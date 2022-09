Heimkino Deluxe mit der "BARI"-Serie von Sofanella

© Sofanella

Die Heimkino-Sofa-Serie BARI ist eine der neuesten Kollektionen des Möbelversand-Spezialisten Sofanella aus diesem Jahr. Die Sofas basieren auf den Klassikern der MATERA-Serie, die mit verschiedenen Optimierungen neu gestaltet wurden.

Sofanella hat sich auf Sofas spezialisiert, die universell im Wohnzimmer und Heimkino einsetzbar sind und Couchpotatoes das Film & Fernseherlebnis noch angenehmer gestalten. Insbesondere die Kinosofas bieten neben viel Sitzkomfort auch einige technische Refinessen.

Alle Modelle der BARI-Serie verfügen über Armlehnen mit integriertem Getränkehalter und elektrisch verstellbaren Kopf- und Fußteilen, mit denen an jedem Platz die ideale Relaxposition für den Filmabend eingestellt werden kann. Die Kopflehnen an jedem Sitz lassen sich ebenso auf Knopfdruck in die gewünschte Position bringen. Außerdem steht ein USB-Anschluss zum Aufladen von Smartphones oder Tablets in der Armlehne zur Verfügung.

Die Abmessungen von BARI fallen etwas größer als bei MATERA aus. Die Rückenlehne ist um 5 cm höher und die Sitztiefe des Relax-Sitzes um 4-5 cm länger. Dadurch steht etwas mehr Platz zur Verfügung, um es sich beim Filme gucken noch gemütlicher zu machen. Außerdem bietet die Getränkehalterung in den äußeren Armlehnen und der Mittelkonsole die Möglichkeit, Getränke zu kühlen oder warmzuhalten.

Die BARI-Serie steht vom kompakten Zweisitzer bis zum großen Viersitzer und verschiedenen Material- und Farbvarianten zur Auswahl, so dass vom kleinen Wohnzimmer bis zum großen Heimkino-Raum für jeden Anspruch und Geschmack das richtige Sofa dabei ist. Die Sofas werden sowohl mit Leder- oder Stoffbezug angeboten. Die hier gezeigten Farbvarianten sind nur eine kleine Auswahl. Je nach Modell stehen über 20 verschiedene Farben in vielen Zwischentönen mit elegant-dezent und teilweise auch kräftig-bunten Colorationen zur Auswahl.

Anzeige



© Sofanella

Die BARI-Sofas gibt es in verschiedenen Ausführungen als miteinander kombinierbare Zwei-Sitzer, Drei-Sitzer, Drei-Sitzer mit Partnersitz sowie als Viersitzer oder Viersitzer mt Partnersitz.

Die MATERA-Serie von Sofanella ist auch weiterhin erhältlich.

© Sofanella

Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Detaillierte Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

Anzeige

www.sofanella.de

Anzeige



Tags: Sofanella