichen Wohlbefindens“ weiter, die den Hauptnutzen seiner Technologien als Pflege des inneren, äußeren, räumlichen und sozialen Wohlbefindens präzise definiert. Alle Panasonic- und Technics-Produkte sind darauf ausgelegt, ein gesünderes, komfortableres und im positiven Sinne ereignisreiches Leben zu ermöglichen, mit dem Ziel, das Wohlbefinden jedes Einzelnen zu verbessern.

Nicht nur „unsere“ Themen wie TV/AV/HiFi, sondern als Resultat aus allem ein „ganzheitliches Wohlbefinden“: Hier setzt man klare Schwerpunkte. Aber was versteht Panasonic genau darunter? Man möchte einen gesünderen ausgeglicheneren Lebensstil durch Produkte, die auf inneres, äußeres, räumliches und soziales Wohlbefinden ausgerichtet sind, erreichen.

Hochwertige Haushaltsgeräte als großer Nutzen im Alltag

Daher präsentiert Panasonic innerhalb dieses Konzepts auch Küchengeräte wie den Flex Air Fryer für gesundes Kochen mit Stil und in größeren Mengen als passende Ergänzung der Serie an Küchengeräten, die erst kürzlich um neue Mixer & Suppenkocher, Tisch-Multikocher und Reiskocher & Dampfgarer erweitert wurde.

Auch Innovationen für die persönliche Körperpflege und Gesundheit werden in Berlin ausgestellt

Technics wird 60 Jahre jung

Technics feiert den 60. Geburtstag

Da dürften die legendären Plattenspieler - hier der SL-1200M7B in der Lamborghini-Edition - natürlich nicht fehlen

Natürlich ist auch das Geburtstagskind groß vertreten: Die ikonische Brand Technics feiert ihr 60-jähriges Jubiläum. In der Technics Area feiert der Plattenspieler Technics SL-40CBT Premiere, der legendäre Technik mit modernem Stil und Komfort für die Vinyl-Liebhaber von heute verbindet.

Technics SL-40CBT mit SC-CX700 in Terracotta

Technics SL-40CBT mit SC-CX700 in Light Grey

Für Liebhaber eher klassischer Optik gibt es das Ensemble auch in Charcoal Black

Wir hatten den manuellen Plattenspieler (799 EUR) mit Direktantrieb in der Farbvariante Terracotta (wahlweise auch Light Grey und Charcoal Black verfügbar) bereits im großen Test und waren neben der technischen Exzellenz – typisch für Technics kommt ein eisenkernloser Direktantriebsmotor für besonders exakte Drehbewegung der Platte zum Einsatz. Aber auch der direkt beim S-förmigen, neu entwickelten Tonarm untergebrachte Phono-Entzerrer glänzt durch sein enormes Qualitätsniveau. Nicht zuletzt die Bluetooth-Funktion ist genial: Denn derjenige, der keine Kabel haben möchte, sondern auf optischen Minimalismus steht, kann den Plattenspieler mit hochsolidem MDF-Gehäuse beinahe beliebig platzieren – was sich besonders im Zusammenspiel mit den Technics Aktiv-Lautsprechern SC-CX700 (2.499 EUR fürs komplette Set) als sehr hilfreich erweist.

Technics SC-CX700 in Terracotta, rechts ein Schnittmuster

Die SC-CX700 sind zudem in exakt zum Plattenspieler passenden Farben verfügbar, sodass man eine tolle Kombination erwerben und sich über eine nahezu perfekte Kombination aus hervorragendem Sound und edler Optik freuen kann. Das SC-CX700-Ensemble besteht aus zwei kompakten Zweiwege-Lautsprechern mit koaxialem Chassis, vollaktiv ausgeführt, die wireless miteinander kommunizieren. Umfangreiche Streaming-Optionen, unter anderem mit Google Cast, AirPlay 2, Roon ready, Spotify Connect und TIDAL Connect gehören ebenso zum Konzept wie die Technics Audio Center-App, in der z.B. auch die Space-Tune-Calibration Raumeinmessung enthalten ist. Bei uns findet sich ein ausführlicher Test zum SC-CX700-System. Besonderheit: Verstärker und Lautsprecher-Chassis sind jeweils in einem separaten Gehäuse untergebracht, um die Übertragung von Vibrationen auf den Verstärker zu minimieren und einen unverfälschten Klang zu garantieren. Die Gesamtausgangsleistung des Systems liegt bei soliden 200 W (100 W x2).

Technics EAH-Z100 in verschiedenen Farben

Weiter in Berlin zu sehen ist der seit Anfang des Jahres erhältliche Premium TWS-In-Ear-Kopfhörer Technics EAH-Z100. Sie sind ab sofort auch in der neuen Farbvariante Midnight Blue verfügbar.

Nun auch in schickem Midnight Blue verfügbar

Mit hochentwickelten Treibern, einer sehr umfangreichen App zur Steuerung, herausragendem Sound ganz besonders auch bei Dolby Atmos-Material und sehr bequemem Sitz im Ohr gehören die Technics EAH-Z100 zu den besten True Wireless-In-Ears, die wir derzeit kennen. Die unverbindliche Preisempfehlung lautet 299 EUR.

Technics EAH-A800 (links) und weitere TWS-Kopfhörer von Technics

„Klassiker“ wie der Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer mit ANC und Transparenz-Funktion Technics EAH-A800 sind ebenfalls in Berlin ausgestellt. Der multifunktionale Kopfhörer beeindruckt mit authentischer Klangqualität, einer erstklassigen Freisprecheinrichtung und umfassenden Personalisierungs-Optionen. Wir hatten ihn selbstverständlich ebenfalls im großen Test.

Panasonic 4K OLED- und LCD Premium-TVs

Kommen wir nun zu den Panasonic 4K OLED und 4K LCD Premium-TVs.

In Räumen, in denen man sich entspannt und neue Energie tankt, wie beispielsweise im Wohnzimmer, bieten die OLED-Fernseher von Panasonic eine hervorragende Bildqualität. Über Generationen und Technologien hinweg, vom Röhren-TV über Plasma-Fernseher bis hin zu OLED-TVs und LCD-basierten Geräten, hat sich Panasonic immer eine Tugend bewahrt: Bei der Bildqualität setzt man seit jeher Maßstäbe. Übrigens dank dem ultraflexiblen Penta-Tuner mit unterschiedlichen Empfangswegen in in vielen hochwertigen TV-Modellen auch beim Thema Tuner-Nutzungsmöglichkeiten: Satellit, Kabel, Antenne, Heimnetzwerk (TV>IP) oder direkt aus dem Internet (IPTV), beim Penta-Tuner ist alles möglich.

2025 gibt es drei leistungsstarke OLED-Baureihen: Z95B, Z90B und Z80B.

Das Topmodell der Panasonic OLED-TVs 2025: Der Z95B

In verschiedenen Größen bis hoch auf 77 Zoll ist der Z95B erhältlich

Panasonic verweist auch an dieser Stelle wieder auf die dem Know-How zum Thema TV zugrunde liegende „japanische Technologie, und gerade die Modellreihen Z95B und Z90B sind laut dem Hersteller „die perfekte Symbiose aus Handwerkskunst und Innovation.“ Form, Funktion sowie Technologie gehen beim Erreichen dieses Ziels eine harmonische Verbindung ein. Zum Thema „Technologie“ gehört zum Bespiel der Studio HCX Pro AI MKII Prozessor, extrem rechenstark und schnell. Dass sich sämtliche neuen Panasonic OLED-TVs harmonisch ins Wohnambiente einfügen, ist ein weiterer Pluspunkt.

Z90B, die mittlere der drei 2025er 4K OLED-TV-Serien

OLED-typisch mit tiefem Schwarzwert, was man natürlich auf einer Messe nicht perfekt beurteilen kann

Features wie der Prime Video Calibrated Mode, die Rückkehr der Calman-Kalibrierung und die ISFccc-Unterstützung (all diese Features gibt es bei Z95B und Z90B) sowie dem primären RGB-Tandem-Panel und dem revolutionären aerodynamischen ThermalFlow-Kühlsystem von Panasonic beim Z95B stehen für die exzellente Qualität.

Gaming ist ein wichtiges Thema

Premium-Gaming-Technologie mit geringstmöglicher Latenz sowie Unterstützung für 144 Hz Bildwiederholfrequenz ( Z95B, Z90B), sowie Panasonic Premium-Funktionen wie True Game Mode ( Z95B, Z90B), der nach Wunsch kalibriert werden kann und Game Mode Extreme (Z95B, Z90B, Z80B).

Fire TV-Betriebssystem

Panasonic verwendet als Betriebssystem in den Modellreihen des Jahres 2025 Fire TV inklusive Alexa-Integration. Fokussiert wird ein umfangreiches personalisiertes Nutzererlebnis: Sprachsteuerung und ein intuitiver, personalisierter Fernseher für komfortables Surfen durch bei Live- und Streaming-Dienste stehen hier im Fokus. Unseren Eindrücken nach ist das Handling wirklich überzeugend, alles ist sehr übersichtlich, zugleich aber auch umfangreich in den Menüs arrangiert. Schon nach kurzer Zeit findet man sich zurecht und kann viele Funktionen des Panasonic-TVs verwenden.

Z80B

Optimierte Soundsysteme kommen ebenfalls zum Einsatz, die verbauten Lautsprechern und Subwoofern unterzog Panasonic einer gründlichen Überarbeitung, und es gibt eine weiter verbesserte Spatial-Audio-Verarbeitung für die 360-Grad-Klangwiedergabe, inklusive Feinabstimmung durch Technics-Ingenieure bei selektierten Modellen. Zum Konzept gehören 2025 auch modernste Gamingfunktionen: NVIDIA® G-SYNC® kompatibel, Unterstützung der AMD FreeSync™.

Verbesserte Soundsysteme bei den 2025er Modellen, die wirklich gut klingen

Wir hatten den 2025er OLED Z90B übrigens bereits im Test und waren restlos begeistert. Zum einen die Vollausstattung des 4K OLED-TVs inklusive der Kompatibilität zu allen relevanten HDR-Normen (HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision), dann die superbe Bildgüte vor allem dann, wenn man den Filmmaker Mode oder den neuen Prime Video Calibrated Mode verwendet, die umfangreichen und sinnvollen Einstellmöglichkeiten und der wirklich gute Klang des weiterentwickelten Soundsystems. Das Bedienkonzept des unter Fire TV laufenden Smart-TVs empfinden wir als absolut gelungen, und dass Panasonic im Gegensatz zu vielen Konkurrenten noch eine klassisch aufgebaute, große, leicht zu bedienende Fernbedienung mitliefert, sollte als Pro-Argument auch nicht unterschätzt werden.

Natürlich sind auch LCD-basierte 4K Smart-TVs in Berlin zu sehen. Wir werden hier die essentiellen Features natürlich in diesem Bericht präsentieren.

W95B Mini-LED-TV-Serie

Brillantes, klares, farbechtes Bild beim W95B

Japanische Technologie steht ebenso bei den LCD-Modellen klar im Fokus. Die Premium-TV-Modelle W95B und W93B sind, so Panasonic, das Resultat von echter Ingenieurskunst und stehen für visuelle Klarheit & Präzision ebenso wie für Langlebigkeit. Bei den W95A/B-Modellen (B = 85 Zoll-Modell) handelt es sich um 4K Mini-LED-TVs, mit dem Studio HCX Pro AI Prozessor MKII ausgestattet und zu allen HDR-Normen sowie akustisch zu Dolby Atmos kompatibel. Auch die verschiedenen W93B-Serien sind 4K Mini-LED-TVs und werden vom Studio HCX Pro AI Prozessor MKIi angetrieben.

Auch die W93B-Baureihe besitzt ein 144 Hz-Panel

Klare, akkurat differenzierte Farben

Beide Modellreihen besitzen ein zu 144 Hz kompatibles Panel. Unterhalb von W95B und W93B tut sich ebenfalls einiges: Der W85B verfügt jetzt über ein verbessertes 120HZ-LED-Panel, einen HCX-Prozessor sowie HDR Bright Panel Plus und Dolby Vision.

Der W85B beeindruckt für seine Preisklasse durch ein kontrastreiches, dynamisches Bild

Sehr gute Plastizität beim W85B, gar nicht so weit entfernt von den Top-Serien

Die LCD-Modelle nutzen die Panasonic TV Premium-Plattform mit integriertem Fire TV: Personalisiertes Erlebnis mit Alexa-Sprachsteuerung. Hinzu kommt der Prime Video Calibrated Mode: Der W95B und der W93B optimieren automatisch Prime Video-Inhalte mit dem Prime Video Calibrated Mode. Beide Oberklasse-TVs sind darüber hinaus Calman Ready-kompatibel, sodass eine professionelle Farbkalibrierung kein Wunschtraum bleiben muss. Für die 2025er LCD-TVs spricht auch die hohe Bildpräzision: Naturgetreue Farben, optimaler Kontrast und gestochen scharfe Klarheit für jede Szene – unseren ersten Eindrücken nach werden diese Eigenschaften auch tatsächlich in der Praxis repräsentiert, vor allem die enorme, aber nie überzogene Bildschärfe und die realistischen Farben fallen sehr positiv auf. Ergänzt wird die visuelle Performance durch ein verbessertes, immersives Klangerlebnis durch weiterentwickelte Lautsprechersysteme, und auch Gamer werden sich freuen: Extrem reaktionsschnelles Gameplay ist mit tadelloser Bild- und Tonqualität möglich.

Nackenkopfhörer und Open TWS

Eine stimmige multifunktionale Ergänzung zu den TV-Modellen gibt es ebenfalls noch.

SC-GNW30

Hier in einem Anwendungsszenario

Der Panasonic SC-GNW30 Nackenlautsprecher ist nicht ausschließlich für den Einsatz beim Gamen gedacht, sondern kann ebenso zum Fernsehen, Musik hören oder im Home Office verwendet werden.

Der Panasonic SC-GNW30 besitzt 4 Lautsprecher für eine atmosphärisch dichte, klare Klangqualität und ist mit HDMI 2.1 & Bluetooth® 5.3 für mehr Flexibilität und Kompatibilität ausgestattet. Er ist kompatibel mit Xbox, macOS und Smartphones - zusätzlich zu Sony PS4/PS5 und Nintendo Switch. HDMI ARC sorgt für optimale TV-Kompatibilität. Zwei Mikrofone und KI-gestützte Sprachverarbeitungstechnologie sind an Bord, für Videocalls bei der Arbeit oder Spielechats.

Panasonic RB-F10

Ebenfalls ein nützlicher und klangstarker Begleiter für den Alltag ist der Open TWS-Kopfhörer Panasonic RB-F10, der mit dem modernen Bluetooth 5.4 Standard arbeitet. Er betritt ein Marktsegment, das wächst: Das der Open Ear-True Wireless-Kopfhörersysteme. Während herkömmliche TWS In-Ears darauf ausgelegt sind, möglichst gut, das heißt akustisch abschließend, im Gehörgang zu sitzen, setzen Open TWS-Kopfhörer andere Schwerpunkte. Die Treiber sind bei diesen Modellen vor dem Ohr untergebracht, daher können Umgebungsgeräusche nach wie vor bewusst wahrgenommen werden. Panasonic veranschlagt fürs neue, wahlweise in schwarzer oder beiger Variante lieferbaren Modell einen fairen Kaufpreis von 89,99 EUR.

Beige oder Schwarz

Eine App-Steuerung wurde bei diesem Produkt im Sinne einer maximal einfachen Handhabung bewusst nicht integriert. Dafür gibt eine IPX4-Zertifizierung und ein extrem kompaktes Case. Durch dessen spezielle Konstruktion mit dem cleveren Aufbewahrungssystem für die Ohrstücke konnte ein oftmals nicht unerhebliches Problem vermieden werden: Nämlich das, dass das Case deutlich zu groß gerät. Aber auch akustisch, so verspricht es Panasonic, wird einiges geboten. Weil sich die Gehäuse mit den Treibereinheiten vor dem Gehörgang befinden, konnten die Japaner größere Treiber einsetzen: 17 x 12 mm messen sie und haben genug Reserven, um über den gesamten Frequenzbereich eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit bieten zu können. In unserem Test hat der Panasonic RB-F10 auf ganzer Linie überzeugen können.

Fazit

Panasonic und Technics auf der IFA 2025: Nachhaltigkeit modernster Ausprägung trifft auf japanische Tradition, die sich in akribischer Forschungsarbeit und bester handwerklicher Ausfertigung manifestiert. Mit einem zukunftsorientierten, breit aufgestellten Produkt-Portfolio können beide Marken mit Selbstbewusstsein nach vorn schauen. Innerhalb des Panasonic-/Technics-Universums finden sich nahezu für jede Situation des Alltags passende Produkte und Systemlösungen, die sich nahtlos in die alltäglichen Abläufe integrieren, viele Routinen einfacher machen und für die Freizeit einen enormen audiovisuellen Genuss bieten können.

Special: Carsten Rampacher und Oksana Fritz

Datum: 07. September 2025