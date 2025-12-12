Händlerportrait: Der Karlsruher SG Akustik TV & Heimkino-Store mit eigener Bang & Olufsen Verkaufsfläche

Nach längerer Zeit endlich wieder zu Besuch in einem außergewöhnlich interessanten Fachgeschäft - oben im Bild ein Blick in den Laden: Seit etwas über einem Jahr gibt es den SG Akustik TV & Heimkino-Store in der jetzigen Form. Ins Geschäft integriert wurde der Bang & Olufsen-Store, der seit langer Zeit eine feste Institution in Karlsruhe ist. Adrian Neukirchner stand uns mit all seinem Fachwissen und seiner Expertise rund um die geschäftlichen Aktivitäten für unser Händlerportrait zur Verfügung. Und es gab unter anderem auch sensationellen Kaffee aus der Loewe Aura Pure Luxus-Maschine.

Loewe Aura Pure

Der Store von außen - mitten in der Karlsruher Innenstadt

Weihnachten und passende Bang & Olufsen-Präsente

Zunächst interessiert uns natürlich die Historie. Adrian erzählt uns, dass der Bang & Olufsen-Store in Karsruhe eine, wie er sich ausdrückt „alteingesessene HiFi- und Design-Bastion“ aus den frühen 2000er Jahren ist.

Bang & Olufsen ist 2025 100 Jahre alt geworden

SG Akustik hat dann vor circa sieben Jahren den Store als Betreiber übernommen. SG Akustik bringt mehr als 35 Jahre Erfahrung mit dem Thema hochwertiges HiFi mit, und seit mehr als zwei Jahrzehnten ist man auch auf dem Heimkiino-/Mehrkanal-Sektor mit großem Erfolg unterwegs. Kernkompetenz des Karlsruher Geschäfts ist es, „eine neue und bis dato einmalige Verbindung zu HiFi und Indivuallösungen zu schaffen“, führt Adrian weiter aus. Und, wie eingangs erwähnt, seit gut einem Jahr ist der Bang & Olufsen-Store nun fester Bestandteil des SG Akustik TV & Heimkino-Stores.

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Sechs Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Vier davon arbeiten im Vekauf, und zwar mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten: Ein Mitarbeiter, Patrick, kümmert sich um die Marke Bang & Olufsen, der zweite, Elias, hat den Themenkomplex TV & Heimkino als Schwerpunkt.

Adrian Neukirchner stand uns für ein intensives & interessantes Gespräch zur Verfügung

Im Fokus des dritten Verlaufsmitarbeiters, Mathias, steht das Thema Service, während Adrian sich im strategische Entscheidungen kümmert und parallel Teile des operativen Geschäfts betreut. Fehlen noch zwei Kollegen – sie sind das ausgebildete und geschulte Außendienst-Team. Einer, Sven, der beiden Mitarbeiter liefert Ware mit dem Schwerpunkt auf Bang & Olufsen Produkte aus. Auch äußerst komplexen Systeminstallationen beim Kunden ist er souverän gewachsen. Der zweite Außendienst-Experte, Bernhard, konzentriert sich voll aufs gesamte Thema TV & Heimkino – auch ganz besondere, individuelle Lösungen stellen für ihn keine Hürde dar, sodass der Kunde stets genau das bekommt, was er sich vorgestellt hat.

Direkt im Laden gibt es auch eine kleine Serviceecke

Zudem arbeitet das Karlsruher Team mit einer qualifizierten Servicewerkstatt zusammen. Dort kümmern sich vier versierte Techniker nicht nur um jedes Gerät aus der Vergangenheit, sondern stehen auch bezüglich des ausführenden Service für den SG Akustik TV & Heimkino-Store bereit. Hervorzuheben ist, dass gerade bei Bang & Olufsen servicebedürftige Geräte nicht einfach entsorgt, sondern repariert werden - bei anderen hochwetigen Komponenten der renommierten Brands des Karlsruher Stores sieht es ähnlich aus- Daher ist auch der Faktor Nachhaltigkeit vollunfänglich berücksichtigt, ein schöner Gegenentwurf zur heutigen Wegwerfgesellschaft.

Zusätzlich können die Karlsruher Mitarbeiter auf die geballte Kraft - mit Lager, Logistik, IT sowie Buchhaltung - der SG Akustik-Hauptfiliale mit mehr als einem Dutzend Kollegen zurückgreifen.

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Klingt beeindruckend - doch wir möchten natürlich noch viel mehr erfahren. So interessiert uns beispielsweise, wie groß die Gesamtfläche des Karlsruher Geschäfts ist. Die reine Verkaufsfläche misst rund 120 Quadratmeter, hinzu kommt ein örtliches Lager für „On The Go“ Produkte mit 15 Quadratmetern. Ergänzt werden diese Flächen um mehrere 100 Quadratmeter Lagerfläche im großen externen Lager, das ebenfalls Teil von SG Akustik ist.

Blick in einen Teil des Ladens

Gut – 120 Quadratmeter gibt es im Karlsruher Laden. Der Store ist zur Hälfte mit Bang & Olufsen-Produkten bestückt und zur anderen Hälfte mit den anderen Marken, die im Store verkauft werden. Aber wie sehen die täglichen Schwerpunkte im Laden aus? Erst einmal ist der Store mitten in der Karlsruher Fußgängerzone gelegen und daher nicht zu verfehlen.

Bang & Olufsen "On The Go" Bereich

Auch beim Bummeln lädt das Geschäft zu einer spontanen Visite ein – und potentielle Kunden können sich gleich von Bang & Olufsen „On The Go“-Produkten sowie einer optimalen Multiroom-Installationen, bestehend aus Produkten ganz unterschiedlicher Marken, inspirieren lassen. Die exponierte Lage iast heutzutage schon beinahe ein Alleinstellungsmerkmal, da es in den Fußgängerzonen deutscher Städte praktisch keine HiFi-/Mehrkanal-/TV-Läden mehr gibt.

Hochwertige TV-/Soundbar-Lösungen gehören natürlich auch zum Konzept

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Auch Highend-Soundbars von Bang & Olufsen fehlen nicht

Aber das war natürlich noch nicht alles: Im Fokus liegt schlichtweg jeder Kunde, der sich für sein Zuhause hochwertige, individuelle TV- /Sound- und Heimkino-Lösungen wünscht. Das Spektrum an möglichen Themenbereichen ist groß und startet, ganz schlicht, mit einem kleinen Smart-TV, der in einem Schrank stehen soll. Selbstverständlich sind auch überdurchschnittlich aufwändige und komplexe TV + Soundsystem-Lösungen im Wohnzimmer möglich.

SG Akustik Villa Schellbach

Auch die uns wohl bekannte Villa Schellbach in Baden-Baden, die als reines Vorführobjekt dient, gehört zu SG Akustik. Während man in den zwei oberen Etagen feinstes HiFi präsentiert, zeigt SG Akustik im Erdgeschoss alles, was das B&O-Produktportfolio hergibt. Auch für Liebhaber performanter Heimkinos mit enorm leistungsfähigen Bild- und Tonlösungen steht im Erdgeschoss alles parat.

Ästhetische, hochwertige Lösungen - das ist Erfolgsrezept des Karlsruher Teams

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Wichtig ist dem gesamten SG Akustik-Team und natürlich auch den Mitarbeitern im Karlsruher Geschäft, dass jeder Kunde eine erstklassige Qualität geliefert bekommt, und zwar in jeder Beziehung. Optisch äußerst hochwertige, aufwändige und individuelle Lösungen – das ist die Spezialität des Teams aus Karlsruhe. Die Realisierung optisch unauffälliger, aber akustisch enorm leistungsfähiger Heimkinolösungen muss nicht länger ein Traum bleiben. Zudem sind diese Anlagen in praktisch jedem Wohnzimmer nachrüstbar.

Grandios: Leica Cine Collection in Betrieb

Hier mit heruntergefahrener Leinwand

Wir haben uns direkt vor Ort ein sehr attraktives Beispiel angesehen und angehört - daa Konzept heißt "Leica Cine Collection". Das System besteht hier in der Vorführung aus einem passenden Möbelstück von USM Haller, dem Leica Cine 1 Ultrakurzdistanz-Prpojektor (hier in der größten Ausführung in 120 Zoll), eine Celexon-Leinwand (die aus dem Möbelstück bei Bedarf heransführt, Bodenscherenleinwand) plus einem Wireless-Soundsystem von PIEGA aus der ACE-Serie (komplett drahtlos über WiSA angesteuert) inklusive SUB Medium von PIEGA.

Lautsprecher aus der PIEGA ACE-Wireless-Serie

Dieses Setup ist ein Bestseller in Karlsruhe, es wird regelmäßig bei Kunden zuhause installiert. Das Beste an diesem System ist, dass jeder WiSA-kompatible Lautsprecher nahtlos eingebunden werden kann.

Selbstverständlich gehört auch die Einrichtung eines Heimkinos in einem eigens dafür vorgesehenen Raum zum Programm. Eine komplette Ausstattung des Wohnobjekts des betreffenden Kunden, z.B. mit Heimkino und Multiroom-Lautsprechersystem wird zusammen mit starken Kooperationspartnern wie Burger Inneneinrichtung in Angriff genommen, um ein maßgeschneidertes, innenarchitektonisch reizvolles und handwerklich meisterhaft ausgeführtes audiovisuelles Gesamterlebnis zu generieren.

Es werden ganz unterschiedliche Display-Diagonalen nachgefragt

Nun wissen wir schon genauer, was das Team des SG Akustik TV & Heimkino-Stores in Karlsruhe leisten kann. Daher schwenken wir zu einer weiteren Frage um, und zwar, ob der Trend zu immer größeren Bildschirmdiagonalen bei Smart TVs sich auch hier spürbar aufs Kaufverhalten der Kunden auswirkt. Adrian gibt eine differenzierte Antwort dazu, denn in Karlsruhe gibt es durchaus Kunden, die eine hochwertige Möbelausstattung im heimischen Wohnzimmer haben, an die sich das TV-Gerät auch und gerade hinsichtlich der Größe anpassen sollte. Und diese Klientel, die oftmals Geräte von Bang & Olufsen oder auch von Loewe bevorzugt, schätzt das Angebot an Fernsehern zwischen 32 und 48 Zoll.

Ja nach Bedarf dürfen auch auch einmal kleinere Smart-TVs sein

Ansonsten aber, so fährt Adrian fort, merken es auch die Karlsruher Mitarbeiter, dass im durchschnittlichen Wohnzimmer immer größere Smart-TVs nachgefragt werden. Und nicht nur klassische Fernseher, auch Ultrakurzdistanz-Projektoren, unkritisch in Aufstellung und Handhabung sowie mit wachsener Performance hinsichtlich der Bildqualität versehen, werden beliebter. Daher arbeitet der Karlsruher Store, wie bereits anhand eines Beispiels weiter oben im Text angesprochen, gern mit Leica zusammen.

Leica baut extrem hochwertige Ultrakurzdistanz-Projektoren

Leica führt - davon konnten wir uns vor Ort selbst überzeugen - enorm leistungsfähige und vom Design her ausgesprochen attraktive Ultrakurzdistanz-Projektoren in ihrer Produktpalette. Kombiniert werden die Leica-Geräte dann, wie wir es schon erwähnten, zusammen mit den passenden Leinwänden, die wie auch in unserem Beispiel in Möbel integriert werden können und somit die Ästhetik des Wohnraums nicht stören. Das Heimkino im Wohnzimmer mit mehr als 120 Zoll Bilddiagonale wird so Realität.

Die legendären Phantom Ultimate Wireless/Streaming-Lautsprecher von Devialet gibt es in Karlsruhe natürlich auch

Die Namen Bang & Olufsen sowie Leica fielen bereits – welche Marken führt SG Akustik im Karlsruher Store für TV und Heimkino noch im Programm? Adrian erklärt uns, dass man sich auf wenige, besonders innovative sowie hochwertige Brands fokussiert. Zu nennen wären hier zusätzlich Loewe, Devialet, Canvas, Hisense, Sonance und die aktiven Lautsprecherlösungen der Schweizer Manufaktur PIEGA. Er betont nochmals, dass Bang & Olufsen traditionell besonders stark ist, und personell werden über 100 Jahre Erfahrung gebündelt.

Vorteil ist natürlich, dass man dadurch, dass man zu SG Akustik gehört, ein enorm umfangreiches Sortiment in der Hinterhand hat, sodass man nahezu jeden Kundenwunsch von der Ausführung und von den verwendeten Geräten her umsetzen kann.

Steuerung eines unsichtbar in die Wand integrierten Sonance-Lautsprechersystems (Unterputz-Lautsprecher), Teil 1

Steuerung, Teil 2

Wir möchten noch näher auf die spezifischen Wünsche der Kunden eingehen und fragen den Experten, ob Kunden bei der Installation von Mehrkanalsystemen verstärkt auf praktisch unsichtbare Lösungen setzen (In-Wall oder On-Wall) oder ob sie Systeme mit einem unverwechselbaren, eleganten Design bevorzugen, die man auch ruhig sehen darf. Natürlich möchten wir ebenfalls wissen, ob Kunden noch nach traditionellen passiven Lautsprechern zum Aufbau eines Mehrkanal-Setups in Kombination mit einem klassischen Mehrkanal-Verstärker oder -Receiver verlangen.

Ästhetisches, edles Equipment darf man im Wohnzimmer des Kunden ruhig sehen

Adrian erklärt uns, dass optisch anspruchsvolle Wohnräume oft mit gut sichtbaren, ästhetisch sowie technisch anspruchsvollen Produkten ausgestattet werden. Nebenräume werden hingegen mit Komponenten in zurückhaltender Optik ausgestattet. Mit Bang & Olufsen-Komponenten, aber auch mit den anderen Marken des SG Akustik TV & Heimkino-Stores kann man beide Anforderungsprofile exzellent miteinander verbinden, auch eine Symbiose ist selbstverständlich möglich. Bleibt noch die Frage nach den klassischen Systemen offen. Hier führt Adrian aus, dass solche Lösungen meist im Einstiegsbereich nachgefragt werden. Er erklärt: „Hier bekommt man für vergleichsweise kleines Geld schöne Offerten, die durch die hohe Individualisierbarkeit bestens nach Preis-Leistung gestaltet werden können.“ Darüber hinaus aber nehmen klassische Mehrkanal-Lösungen klar eine untergeordnete Rolle ein – mit Ausnahme des absoluten High-End-Segments hinsichtlich der gebotenen akustischen Performance. Hier sind, so der Fachmann, solche Lösungen die einzige Option. Der SG Akustik TV & Heimkino-Store bietet hier dann gern aufwändige Heimkinos an, die dann oft mit der klassischem Verschaltung bedient werden.

Daran anschließend, möchten wir wissen, welche Art von Systemlösung denn am stärksten nachgefragt ist. Adrian erläutert, dass es eine gesunde Mischung ist, mit der die Kunden ans Team des Stores herantreten. Der Fokus des Geschäfts liegt jedoch klar auf maßgeschneiderten und perfekt integrierten Installationen – was auch deutlich kommuniziert wird. Wie man es bereits erahnen kann, kommen Kunden auch genau deshalb am häufigsten in den Store. Denn dieses Konzept, absolut maßgeschneidert und individuell zu agieren, hat Seltenheitswert und wird von der Kundschaft dementsprechend gut angenommen.

Da wir nun Bescheid wissen, welchen Teil des reichhaltigen Angebots die Kunden am stärksten nachfragen, gehen wir weiter in Detail. Wie ist die Lage bei den Kunden? Geht der Trend verstärkt zu eigenen, dedizierten Kino-/Medienräumen oder eher wird die nahtlose Integration hochwertiger TV-/Soundlösungen fürs Wohnzimmer bevorzugt?

Dadurch, dass man Technik immer besser unauffällig im Raum unterbringen kann, sieht Adrian einen klaren Trend hin zur Integration – eine spannende Entwicklung, wie er meint. Denn es gibt „großartige Herausforderungen und immer mehr neue Produkte, um den Wohnraum auszustatten – und auch flexibel & individuell zu gestalten.“ Daher kuriert das Karlsruher Team die Produktselektion auch entsprechend, dass gleichermaßen ein hohes Niveau bei Bild- und Tonqualität mit maximaler Leistungsstärke umgesetzt wird.

Multiroom-Installationen sind gefragt und für die Kunden des SG Akustik TV & Heimkino-/Bang & Olufsen-Geschäfts keine Neuheit. Denn Bang & Olufsen ist so etwas wie ein Pionier auf dem Gebiet von Mehrrauminstallationen. Durch das hauseigene Master Control Link System begann man bei Bang & Olufsen bereits im Jahr 1982 mit dem Bespielen mehrerer Räume/Hörzonen – daher hat das innovative dänische Unternehmen bereits Multiroom in viele Haushalte der Kunden des Karlsruher Teams einziehen lassen. Und die Kunden möchten die Vorzüge derartiger Installationen nicht mehr missen. Heute ist die Situation immer noch so, dass Multiroom-Installationen mehr als gut nachgefragt sind, und es ist mittlerweile auch problemlos möglich, den Sound in wirklich alle Bereiche auch großer Häuser inklusive Garten sowie Pool zu bringen.

Wir schließen gleich mit der nächsten Frage an und wollen in Erfahrung bringen, wie die Planung eines Projekts beim Kunden im Detail aussieht. Was passiert, wenn zum Beispiel die aufwändige Integration einer Mehrkanalanlage im Wohnzimmer inklusive eines XXL-Flachbildschirms vollzogen werden soll. Adrian beantwortet die Frage zunächst damit, dass die Planung ein Prozess ist, der aus zahlreichen einzelnen Teilen besteht, die zur exzellenten Realisierung des jeweiligen Projekts nahtlos ineinander greifen müssen. Nachdem ein erstes Treffen mit dem Kunden stattfand, ist eine Objektbegehung meist der nächste Schritt. Die Erstellung eines Angebots und eines Kabelplans folgen dann. Eine entscheidende Rolle spielt natürlich die Art des Objekts, in dem die Installation erfolgen soll. Handelt es sich um einen Neubau, der vielleicht noch im Rohbau ist, um eine Grundsanierung/Renovierung oder einfach darum, dass in ein bestehendes Objekt eine neue Systemlösung integriert werden soll. Ist dies geklärt, gehen die Karlsruher Spezialisten entweder zeitnah, oder eben nach der Schaffung der baulichen Grundvoraussetzungen für die Durchführung des Projekts, ans Werk.

Wichtig ist Adrian dabei vor allem das Folgende: „Wir haben mit den Projekten, die wir typischerweise im Alltag installieren, über die Jahre die Erfahrungen gesammelt, um Aufträge vollumfänglich selber abzuleisten. Es gibt aber auch Dinge, die wir nicht machen können, oder dürfen.“

Als Beispiel nennt er Pools, Elektrik und Trockenbau sowie Sonderlösungen, die Schreiner und oder Möblierung erfordern. Hier arbeitet der SG Akustik TV & Heimkino-Store mit renommierten, auf den jeweiligen Bereich spezialisierten Firmen zusammen. Es kommt jedoch auch vor, dass der Kunde für bestimmte Tätigkeiten bereits Handwerker kennt und diese dann den Auftrag ausführen. Technik sowie Einbau sind aber das Fachgebiet des Karlsruher Teams, und im letzten Schritt werden dann die Installation, die Inbetriebnahme und die praxisberechte Einweisung für den Kunden von den Außendienstmitarbeitern des Stores vorgenommen.

Jetzt sind wir bestens informiert über Sortiment & Service-Angebot des SG Akustik TV & Heimkino-Stores Karlsruhe. Aber noch gibt es offene Fragen, deren Beantwortung uns sehr am Herzen liegt. Wagen wir einen Blick in die Zukunft – wo liegen wichtige Schwerpunkte auf dem Gebiet TV und Heimkino? Welche Trends werden sich intensivieren, welche Art von Lösungen werden kaum noch Relevanz besitzen? Laut Adrian bleibt der Markt weiterhin spannend, neue, immer aufwändiger entwickelte technische Innovationen werden das Geschehen bereichern. Technologien wie beispielsweise die Automatisierung zuhause oder Ultrakurzdistanz-Beamer, die verlust- sowie latenzfreie drahtlose Übertragung von Audiodaten und immer leistungsfähigere DSP-Technik sind wichtige Faktoren, die in Zukunft eine nochmals größere Rolle spielen werden. Auf diesen Gebieten sieht der Karlsruher Experte klar die Fokusthemen für die kommenden Jahre. Adrians Meinung nach wird das sogenannte „integrative Geschäft“ klar stärker: „Wohnraum wird lebensnäher und offener genutzt, Bild & Ton werden immer mehr mit Schwerpunkt aufs ganze Haus gesehen und sind nicht nur für einen dafür vorgesehenen Raum gedacht.“

Er nennt gleich Marken, die diesen Trend verstanden haben – dazu gehören beispielsweise Bang & Olufsen oder der noch recht neue Anbieter Canvas, der hochwertige, perfekt integrierte Soundlösungen für moderne Smart-TVs anbietet. Der Fernseher ist zugleich Anlage und Designobjekt – das sind klare Trends für die Zukunft. Bei Videoprojektoren wird sich die Lasertechnik immer weiter durchsetzen, da sie in praktisch allen Belangen den konventionell arbeitenden Beamern überlegen ist.

Was an Bedeutung verlieren wird, ist, so Adrian, zum Beispiel das lineare Fernsehen. In Zahlen ausgedrückt, ist hier längst ein Rückzug zu beobachten. Das Streamen von Videoinhalten wird immer noch wichtiger. Auch beim Radioempfang setzen Kunden verstärkt aufs Internet Radio, entsprechende Plattformen sind in immer mehr Devices an Werk installiert.

Adrian betont aber, dass der 360 Grad-Service des Karlsruher Stores keinen Kunden alleine lässt. Auch, wenn es zahlreiche weitere Technologien gibt, die im Mainstream teils massiv an Bedeutung verlieren (3D, Blu-ray, Integration alter Anlagen) wird der Wunsch des Kunden nie außer acht gelassen – und wenn dieser Wunsch beinhaltet, dass auch ältere Komponenten nach wie vor ihren Dienst im System verrichten sollen, wird das natürlich entsprechend berücksichtigt.

Kommen wir zu einer letzten Frage, die etwas unangenehm ist, sich aber nicht vermeiden lässt. Dass es aktuell „nicht wirklich gut läuft“, hört man nicht erst seit heute von vielen Seiten. Aus diesem Grund ist es für uns natürlich interessant, wie das Karlsruher Team des SG Akustik TV & Heimkino-Stores die momentane Entwicklung beurteilt. „Herausfordernd, aber voller Potentiale“ – so drückt Adrian es aus. Er sieht sich und sein starkes Team klar im Vorteil, denn es gibt zahlreiche Alleinstellungsmerkmale, und genau deswegen kommen die Kunden in den Store – sie schätzen den individuellen Service sowie die individuellen Lösungen. Er betont jedoch, dass man sich in Zeiten des steigenden Paketaufkommens in Folge des ständig wachsenden Onlinehandels schon anstrengen muss, damit man auf sich aufmerksam machen kann und der Kunde versteht, dass hohe Leistungen natürlich auch entsprechend honoriert werden müssen.

Nach der sehr ausführlichen Beantwortung unserer Fragen gehen wir nun mit einem deutlich erweiterten Wissensstand unserer Wege und danken Adrian Neukirchner für die wirklich üppig bemessene Zeit, die er für uns zur Verfügung hatte. Uns beeindruckt das umfassende Konzept des SG Akustik TV & Heimkino-Stores inklusive dem Bang & Olufsen-Sortiment in Karlsruhe zutiefst. Der Kunde klar im Fokus, die maßgeschneiderte Individualisierung ist das Steckenpferd – so kann man in Kürze die Eindrücke zusammenfassen. Dass mit den besten Brands und stehts mit größtmöglichem Qualitäts- und Serviceanspruch auch komplexe Projekte souverän realisiert werden, ist beinahe ein Alleinstellungsmerkmal des Stores mitten in der Karlsruher Fußgängerzone.

Bericht: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: Dezember 2025