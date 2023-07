News

Neue "Bienno" Heimkino-Sofas von Sofanella mit zwei Design-Varianten

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella erweitert mit der Sofa-Serie "Bienno" sein Heimkino-Sortiment. Das Sofa kann geradlinig oder trapezförmig bestellt werden. Bei der zweiten Design-Variante sind die einzelnen Sitzelemente durch die trapezförmigen Zwischenablagen leicht kreisförmig angeordnet. Die Heimkino-Sofas werden in den Varianten Bienno 2-Sitzer Stoff, Bienno 3-Sitzer Stoff, Bienno 2-Sitzer Leder und Bienno 3-Sitzer Leder angeboten.

Die Sitze sind relativ hoch mit 46 cm Sitzhöhe und gewährleisten genügend Bodenfreiheit, damit auch unterhalb des Sofas gereinigt werden kann. Die Armlehnen sind im Vergleich zu anderen Sofanella-Modellen zwar etwas schmaler, aber dennoch gut gepolstert. Die Bienno-Sofas können in 3 Breiten bestellt werden und sind somit für jeden Wohn- oder Kinoraum individuell konfigurierbar.

Die Sofas verfügen über einen USB-Anschluss und eine Holzablage. Zudem sind die Kopflehnen elektrisch höhenverstellbar und zusätzlich im Neigungswinkel auch elektrisch verstellbar. Interessenten aus dem Umkreis von München können die Heimkino-Sofa-Neuheit auch im Sofanella Showroom (Am Sonnenlicht 5, 82239 Alling) probesitzen.

Sofanella bietet seine Heimkino-Sofas in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Nähere Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten der Sofas direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

