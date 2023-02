News

Universal: M. Night Shyamalans "Knock at the Cabin" jetzt im Kino und bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

M. Night Shyamalans neuer Film "Knock at the Cabin" läuft seit dem 09.02. in den deutschen Kinos und wird voraussichtlich ebenso wie bereits "OLD" und "Glass" nicht nur auf Blu-ray Disc sondern auch auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Der Geisel-Thriller mit Dave Bautista ist bereits im Handel vorbestellbar und wird voraussichtlich im Verlauf des Frühjahrs fürs Heimkino veröffentlicht.

bereits erhältlich:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.