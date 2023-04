Fotostrecke: Der Neunkanal-Netzwerk-AV-Verstärker Denon AVC-X4800H in allen Einzelheiten

In Kürze iim Test bei uns ist der Denon AVC-X4800H, ein Hochleistungs-Heimkino-Verstärker mit neun Kanälen, Kernmerkmale umfassen die Kompatibilität zu allen 3D-Audio-Tonnormen (Dolby Atmos®, DTS:X®, IMAX Enhanced, Auro 3D) zu 4K/120 Hz, zu 8K sowie zum HEOS-Streamingsystem. Es besteht ferner die Option, auf das moderne Dirac Live upzugraden, möchte man das serienmäßige Audyssey Mult EQ XT32 nicht einsetzen.

Als Mitglied der HEOS-Familie bietet der AVC-X4800H Zugriff auf Streaming-Inhalte über HEOS® Built-in und liefert Musik in alle Räume, die mit HEOS-fähigen Lautsprechern ausgestattet sind. Auch kann man auf entsprechend kompatible Dateien auf NAS-Systemen, Home Servern, PCs oder Notebooks zugreifen.

Mitgeliefertes Zubehör

Der AVC-X4800H ist mit neun diskreten monolithischen 200-Watt-Hochstromverstärkern ausgestattet, die für eine hervorragende Kraftentfaltung und für eine überragende klangliche Präzision sorgen. Der AV-Verstärker bietet zahlreiche Einrichtungsoptionen und lässt sich daher flexibel an individuelle Heimkino-Anforderungen anpassen. Er wurde im Denon-Stammwerk in Japan mit größtmöglicher Sorgfalt entwickelt sowie gefertigt. Die UVP beträgt 2.599 Euro.

Was steht an Anschlüssen bereit? HDMI In/Out: 7/ 3, Audio Analogue In/Out: 6/ 0, Phono (MM), Digital In: Optical / Coaxial: 2/ 2, Multichannel Pre-Out (11.4),Subwoofer Out: 4 (voneinander unabhängig). In diesem Special stellen wir das Neunkanal-Flaggschiff (darüber rangiert noch der AVC-A1A mit 15 Endstufen) mittels vieler Fotos vor.

Verarbeitung und Innenleben

Sauber geführtes Spaltmaß Gehäuse-Frontblende aus Sicht von oben

Sehr gutes Finish auch aus seitlicher Perspektive

Komplette Ansicht der Frontblende von der Seite aus

Hinterer Bereich von der Seite aus gesehen

Das Finish der Frontblende ist als gelungen zu bezeichnen. Sie ist leicht gebogen und auch im Detail gut verarbeitet. Das bestätigen die Sicht von der Seite und von oben aus.

Typisch Denon: Hochwertige Gerätestandfüße

Recht sauber geführter Regler für den Wechsel der Quelle

Typische Denon-Merkmale umfassen zwei große Drehregler für Lautstärke und Quelle, die relativ sauber geführt sind. Hinzu kommt ein etwas altbacken wirkendes zweizeiliges Punktmatrix-Display. Unterm AV-Verstärker sitzen solide, großformatige Gerätestandfüße. Bedienelemente auf der Gerätefront, die weniger oft benötigt werden, sitzen unter einer sehr gut verarbeiteten Klappe.

Klappe

Display

Fernbedienung

Griffgünstig

Layout im Detail

Im Lieferumfang enthalten ist auch eine Fernbedienung, die recht gut in der Hand liegt. Das Navigationskreuz ist für unseren Geschmack minimal zu weit unten montiert. Ansonsten aber findet sich kein Anlass zur Kritik, die Verarbeitung ist gut, die Materialqualität nicht überdurchschnittlich, aber anständig. Wie präsentiert sich der AVC-X4800H innen?

Sehr aufgeräumter Anblick

Großer Kühlkörper aus Aluminium

Trafo von oben aus gesehen

Trafo aus seitlicher Perspektive

Hochleistungs-DSP-Chip (Sharc)

HEOS-Modul

Auch der Aufbau innen hat uns überzeugt. Kein Kabelgewirr, klare Strukturen sowie hochwertige Bauteile ergänzen sich zu einem stimmigen Gesamteindruck.

