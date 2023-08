IFA 2023 EXKLUSIV-PREVIEW: Philips 4K-TV OLED+ 908 - Grandiose Maximalhelligkeit und überragende Plastizität

Wir hatten im Rahmen der IFA 2023 die Möglichkeit, das neue Topmodell OLED+ 908 im Portfolio der OLED-Fernseher bei Philips ausführlich zu checken. Der TV wird bereits im September 2023 in den Größen 55, 65 und 77 Zoll verfügbar sein. An Bord sind das neueste META OLED-Panel sowie der P5 AI-Prozessor der 7. Generation Das Panel verwendet eine spezielle Micro Lens Array-Schicht, in Kombination mit einem ausgeklügelten META-Algorithmus soll hier die Spitzenhelligkeit um 70% auf bis zu 2.100 Nits gesteigert worden sein. Außerdem besitzt der neue Bildschirm einen größeren Betrachtungswinkel und eine verbesserte Energieeffizienz.

B&W-Lautsprechersystem

Im Detail

Aus akustischer Perspektive ist ebenfalls das Beste gerade gut genug, und so kommt ein integriertes Bowers & Wilkins-Soundsystem mit 80 Watt Leistung zum Einsatz. Sechs Treiber befinden sich in LCR-Konfiguration auf der Vorderseite, die Rückseite ist mit einem Subwoofer und vier zusätzlichen Passivradiatoren ausgestattet. Das Ganze baut enorm flach, was die Optik unauffällig macht. Das Finish ist exzellent.

Wenden wir uns wieder der visuellen Leistungsfähigkeit zu: Mit der neuen 2. Version von Ambient Intelligence passt der P5 AI-Prozessor (7. Generation) Helligkeit, Gamma und Farbwiedergabe noch präziser in Echtzeit ans Umgebungslicht an. Dafür wird ein neuer XYZ-Lichtsensor verwendet, der die Farbtemperatur im Raum misst und den Weißpunkt des Displays exakt dem Licht im Raum anpasst. Eine enorme Kantenschärfe und feinste Detaillierung werden mit dem verbesserten Super-Resolution-Feature des P5-Prozessors realisiert.

Der OLED+908 ist, wie die anderen Philips OLED-Fernseher, mit dem neuen Google TV OS ausgestattet. Die Benutzeroberfläche fokussiert personalisierte Inhalte und Empfehlungen auf dem Startbildschirm. Die neue Version offeriert einen einfacheren Zugang zu den wichtigsten Einstellungen und dank kompakterer Menüs werden die aktuell gezeigten Bildinhalte weniger stark überlagert.

Dünner Rahmen

Ambilight-Integration

Beim Design setzt der Fernseher Akzente durch einen dunklen, sehr schlanken Metallrahmen, der mit dem dunklen Audiomix-Lautsprechertuch von Kvadrat und einem offenen Metallfuß kombiniert wird.

Neue Fernbedienung

Rückseite

Beleuchtet

Auf Wunsch kann auch eine 10er Tastatur mit eingeblendet werden

Auch eine neue Fernbedienung ist beim OLED+908 im Lieferumfang. Sie besitzt einen integrierten Akku, wird über USB-C aufgeladen und bringt einen neuen „123“-Hot-Key zum Ein- und Ausschalten der Tasten-Hintergrundbeleuchtung mit. Diese Remote ist genial: Kompakt, einfach in der Handhabung, mit sehr gutem Tastendruckpunkt. Ein Bewegungssensor aktiviert zudem automatisch die Beleuchtung. Natürlich ist das dreiseitige „Next Gen“-Ambilight verbaut.

Der Philips OLED+908 ist ab September zu folgenden Preisen verfügbar:

OLED+ 55OLED908: 2.699 Euro

OLED+ 65OLED908: 3.699 Euro

OLED+ 77OLED908: 5.699 Euro

Auf der nächsten Seite setzen wir den Bericht mit zahlreichen Menü-Screenshots aus dem Einstellungs-Menü fort.

