News

Audio Reference präsentiert die teuerste Anlage der High End 2025 - schnell Tickets sichern

Audio Reference aus Hamburg präsentiert auf der High End 2025 die exklusivste Anlage der Welt: Mehr als drei Millionen Euro kostet die Ultra High End-Kette insgesamt, und Audio Reference-CEO Mansour Mamaghani hat keinen Aufwand gescheut, diese Installation der Superlative perfekt zu präsentieren: Zu finden ist dieses Statement bester Technik im Atrium 3.1 und dort im Raum C112, inszeniert in einem eigens dafür eingerichteten „Konzertsaal“.

Wir haben alle Komponenten bereits ausführlich vorgestellt

Daher raten wir jedem, der neue klangliche Dimensionen erleben möchte, sich schnell noch Tickets für die Vorführung zu sichern. Das kann man hier tun:

Tickets für die exklusivste Anlage der Welt

Oder ganz einfach mittels QR-Code:

Anzeige

Zur exklusivsten Anlage der Welt gehören die folgenden Komponenten:

Wir werden selbstverständlich ebenfalls ausführlich von der luxuriösen Installation direkt von der High End berichten.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.