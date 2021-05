News

Sky zeigt "They Want Me Dead" bei Sky Cinema

Sky zeigt ab dem 03.06.2021 "They Want Me Dead". Der neue Thriller von Taylor Sheridan (Sicario) mit Angelina Jolie soll bei Sky Cinema ausgestrahlt werden und wird auch bei Sky Q und dem Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar sein.

Warner plant derzeit für den Film keinen Kinostart. "They Want Me Dead" wird stattdessen ab dem 03.06. auch bei anderen Online-Plattformen direkt zum Kauf und Verleih erhältlich sein. Ein VÖ-Termin für die Blu-ray Disc & DVD-Veröffentlichung wurde noch nicht mitgeteilt.

www.sky.de