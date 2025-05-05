Audio Reference präsentiert die teuerste Anlage der High End 2025 - schnell Tickets sichern
Audio Reference aus Hamburg präsentiert auf der High End 2025 die exklusivste Anlage der Welt: Mehr als drei Millionen Euro kostet die Ultra High End-Kette insgesamt, und Audio Reference-CEO Mansour Mamaghani hat keinen Aufwand gescheut, diese Installation der Superlative perfekt zu präsentieren: Zu finden ist dieses Statement bester Technik im Atrium 3.1 und dort im Raum C112, inszeniert in einem eigens dafür eingerichteten „Konzertsaal“.
Wir haben alle Komponenten bereits ausführlich vorgestellt
Daher raten wir jedem, der neue klangliche Dimensionen erleben möchte, sich schnell noch Tickets für die Vorführung zu sichern. Das kann man hier tun:
Tickets für die exklusivste Anlage der Welt
Oder ganz einfach mittels QR-Code:
Zur exklusivsten Anlage der Welt gehören die folgenden Komponenten:
- Dan D’Agostino Relentless Monoblock (4x)
- Dan D’Agostino Relentless Vorstufe
- dCS Vivaldi-Kette
- VPI Direct Drive-Plattenspieler
- Wilson Audio Thor’s Hammer (2x)
- Wilson Audio WAMM Master Chronosonic
- Bassocontinuo Racks
- Nordost Odin Verkabelung
- Vicoustic Raumakustik Tuning
Wir werden selbstverständlich ebenfalls ausführlich von der luxuriösen Installation direkt von der High End berichten.
