Sony zieht "Venom 3" Kino-Start vor

Sony zieht den Kinostart von "Venom: The Last Dance" vor. Nach "Venom" und "Venom: Let There Be Carnage" soll der dritte Teil der Marvel Action-Reihe jetzt rund zwei Wochen früher als ursprünglich geplant ins Kino kommen. Hierzulande dürfte "Venom 3" somit ab dem 24.10.2024 in den Kinos zu sehen sein.

Nach Ruben Fleischer und Andy Serkis erfolgte die Regie von "Venom: The Last Dance" durch Kelly Marcel, die an den ersten beiden Teilen bereits als Drehbuchautorin und Produzentin beteiligt war. Neben Tom Hardy werden in weiteren Rollen u.a. Juno Temple und Chiwetel Ejiofor zu sehen sein.

