Deutsche HiFi-Tage 2025: Monitor Audio präsentiert Studio 89 und Silver 300 7G LE an Roksan-Verstärkern sowie alle Lautsprecher-Serien

Auf den Deutschen HiFi-Tagen 2025, die am vergangenen Sonntag endeten, hat Monitor Audio einen filmreifen Auftritt hingelegt: Alle Serien am Start, plus Extra-Schmankerl wie der Monitor Audio Studio 89 und natürlich dem Star der Messe, dem Monitor Audio Silver 300 7G Limited in einzigartiger Ausführung. Wir haben uns umgesehen und in diesem Bericht unsere Eindrücke festgehalten.

Monitor Audio Studio 89

Was für ein schöner Lautsprecher - das ging uns als erste durch den Kopf, als wir den Monitor Audio Studio 89 (Paarpreis 2.350 EUR) im Darmstadtium wahrgenommen haben. Er ist eine Hommage an die späten 80er Jahre mit der legendären Monitor Audio Studio-Serie gedacht, und verbindet dieses Flair mit modernster Technik der britischen Lautsprecherschmiede.

Bestückt ist die Akustik-Schönheit mit dem fein auflösenden, transparent sowie räumlich aufspielenden MPD III-Hochtöner sowie mit zwei 10,8 Zentimeter großen RDT III-Tief-/Mitteltönern für eine saubere, dynamische und nachdrückliche Wiedergabe des Präsenzton- und Bassbereichs.

Hochtöner

High Tech-Chassis

Das Zwei-Wege-Design mit MTM-Treiberanordnung steht für einen insgesamt beeindruckend präzisen, zugleich enorm weitläufigen Sound. Der HiVe II Schlitzport erweitert den Bassbereich, erhöht den Wirkungsgrad und beeindruckt durch die Abwesenheit störender Strömungsgeräusche. Noblesse im Detail ist durch die leichtgängigen, Rhidium-beschichteten Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse garantiert.

Optisch eine Wucht

Für den vollendeten Blickfang im edlen Wohnambiente gibt es den maßgeschneiderten Studio 89 Stand. Das Gehäuse der Studio 89 ist in makellosem Hochglanzschwarz lackiert, und die Chassis präsentieren sich goldfarben. Diese Merkmale sind eine Referenz an die ikonische Monitor Audio Studio 15, die die einzige Box der ursprünglichen Studio-Serie war, die in dieser äußerst attraktiven Farbkombination hergestellt wurde.

Die technischen Daten in der Übersicht:

Empfindlichkeit (2,83 Volt @ 1m, Freifeld): 86 dB

Empfohlene Verstärkerleistung (RMS an 4 Ohm, Musiksignal): 50 - 300 Watt - auch sehr kräftige Verstärker können hier verwendet werden

Dauerbelastbarkeit (RMS bei 6 Ohm, rosa Rauschen/ 6 dB Crest-Faktor): 150 W

Nominalimpedanz: 6 Ohm - tadellose Werte für einen recht kompakten Lautsprecher

Minimalimpedanz (20 Hz bis 20 kHz): 4,2 Ohm @ 220 Hz

Treiberbestückung: 2 x 4 1/4" (108 mm) RDT III Tief-/Mitteltöner, 1 x MPD III-Hochtöner

Frequenzgang, Freifeld (-6 dB): 53 - 60 kHz

Frequenzgang, im Raum (-6 dB): 48 Hz - 60 kHz - ezellent auch für HiRes-Audio geeignet

Maximaler Schalldruck (Einzelner Lautsprecher @1m Z-gewichtet): 113 dB

Bassprinzip: Bassreflex

Bassreflex-Abstimmfrequenz: 58 Hz

Übergangsfrequenz: 2400 Hz

Abmessungen (inklusive Terminals (H x W x D)): 340 x 157 x 361 mm

Gewicht (Stück): 7.6 kg

Garantie: 5 Jahre

Roksan Caspian Streaming Amplifier

Betrieben wurde die Studio 89 an einem Roksan Caspian 4G Integrated Streaming-Verstärker (3.499 EUR), Er besitzt die Euphoria AB-Verstärker-Topologie, die einen enormen Nachdruck mit außergewöhnlicher Präzision verbinden soll. Der Verstärker besitzt ein hochauflösendes OLED-Display und ist mit einem BluOS-Modul für umfangreiche Streaming- und Multiroom-Funktionen ausgestattet. AirPlay 2 gehört natürlich auch dazu, und die enorme Flexibilität und die praktisch selbsterklärende Benutzeroberfläche der BluOS-App sprechen für sich.

Der Caspian 4G Streaming Amplifier bietet unter anderem ein Phono MM-Modul inklusive Phonoeingang, 2 optische sowie 2 koaxiale Digitaleingänge und auch 2 x RCA (analog) und 1 x XLR (analog, symmetrisch). An 8 Ohm stemmt der 105 Watt pro Kanal, an 4 Ohm satte 235 Watt.

Wenden wir uns nun dem limitierten Lautsprecher-Sondermodell aus der Silver 7G Serie zu, das im Fokus in Darmstadt stand.

Monitor Audio Silver 300 7G LE

Leider waren die Lichtverhältnisse nicht optimal, zudem ist die Silver 300 7G sehr dunkel - aber der Lautsprecher ist optisch grandios

Schlank und edel

Die Monitor Audio Silver 7G (Paarpreis 2.500 EUR) kommt einmalig als Limited Edition in Metallic Black. Sie ist technisch und klanglich identisch zu den klassischen Modellen Silver 100 7G und 300 7G, besitzt als Limited Edition durch ein ganz spezelles Design: Silver 100 und Silver 300 7G sind in Metallic Black gehalten - ein dunkles Anthrazit mit luxuriös schimmernden Metallic-Flakes im Lack.

Mittel-/Hochtoneinheit

Wir haben uns den Silver 300 7G LE Schallwandler auf der Messe genau angesehen - und er kommt wirklich beeindruckend rüber, etwas Besonderes, aber auf eine angenehm dezente Art und Weise. Der C-CAM Gold-Hochtöner ist aus technischer Sicht identisch zur Silver 7G-Serie, ist jedoch komplett schwarz eloxiert, wodurch er perfekt zur optischen Erscheinung des Sondermodells passt.

Farblich perfekt integrierte Chassis

Exzellente Oberflächenqualität

Alternativ ist auch die kompakte Monitor Audio Silver 100 7G LE erhältlich

Auch die C-CAM-Membranen (Ceramic-Coated Aluminium/Magnesium) der Mitteltöner und Tieftöner beziehungsweise der Tief-/Mitteltöner präsentieren sich schwarz eingefärbt, um sich lückenlos in die Gestaltung der beiden Sondermodelle einzufügen und insgesamt einen Stil mit hohem Wiedererkennungswert zu generieren.

Beide Lautsprechervarianten - Silver 100 7G (1.300 EUR Paarpreis) sowie Silver 300 7G Metallic Black - sind auf jeweils 700 Paar weltweit limitiert und tragen individuelle Seriennummern, die es ausschließlich in dieser Serie gibt. Wenden wir uns den technischen Daten des von uns in Augenschein genommenen Silver 300 7G LE zu.

Gehäusekonzept: 3-Wege

Frequenzgang, im Raum (-6 dB): 31 Hz - 35 kHz

Wirkungsgrad (2,83 Volt @ 1m): 87,5 dB

Nominalimpedanz: 8 Ohm

Minimalimpedanz: 4,0 Ohm @ 160 Hz

Maximum SPL (single, free-field): 110 dB

Belastbarkeit (RMS): 200 Watt

Empfohlene Verstärkerleistung: 80 - 200 Watt

Übergangsfrequenz: L.F: 750 Hz, M.F/ H.F: 2,8 kHz

Bassreflex-Abstimmfrequenz: 40 Hz

Bassprinzip: HiVe II-Bassreflex

Treiberbestückung: 2 x 6" C-CAM-RST II-Tieftöner, 1 x 3" C-CAM-RST II-Mitteltöner, 1 x 1" (25 mm) C-CAM-Gold-Hochtöner mit UD-Waveguide

Gehäusemaße (inklusive Abdeckung und Terminals (H x B x T)): 1000 x 185 x 332 mm

Gehäusemaße (inklusive Füßen und Spikes (H x B x T)): 1045 x 274 x 389 mm

Gewicht (Stück): 19,3 kg

Erhältlich als: Paar

Garantie: 5 Jahre

Roksan Attesa Streaming Amplifier (1.999 EUR)

Auch der Silver 300 7G LE wurde an einem Roksan Vollverstärker vorgeführt, hier war es der Attesa Streaming Amplifier. Er liefert 130 Watt an 4 und 80 Watt an 8 Ohm und ist mit einem BluOS-Streaming-Modul versehen worden. Daher ist er zu nahezu allen relevanten Streaming-Services kompatibel, ebenso kann er mit allen anderen BluOS-Komponenten in einem Multiroom-Verbund betrieben werden.

Der leistungsstarke Vollverstärker ist Roon ready und unterstützt AirPlay 2. Weitere Merkmale umfassen eine intelligente Lautstärkeregelung und eine besonders leistungsfähige Bluetooth-Antenne, maßgeschneidert für den Einsatz zusammen mit dem Roksan Attesa Streaming-Verstärker. Die Bedienung erfolgt komfortabel mit der MaestroUnite Setup- und Steuerungs-App, weiterhin eignet sich das Attesa CD-Laufwerk perfekt für die nahtlose Zusammenarbeit. Wer lieber direkt einen Plattenspieler verbinden möcht, freut sich über den Moving-Magnet-Phono-Vorverstärker. Hinzu kommt ein Bluetooth-Modul, auch vorhanden sind zwei optische und zwei koaxiale Digitaleingänge.

Platinum, Gold, Silver und Bronze (von links nach rechts)

Natürlich hat Monitor Audio auch noch Exemplare aller Lautsprecher-Serien des Hauses in Darmstadt gezeigt, die wir nun kurz vorstellen möchten.

Monitor Audio Bronze-Serie, ausgestellt: Bronze 300 7G

Monitor Audio Bronze 300 7G

Der Hochtöner ist ein spezielles optisches Merkmal der Bronze Series 7G ist der Hochtöner: Die C-CAM-Goldkuppel, geschützt durch ein aus Aluminium hergestelltes sechseckiges Gitterdesign, integriert sich nahtlos in den sechseckigen Wellenleiter, sodass die hohen Frequenzen den Hörer mit absolut kleinstmöglichen Hindernissen erreichen und eine enorme Klangtreue liefern.

Der Hochtöner sticht schon optisch ins Auge

Die aktuelle Version des Gold Dome Hochtöners in der Bronze Series 7G ist nicht lediglich dünner, leichter und steifer als die vorherige 6. Generation. Vielmehr profitiert seine sorgfältig geformte, profilierte Membran nun auch vom UD (Uniform Dispersion) Waveguide II. Dies optimiert die zeitliche Abstimmung und garantiert eine niedrigere Frequenzübergabe für eine breitere Richtwirkung.

Die neu entwickelten, robusten und großzügig ausgeführten Standfüße der Bronze Series 7G stellen, so der Hersteller, eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur vorherigen Generation der Bronze dar. Mit integrierter Einstellung zur Erreichung der optimalen Höhe mit minimalem Aufwand plus integrierten Gummifüßen für die Platzierung auf harten Böden sowie Spikes für weiche Teppichböden und Oberflächen wurde an alles gedacht. Das neue Auslegerdesign reduziert Vibrationen und ermöglicht die Isolierung von externen Vibrationen.

Bass-/Mitteltonchassis

Der Bronze 300 7G (1.250 EUR Paarpreis) ist das Flaggschiff unter den Standlautsprechern der Bronze-Serie und punktet mit einem räumlichen, sauber aufgebauten Klangbild mit exaktem und energiegeladenem Bass. Ausgestattet mit einem C-CAM-Goldkalottenhochtöner mit UD-Waveguide und zwei 6-Zoll-C-CAM-Treibern, erweist er sich als bestens geeignet auch für den Hörer mit gewissem Anspruch.

Monitor Audio Silver, ausgestellt: Silver 300 7G

Silver 300 7G

Die Silver 300 7G (2.200 EUR Paarpreis) ist in verschiedenenen Echtholzfurnieren für ein nobles Erscheiningsbild auch im hochwertigen Wohnambiente erhältlich und verfügt über die Rigid Surface Technology (RST) II für eine authentische Klangreproduktion.

Mittel-/Hochtontreiber

RST II wurde entwickelt, um Verzerrungen zu reduzieren, so dass alle Arten von Musikmaterial auch bei hoher Lautstärke stets klar und strukturiert klingen. Der C-CAM-Hochtöner, in dem extrem leichte, zugleich belastbare Metalle sowie Keramik verwendet werden, offeriert einen fein auflösenden Klang mit sehr guter Räumlichkeit.

Elegant und trotzdem dezent - das Design der Serie kommt bestens an

Unter den Standlautsprechern sind gleichermaßen elegante wie stabile Standfuß-Konstruktionen zu finden, und die Hochleistungsmembranen sind selbstverständlich ohne sichtbare Schrauben eingepasst.

Monitor Audio Gold, ausgestellt Gold 500 6G

Chassis für den Mittel- und Hochtonbereich

Die Gold 6G-Serie besteht aus sechs Modellen. Sie verfügt über eine neu entwickelte Metallmembrantechnologie, die auf den Namen HDT (Hexagonal Diaphragm Technology) hört. HDT fußt auf dem Design der RDT III-Membranen, die in der Hyphn und der Platinum 3G-Serie verwendet werden und aus einer Schicht Nomex zwischen Aluminium- und Kohlefasermembranen bestehen. Die neuen HDT-Treiber setzen auf ein ein sechseckiges Muster, um Symmetrien in der Membran im Bereich der Aufbrechfrequenz zu unterbrechen. Hinzu kommt die aktuelle Generation des MPD III-Hochtöners (Micro Pleated Diaphragm) für höchste Transparenz und Detailtreue bei der Wiedergabe hoher Frequenzen. Doch auch hinsichtlich der Basswiedergabe sorgt die Baureihe für Begeisterung.

Sockel

Mit der HDT-C-CAM-Membran, FEA-optimierten Sicken- und Zentrierspinnendesigns sowie einer größeren Schwingspulenlänge weisen die 6- und 8-Zoll-Tieftöner der neuen Gold 6G-Serie eine größere Linearität auf und liefern reinen, satten Bass mit erstaunlicher Vehemenz.

Elegantes Design

Ein leichtes Aluminiumguss-Chassis steht für eine optimale Struktur und einen maximalen Luftstrom rund um die Antriebseinheit. Für optische Noblesse sorgen die sorgfältig gefertigten, eloxierten Lautsprechereinfassungen aus Aluminium, und die Auslegerfüße, ebenfalls aus Aluminium, mit integrierten Stahlverstrebungen ermöglichen einen festen Stand der Audio Gold 6G-Lautsprecher. Unsere Bilder zeigen den Standlautsprecher Gold 500 6G (6.500 EUR Paarpreis).

Monitor Audio Platinum, ausgestellt Platinum 200 3G

Kommen wir zur Top-Serie von Monitor Audio.

Platinum 200 3G

Das gerundete Gehäuse ist aus mehreren MDF-Schichten und 18 - 21 Millimeter stark. Die präzise gefräste Schallwand ist 36 mm dick. Die Gehäuse sind überdies mit geätzten Intarsien verziert und mit nicht weniger als 16 Lackschichten versiegelt, um den Lautsprechern ein luxuriöses Klavierlack-Finish zu verleihen. Bei den Modellen in Weiß ssetzt Monitor Audio auf ein reines Seidenmatt-Finish. Der hoch entwickelte MPD III-Hochtöner sorgt für kristallklare Höhen. Die Optimierungen führen dazu, dass Verzerrungen herabgesetzt werden und der Frequenzgang gleichmäßiger wird.

Hochtöner und Mitteltöner

Auch bei den anderen Chassis dominiert High Tech. Der Konus der Rigid Diaphragm Technology III (RDT III) weist gegenüber seinem Vorgänger drei Verbesserungen auf. Erstens besitzt er eine neue Beschichtung auf der Rückseite mit zwei gleichmäßigen Lagen Karbonfaser zur Verringerung des Aufbrechens der Membran, hinzu kommt eine optimierte Gummisicke.

Tieftöner

Zum Dritten wird durch eine nochmals verbesserte Konuskantenbearbeitung die Bandbreite der Treiber vergrößert. Fasst man diese Neuerungen zusammen, wird die nutzbare Bandbreite deutlich erhöht und ermöglicht eine gesteigerte Performance bei der Frequenzweiche und damit auch hinsichtlich der Gesamtwiedergabe des Lautsprechers. Laut Hersteller weisen die Platinum 3G Mittel- und Tieftöner die geringsten Verzerrungen in der Geschichte aller Monitor Audio-Lautsprecher auf. Zudem werden die einzelnen Chassis der Platinum 3G von gegossenen Aluminiumfassungen eingerahmt, wodurch zwei Isolationsschichten zwischen dem Chassis und dem Gehäuse entstehen. Ergänzt wird das Konzept durch die präzisionsgefertigten Platinum-Auslegerfüße. Sie ermöglichen einen stabilen Stand und verleihen ihnen gleichzeitig eine elegantere Ästhetik im Vergleich zu einem sperrigen Bodenplatte. Die Platinum 200 3G (11.000 EUR Paarpreis) auf den Bildern ist eine schlanke und kompakte Drei-Wege-Standbox, die für eine satte, dynamische High-End-Performance mit straffen, kontrollierten Bässen entwickelt wurde. Sie ist mit einem MPD III-Hochtöner, einem 4"/10 Zentimeter RDT III-Mitteltöner und zwei 6"/15 Zentimeter RDT III-Tieftönern ausgestattet.

Fazit

Monitor Audio und Roksan - optisch zeitlos attraktive Lautsprecher mit aufwändiger Technik treffen auf noble, minimalistisch gestaltete Streaming-Verstärker und CD-Laufwerke. Diese Mischung erwies sich auf den Deutschen HiFi-Tagen als äußerst anziehend fürs interessierte Publikum.

Wer sich übrigens in die vortrefflich gefertigten und formschönen Racks auf den Bildern begeistert: Diese stammen von Blok, genauer gesagt handelt sich sich um Blok STAX 2g Modelle.

Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir in naher Zukunft auch Lautsprecher von Monitor Audio und HiFi-Komponenten von Roksan zum Test bekommen.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 22. Oktober 2025