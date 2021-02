Angebot: Pro-Ject Design-Plattenspieler mit Ortofon-System für unter 600 Euro

Die Sound Brothers starten mit einem besonders attraktiven Angebot für Vinyl-Liebhaber mit Sinn für Ästhetik durch. Der Pro-Ject Xperience Primary Acryl ist in drei schicken Farben zum Sonderpreis von 599 Euro erhältlich, gegenüber der UVP spart man hier satte 200 Euro. Der Plattenspieler wird versandkostenfrei nach Hause geliefert.

Der Xperience Prime Acryl bietet zum günstigen Preis ein besonders umfassendes Ausstattungspaket und hochwertige Materialien. Der Wechselstrommotor läuft besonders leise und treib den MDF-Plattenteller an der Außenseite über Riemen an. Der resonanzoptimiere Plattenteller verfügt über eine Edelstahlachse, die in einer Sinterbronzebuchse auf einem Teflonlagerboden läuft.

Variante in Orangerot

Exzellent ist auch der 9 Zoll große Tonarm, der über eine invertierte Lagerkonstruktion mit vier Kugellagern (ABEC 7) verfügt und zusammen mit dem Headshell aus einem Stück Alu gefertigt ist. Eine Höheneinstellung des Tonarms und die Anpassung des vertikalen Spurwinkels ist möglich. Als Tonabnehmer fungiert da Ortofon 2M Red-System.

Das Acryl-Chassis ist in den drei transparenten Farben Grün, Orangerot und Blau erhältlich und steht auf drei in der Höhe verstellbaren, TPE-bedämpften Aluminiumkegeln.

Blaue Farboption

Laufwerk

Manuelle Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min

Das Chassis aus transparentem Acrylglas steht auf drei mit TPE mechanisch bedämpften Aluminiumkegeln

Der resonanzoptimierte Plattenteller besteht aus verdichteten Holzfasern, einer Auflage aus Filz und einer aufschraubbaren Plattenklemme

Das Plattentellerlager besteht aus einer Laufbuchse aus Sinterbronze, in der eine Edelstahlachse von hoher Passgenauigkeit auf einem Teflonlagerboden läuft

Ausgelagertes Netzteil zum Schutz vor mechanischen und elektromagnetischen Störungen

Eine transparente, auf Scharnieren gelagerte Staubschutzhaube aus Plexiglas liegt bei

Tonarm Pro-Ject 9

Gerader 9-Zoll-Tonarm

Lieferung mit montiertem und justiertem MM-Tonabnehmer Ortofon 2M Red

Gegengewicht für Tonabnehmer von 6 bis 10g Gewicht beiliegend. Weitere Gegengewichte als optionale Zubehör erhältlich

Das Tonarmrohr und das Headshell sind aus einem Stück Aluminium gefertigt

Das Tonarmrohr kann nach Lösen einer Schraube verdreht werden. Dies erlaubt trotz des festen Headshells eine horizontale (Azimut-) Justage des Tonabnehmers

Die Tonarmbasis bietet eine Verstellmöglichkeit des vertikalen Abtastwinkels (VTA)

Invertiertes Tonarmlager aus vier gehärteten, in Kugellagern der Qualität ABEC 7 gelagerten Edelstahlspitzen

Ein RCA-/Cinch-Buchsen-Terminal macht den Anschluss individueller Phonokabel möglich

Tonarmkabel Pro-Ject Connect it RCA-E (Länge ca. 123cm) beiliegend

Anschluss

MM-Phonoeingang am Verstärker oder am externen Phono-Vorverstärker

Technische Daten

Maße B x H x T: 465 x 130 x 340mm, 465 x 390 x 440 (Haube offen)

Gewicht: 6,5kg

Text: Philipp Kind

Bilder: Pro-Ject / Sound Brothers

Datum: 02.02.2021

